Viva Cuba!

Cuba Si

Nach zweijähriger Coronapause hat die Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí der Partei Die Linke am Sonnabend wieder ihre traditionelle »Fiesta de Solidaridad« in der Parkaue in Berlin-Lichtenberg gefeiert. Mehrere tausend Menschen kamen zu dem Fest aus Anlass des Nationalfeiertags der sozialistischen Republik Kuba am 26. Juli. Neben einem bunten Kultur- und Musikprogramm (Foto) zeigten mit Ständen vertretene Gruppen Solidarität mit dem Inselstaat und forderten ein Ende der mörderischen US-Blockade. Ehrengast war der kubanische Chefepidemiologe Francisco Alberto Durán García. (jW)