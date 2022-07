»Bei einer katastrophalen Wettersituation wird es eng«

IMAGO/Marius Schwarz Berliner Feuerwehr im Einsatz (Berlin, 22.5.2022)

Bei der Berliner Feuerwehr mit 5.000 Mitarbeitern hat es zur Monatsmitte eine außerordentliche Personalversammlung gegeben. Was war der Anlass?

Daniela Ortmann: So eine Personalversammlung außer der Reihe macht der Personalrat nur, wenn richtig Druck im Kessel ist. 500 bis 600 Kollegen waren vor Ort. Online waren über 1.000 Beschäftigte zugeschaltet. Das ist sehr viel.

Wie ist die Situation momentan bei der Berliner Feuerwehr?

Wir haben nicht genug Rettungswagen, RTW, im Dienst. Es fehlt an Notfallsanitätern. Dann gibt es ein Einsatzprotokoll in der Leitstelle, das die prekäre Personalsituation verschärft. Das heißt, wenn man 112 anruft, wird zunächst abgefragt, welche Beschwerden man hat, wie lange schon und wie akut sie sind. Dieses Protokoll ist sehr sensibel. Praktisch jeder Anruf bei 112, auch bei relativ diffusen Beschwerden, führt zu einem Einsatz des Rettungswagens. Zum Teil fahren die sehr lang und quer durch die Stadt. Wir hatten auch schon mal keinen Rettungswagen mehr in Reserve. Wenn dann der nächste Anruf kommt, und diesmal wegen eines Herzinfarkts, dann muss jemand aus einem anderen Einsatz abgezogen werden, oder man kann keinen Rettungswagen schicken.

Das Einsatzprotokoll war ein großes Thema auf der Personalversammlung. Dieses zu ändern wurde diverse Male vorgetragen. Ebenso dem Bürger zu sagen: Du rufst nicht die 112 an, weil dir gerade ein bisschen blümerant ist.

Welche Telefonnummer müsste man wählen?

D. O.: Die 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Auf der Personalversammlung haben die Beschäftigten sich zahlreich gemeldet und berichtet, was ihnen so passiert. Ein Kollege hat vorgetragen, dass er zwei Tage am Stück unterwegs war, etwa 30 Einsätze hatte und jedesmal eine Beratung ausgereicht hat.

Ist die Überlastung der Feuerwehr nur das Resultat überflüssiger Anrufe und Einsätze?

D. O.: Das wäre zu einseitig. In der Coronapandemie gab es eine Zunahme an Depression, Vereinsamung usw. Arzttermine bekommt man noch schlechter. In der Pandemie haben die Ärzte nicht alle Patienten genommen. Und manchmal sind die Leute nicht in der Lage, ein Risiko einzuschätzen. Es ist eine Verkettung von Umständen. Die Zahl der Anrufe hat über die Jahre zugenommen: von ca. 1.200 im Jahr 2019/20 über 1.400 auf jetzt rund 1.700 täglich.

C. K.: Die Feuerwehr wird von den Krankenhäusern auch genutzt, um Patienten zu verlegen. Obwohl die Kliniken dafür einen eigenen Krankentransport haben.

Überträgt sich der Personalmangel im Gesundheitswesen auf die Feuerwehr?

C. K.: Ja. Durch den Personalmangel in den Rettungsstellen der Krankenhäuser haben die RTW dort eine längere Verweildauer, und dies führt zu einer längeren Einsatzdauer. Der ärztliche Bereitschaftsdienst muss leistungsfähiger werden. Wenn dort ewig besetzt ist und nach sieben Stunden erst ein Arzt kommen würde, wird auch die 112 gewählt. Die Feuerwehr ist der große Auffangbereich, wenn es woanders nicht läuft.

Ist die Feuerwehr überhaupt in erster Linie ein Rettungsdienst?

D. O.: Die Fortbildungen an den klassischen Feuerwehrwagen können nicht mehr im nötigen Maße stattfinden, weil soviel Personal in den Rettungsdienst abgezogen wird. Wenn verschiedenes zusammenkommt, zum Beispiel im Falle einer katastrophalen Wettersituation, wird es eng.

Wurden Lösungsvorschläge diskutiert?

C. K.: Wir produzieren durch das Abfrageprotokoll mehr Einsätze, weil es keine »freie Entscheidung« der Disponenten in der Leitstelle zulässt. Es geht auch um Haftungsfragen. Der ärztliche Leiter will Haftungsrisiken vermeiden. Aber das geht auf Kosten der Notfallsanitäter und der Ärzte, die in Rettungswagen unterwegs sind.

Wir brauchen eine Änderung des Rettungsdienstgesetzes, so dass keine Notfallsanitäter mehr mit den Notarzteinsatzfahrzeugen mitfahren, sondern die Rettungssanitäter den Notarzt zum Einsatz fahren. Dadurch würden mehr Notfallsanitäter RTW fahren können.