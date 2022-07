Der alte Gaul Melancholie

Josh Gordon Nicht überall in Kalifornien scheint die Sonne: Damien Jurado (Profession: rastloser Vielschreiber)

Songschreiber Damien Jurado war mit der Absicht nach Kalifornien gezogen, dort zu leben. Das ging nicht lange gut. Für den finalen Tritt in den Hintern brauchte es allerdings zwei Erdbeben, wie er auf seinem Blog im Juli 2020 mitteilte. An der Grenzlinie zu Oregon habe er sein Auto rechts ran gefahren und den Schlüssel zu seinem L.-A.-Apartment in Richtung Kalifornien geworfen. Auf Nimmerwiedersehen. Nun sei er, der Rastlose und Vielschreiber, »finally home«, zurück im Bundesstaat Washington. »Reggae Film Star« ist sein 20. Album seit dem Debüt »Waters Ave. S.« von 1997.

Mag sein, Erdbeben sind nicht das schlimmste an Kalifornien. Weniger hart als so etwas wie eine Filmindus­trie. Als er erst einmal weg war, konnte er genau darüber schreiben. »Reggae Film Star« ist eine Platte über die Gefangenen Hollywoods geworden. Freiwillige und unfreiwillige.

Mit cineastischem Sound beginnt das Album: Orchestrale Klänge untermalen Jurados Gitarre im Song »Roger«. Er singt hoch, flippt in die Kopfstimme, um dann und wann wieder leise seufzend tiefere Register aufzusuchen. Sein Falsett erinnert an Neil Young, allerdings phrasiert Jurado kontrollierter. Die Hallräume sind nicht so endlos, aber sie halten den Sound in der Schwebe, trotz des einen oder anderen verschlafenen Rhythmus, den Jurados Akustische vorgibt. Der Bass tut sein Werk, Pianosequenzen huschen vorbei, und Jurado hängt die eine oder andere Geige in den cinemascopeweiten Himmel.

Unter diesem Himmel geht es zu, wie es in Traumfabriken und Traumlandschaften eben zugeht. Es ist die Welt der großen Versprechen und heiligen Schwüre: »I could never live a life without you / I could never do another film«, barmt der Protagonist im Song »Location, Undisclosed (1980)«. Jurado lässt bewusst immer wieder harte Kontraste zwischen Text und Musik zu. Bei »Gork Meets the Desert Monster« vermittelt lediglich ein fieser Effekt auf der Stimme einen Rest an Härte: »Spending my time pushing tables, and lines / Threatening the directors I’d quit.« (Tische umherschieben und Drohungen gegen Regisseure ausstoßen, so sieht es aus, das Leben des Exstarlets.) Es sind Süchtige und Suchende, die Jurado beschreibt, auch wenn das Ziel der Suche nur das nächste Münztelefon in der Wüste ist.

Es ist der alte Gaul Melancholie, der wegschleppen muss, was dabei an Widersprüchen im Raum stehenbleibt. Klang und Weite halten das Versprechen aufrecht. Jurado weiß es besser: Es lebt sich nicht gut in Kalifornien.