Nachschlag: Wein statt Käse

Jean-Pierre De Mann/robertharding/imago Bohnen, viel Fleisch, wenig Gemüse: Die Toulouser Spezialität Cassoulet macht mehr als satt

Die »Märkte«-Reihe von Arte haben wir schon öfter empfohlen, also mal reinschauen. Toulouse – da war ich noch nie. Was wird da so schnabuliert? Käse vielleicht? Die Doku nimmt uns mit durch den Marché Victor Hugo, einzelne Verkäufer und deren Lieferantinnen werden vorgestellt. Zuerst Trüffel, nicht so mein Fall. Dann Käse, absolut mein Fall. Aber dann heißt es, Käse sei lebendig, er verändere Form und Farbe, als würde er atmen – Schnitt zu Milbenkäse. Absolut nicht mein Fall. Dann lieber weiter zur Winzerin, den lebenden Käse runterspülen. Sie erntet maschinell, lädt aber auch Laien ein, um die traditionelle Lese nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das berühmteste Gericht aus Toulouse darf nicht unerwähnt bleiben: Cassoulet. Weiße Bohnen, verschiedene Wurst- und Fleischsorten, ein bisschen Gemüse. Die gezeigte Portion macht auf jeden Fall satt. Toulouse kommt auf die Reiseliste, inklusive Marché Victor Hugo. Aber lieber ohne Milbenkäse. (ahe)