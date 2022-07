Italien vor Neuwahlen

Paolo Giandotti/Italian Presidential Palace/Handout via REUTERS Intermezzo beendet: Präsident Mattarella und Mario Draghi besiegeln dessen Abgang als Premier (Rom, 21.7.2022)

Italiens politische Stabilität gerät nach 17 Monaten ins Wanken. Die Mehrheit, die Ministerpräsident Mario Draghi (parteilos) hinter sich vereinen konnte, ist vergangene Woche endgültig auseinandergefallen. Nur 95 von insgesamt 321 Senatoren stellten sich noch hinter ihn – nicht einmal ein Drittel. Staatspräsident Sergio Mattarella nahm Draghis Rückzug am Donnerstag morgen schließlich an und kündigte Neuwahlen für den 25. September an.

Außenminister Luigi Di Maio (Insieme per il futuro, »Gemeinsam für die Zukunft«) sprach vor diesem Hintergrund von einem »schwarzen Kapitel für Italien«. Schwarz könnte die Regierung nach den Wahlen in der Tat aussehen, denn aktuelle Umfragen verraten vor allem anderen: Die Bahn für einen Wahlsieg der Rechten ist geebnet. Angesichts der bewiesenen Instabilität dieser Regierung kommen Silvio Berlusconis Forza Italia (FI), Matteo Salvinis Lega und die postfaschistischen »Fratelli d’Italia« von Giorgia Meloni als Sieger aus dieser Regierungskrise. Sprachen sie in den vergangenen Monaten noch von der Unmöglichkeit einer rechten Koalition, haben sie die Halbinsel nun doch eines Besseren belehrt. Geschlossen entzogen sie Draghi das Vertrauen. Das Kalkül: ein möglicher Wahlsieg. »Bereit wie noch nie, um unserer Nation Zukunft und Hoffnung zu schenken«, schrieb eine siegessichere Meloni auf Twitter. Obwohl die Rechten vereinzelt in den Umfragen immer wieder Prozentsteigerungen und -senkungen verzeichnen, bleibt die Summe dieses Triumvirats seit 2019 konstant bei 48 Prozent. Das derzeitige Wahlgesetz würde im Falle eines Zusammenschlusses die absolute Mehrheit im Parlament garantieren. Mit schwerwiegenden Folgen für das Land und für Europa.

Links der Mitte ist man hingegen weitaus orientierungsloser aufgestellt. Der Chef der Sozialdemokraten (PD), Enrico Letta, propagierte noch vor kurzem die Idee des »weiten Feldes« (Campo Largo) aus den 90er Jahren, also eine »Mitte-links«-Koalition zusammen mit Giuseppe Conte (»Fünf-Sterne-Bewegung«, M5S), Matteo Renzi (Italia Viva) und Carlo Calenda (Azione). Jener politische Schachzug ist mit der aktuellen Krise endgültig fehlgeschlagen, da ein Szenario mit vereinten Sozialdemokraten und »Fünf-Sterne-Bewegung« inzwischen undenkbar geworden ist.

Die liberalen Renzi und Calenda werden sich im anstehenden Wahlkampf voraussichtlich zu Erben Draghis erklären und versuchen, moderate FI-Akteure, wie die eben ausgetretenen »Mitte-rechts«-Veteranen Renato Brunetta und Mariastella Gelmini, für ihren technokratischen Block zu gewinnen.

Die Lage erinnert an den Bipolarismus mit rechten Kräften und liberalem Zentrum, der sich vor wenigen Monaten in Frankreich beobachten ließ. Allerdings fehlt bis dato, im Gegensatz zum Nachbarland, eine dritte, linke Alternative. Die Idee einer Koalition zwischen Grünen und Sozialdemokraten steht zwar im Raum, würde aber, um einen potentiellen Wahlsieg zu gewährleisten, auch M5S mit an Bord benötigen. Bei diesen bleibt allerdings noch unklar, in welche Richtung sie gehen werden. Jedenfalls schwimmen sie opportunistisch zwischen links und rechts hin und her und haben nicht selten bewiesen, eine gewisse Distanz zur italienischen Linken aufrechterhalten zu wollen. Dies dürfte wohl auch der Grund sein, weshalb sie zu den Verlierern der Regierungskrise gehören.

Nicht zuletzt könnte sich links der Sozialdemokraten noch ein Wahlbündnis à la française anbahnen. Dieses würde aus der neugegründeten linkspopulistischen Unione Popolare – vom ehemaligen neapolitanischen Bürgermeister Luigi de Magistris geführt –, den Kommunisten und der relativ jungen sozialistischen Bewegung »Potere al Popolo« (Die Macht dem Volke) bestehen. Die Realisten unter den politischen Beobachtern stufen es allerdings als unwahrscheinlich ein, dass sich eine kompakte Linksfront im kommenden Wahlkampf bildet. Wahrscheinlicher ist, dass drei unabhängige Kandidaturen vorgestellt werden. Dann müsste geklärt werden, ob sich eventuell ein Konsens finden lässt – oder weniger.

Mauro Alboresi, Vorsitzender des Partito Comunista Italiani (PCI), zeigte sich im Gespräch mit junge Welt für beide Optionen offen: »Wir müssen in den nächsten Tagen sehen, ob wir gemeinsame Grundbausteine für eine mögliche Allianz finden können. Wenn nicht, werden wir allein in den Wahlkampf ziehen. Wir können unsere Unabhängigkeit und Identität aber nicht für einen politischen Kompromiss aufgeben.« Die Bevölkerung, so Alboresi weiter, benötige jetzt eine wirkliche Alternative. »Denn die Politik der ›Mitte-rechts‹- und ›Mitte-links‹-Parteien der letzten Jahre haben höchstens beweisen können, dass sie sich sehr gut überlappen lassen.«

Die Parteien stehen unter Druck. Die Zeit ist knapp, um zu entscheiden, mit wem sie im August in den Wahlkampf ziehen werden. Und die Italiener – sofern sie überhaupt zur Urne gehen – erwarten in labilen Zeiten Antworten und Stabilität anstelle von Machtspielen.