Männer, äußerst sonderbar

Sie will sich scheiden lassen, er nicht. James ( Paapa Essiedu) ist eifersüchtig, Harper (Jessie Buckley) fühlt sich eingeengt. Nach einem heftigen Streit stürzt James aus dem Fenster und stirbt. War es ein Unfall, war es Selbstmord? Schuldgefühle wollte James Harper schon vorher einreden. Ihre Antwort: »Deine Drohung, dass ich mich nicht scheiden lassen soll, ist genau der Grund, weshalb ich mich scheiden lassen will.«

Es gibt also einiges zu verarbeiten für die Heldin in »Men«, Alex Garlands drittem Spielfilm nach »Ex Machina« und »Auslöschung«. Als Rückzugsort nach James’ Tod hat sich Harper ein gediegenes Landhaus in Gloucestershire ausgesucht, »Codson Manor«. Später wird der Name des Anwesens am Telefon mehrmals wiederholt, in aufsteigender Lautstärke, es klingt jedes Mal mehr wie »Kotzen Männer«. Garland zeigt mit einer Zentralperspektivtotalen aufs Haus: Hier handelt es sich um eine Art Wesenheit mit ordentlich Spukpotential. Harper pflückt einen Apfel im Garten, und da ist der Folk-Horror-Zug dann schon richtig angerollt bzw. abgefahren.

Der erste in einer Reihe seltsamer Männer, den sie trifft, ist Landlord Geoffrey, ein gemütlicher Typ mit Hosen aus breitem Cord, Gummistiefeln und diabolischem Zähneblitzen. Er redet sogar wie Ned Flanders von den »Simpsons«, allerdings wie in einer Halloweenfolge aus »Treehouse of Horror«. »Zum Pub sind es zehn Minuten hin und dreißig zurück.« (Woran man später noch mal denken wird.)

Der zweite Mann hat dann schon kein identifizierbares Gesicht mehr und steht nackt und reglos vor einer Ruine mitten im Wald. Mitfühlende oder paternalistische Zuschauer denken bis zu dieser Stelle dank der plausiblen Figurenzeichnung schon mehrmals Dinge wie: »Harper, musst du wirklich noch tiefer in den Wald gehen?« Dort, in der Natur, erlebt Harper aber eine heilende Selbstwirksamkeit. Guttural singt sie simple, einprägsame Tonfolgen. In einem Tunnel kommt das Echo als Loop vielfach zurück, sie kann damit spielen, Harmonien tun sich auf. Bis eben der Nackte auftritt.

Der stalkt Harper dann, von ihr ungesehen, bis zur Haustür hinterher. Der Witz, den sich Garland hier macht, ist: Der Nackte steht im Garten vor der Fensterfront, Harper sieht ihn aber nicht, es ist wie mit dem »Elefanten im Zimmer«. Sie erblickt ihn fast, wendet die Augen aber immer kurz vorher ab. Als er seine Hand durch den Briefschlitz streckt, funktioniert das als Jumpscare dann auch nur noch mäßig. Etwas Verdrängtes kehrt zurück. Was ist dieses Verdrängte? Der Film legt bis zum Ende verschiedene Fährten.

Weitere Männer, die aufkreuzen: ein Maskierter, ein Pfarrer und ein Polizist. Alle verhalten sich sonderbar bis äußerst sonderbar. Der Pfarrer, auch er eine Art Stalker hinterm Altar, sagt Sätze wie: »Sie müssen schrecklich darunter leiden, dass Sie Ihren Mann in den Tod getrieben haben.« Harper gibt die einzig richtige Replik: »Fuck off.«

Sie unterdrücken Frauen und weiden sich an ihrem Leiden, diese nur ganz wenig altbacken geratenen Repräsentanten des weltlichen und geistlichen Patriarchats. Außerdem drohen sie subtil oder unverhohlen (von oben) oder betteln (von unten), wissen Frauen nicht auf Augenhöhe zu begegnen. Was dahinter steckt, könnte Vaginaneid sein.

Die Facetten dieser, ja, toxischen Männlichkeit meißelt Rory Kinnear heraus, der tatsächlich bis auf James alle Männerfiguren verkörpert und jeder eine eigene Persönlichkeit gibt. Kinnear, dann Garlands Stamm-Soundtrack-Komponisten Ben Salisbury und Geoff Barrow sowie Jessie Buckley als zunächst glaubhaft gequälte und schließlich wieder befreite Harper geben dem Film Herz und Seele. So viel davon, dass man auch generische Gruselfilmelemente durchwinkt wie den Abzählcharakter: »Jetzt müsste doch auch der mit der creepy Maske noch mal auftau...? Ach da isser ja schon.«

Symbolische und religiöse Referenzen könnte man noch stundenlang erforschen oder sich einfach wundern, dass so viele lose Enden herumliegen: Naturreligion, Vaginakult, Gothic und Schwarzromantik, Leda und der Schwan, Klavierspielen in roten Doc Martens. Am Ende kulminiert dann alles in einem doch unerwartet krassen Body-Horror-Finale, wo aus dem Topos Körperöffnungen, sagen wir ruhig, alles herausgeholt wird.