Bedrohte Hoffnungsträgerin

Boris Roessler/dpa Weckruf zur Solidarität: Kundgebung gegen türkischen Einmarsch in Nordsyrien (Frankfurt am Main, 20.1.2018)

Selbst das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit Civaka Azad hatte die von Kurden als Rojava bezeichnete Region in Nordsyrien nicht auf dem Schirm gehabt, als es dort mitten im Krieg am 19. Juli vor zehn Jahren zum Volksaufstand kam. »Wir waren total überrascht, als 2012 dort eine Selbstverwaltung ausgerufen wurde«, gestand Müslüm Örtülü, Mitarbeiter des 2011 als Stimme der Kurden aus Kurdistan und der Diaspora gegründeten Informationszentrums, bei der Auftaktveranstaltung der Konferenz »Zehn Jahre Rojava: Vom demokratischen Experiment zum Hoffnungsträger in der Region« vor rund 120 Teilnehmenden am Sonnabend in Frankfurt am Main ein.

In Nord- und Ostsyrien laufe »ein großes emanzipatives Experiment«, bestätigte der Wiesbadener Arzt Michael Wilk, der die Arbeit der Hilfsorganisation Kurdischer Roter Halbmond seit 2014 immer wieder in Syrien unterstützt hatte, den Konferenztitel. Es sei Schwerstarbeit, gegen reaktionäre und konservative Kräfte des in der Region weit verbreiteten Clansystems anzugehen, um sie zum Teil des gesellschaftlichen Wandels zu machen. Doch sei es beispielsweise gelungen, wichtige Posten in allen gesellschaftlichen Institutionen mit jeweils einer Frau und einem Mann zu besetzen. Basisgruppen werde Raum gegeben, sich zu organisieren; es bringe die Menschen voran, gemeinsam die Widersprüche auszuhandeln, betonte Örtülü. Deshalb sei das in Nord- und Ostsyrien umgesetzte Konzept des demokratischen Föderalismus so attraktiv für internationale fortschrittliche Kräfte.

Doch heute sei Rojava angesichts der Einmarschankündigungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und nahezu tägliche türkische Drohnenangriffe bedrohter denn je, warnte Anita Starosta, Mitarbeiterin der seit langem in Nordsyrien aktiven Hilfsorganisation Medico International, die auch Ausrichterin der Frankfurter Konferenz ist. Hinzu kämen der Klimawandel, die Ableitung von Wasserzuflüssen durch Staudämme bereits auf türkischem Territorium, Menschenrechtsverletzungen wie extralegale Tötungen, Folter und Landraub in den türkisch besetzten Gebieten Afrin oder Serekaniye. Ohne festen Status und aufgrund fehlender diplomatischer Anerkennung sei die Selbstverwaltungsregion zum geopolitischen Spielball zwischen den USA, Russland, der syrischen Regierung und Europa geworden, so Starosta. Infolge ausbleibender humanitärer Hilfe habe zudem Corona die Region heftig erwischt.

Vielfach kritisiert wurde auf der Konferenz die ignorante Haltung der Bundesregierung gegenüber der Situation in der Selbstverwaltungsregion. Außenministerin Annalena Baerbock rege sich zwar über ein Foto Erdogans mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beim Teheraner Gipfel vor wenigen Tagen auf, schweige aber, wenn vom türkischen Militär eingesetzte islamistische Söldner brutale Verbrechen in Rojava begingen, empörte sich Bianca Winter, Vorstandsmitglied des Vereins »Städtefreundschaft Frankfurt – Kobane«. Die Ampelregierung wisse um die Menschenrechtsverletzungen durch die Türkei, ihr sei die Duldung und das Decken dieser kriminellen Machenschaften vorzuwerfen, monierte auch Wilk. Vor allem Bündnis 90/Die Grünen blockierten die Schließung von Städtepartnerschaften mit Orten in Nordsyrien, um das Verhältnis zum NATO-Staat Türkei nicht zu gefährden. »Deshalb braucht es hier politischen Druck«, resümierte er.

Nachdem die Kurdinnen und Kurden den IS erfolgreich verdrängt hatten und die Türkei 2018 zunächst Afrin und im folgenden Jahr weitere Gebiete Rojavas besetzt habe, sei die Berichterstattung über die Region abgeflacht, kritisierte Wilk die Haltung der großen Medien. Es werde gar kolportiert, die Lage sei inzwischen befriedet. Doch in Wahrheit gebe es ständig neue Verletzte und Tote. Es gehe nicht mehr nur darum, in den Camps für Geflüchtete in der Region zu helfen, führte der Mediziner Sherwan Bery vom Kurdischen Roten Halbmond aus. Vielmehr gelte es, auch die Kriegsverbrechen zu dokumentieren, damit sie international zur Anklage gebracht werden können. Diese Debatte soll auf einer Folgekonferenz am 11. und 12. September in Frankfurt geführt werden.