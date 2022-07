Nachschlag: Katastrophenmodus

Twentieth Century Fox Man lebt nur zweimal: Chris Hemsworth in Erlöserpose

Das Hotel El Royale sieht aus, als wäre es von Frank Sinatra und seinen Mobfreunden gebaut worden, genau an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Die Grenzlinie geht sichtbar durch Grundstück und Lobby und bestimmt die Zimmerpreise wie die Verfügbarkeit von Alkohol. Die Glücksspiellizenz aber ist abgelaufen. Die Spieltische stehen verwaist. »Sie hätten den Laden mal 1966 sehen sollen«, sagt der Rezeptionist. Im Fernsehen spricht Präsident Nixon von den Schwierigkeiten, in einem Guerillakrieg über Waffenstillstand zu verhandeln. Irgendwo in Malibu hat es ein Sektenmassaker gegeben. Die Popkultur läuft im Katastrophenmodus, und dieser Hotelfilm ist nichts anderes als eine kleine Enzyklopädie der Panikkultur am blutrünstigen Ende der 60er. Seitdem gibt es nur noch die farcen­hafte Wiederkehr des Katastrophalen. Korruption, Sexpanik, Amokläufe, FBI-Überwachung, asymmetrischer Krieg und Waffenstillstandsverhandlungen – das alles ließe sich mühelos auch auf die Jetztzeit projizieren. (aha)