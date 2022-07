»Taser sollten nur Spezialeinheiten nutzen«

Axel Heimken/dpa Unter Umständen lebensgefährlich: Taser der Landespolizei Schleswig-Holstein (Kiel, 14.3.2022)

Seit vergangener Woche ist durch eine Abfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland bekannt, dass Polizeikräfte in Deutschland immer häufiger Taser einsetzen. Wie ist der Gebrauch dieser Distanzelektroimpulsgeräte, DEIG, geregelt?

Die Länder und der Bund regeln dies jeweils für ihre Polizeien. Grundsätzlich ist es so, dass diese Geräte schon seit längerem bei den Spezialeinheiten, SEK und MEK, im Einsatz sind. Was derzeit zu beobachten ist: Immer mehr Bundesländer führen diese Waffen auch im Wach- und Wechseldienst, landläufig »Streifendienst«, ein.

Woran liegt der häufigere Einsatz?

Soweit ich weiß, wurde der Anstieg in absoluten Zahlen gemessen. Das legt die Vermutung nahe, dass ein Anstieg mit einer zunehmend stärkeren Verbreitung des Einsatzmittels zusammenhängt. Soweit die Zahlen auch in Bundesländern ansteigen, in denen die Geräte schon länger in Gebrauch sind, steht das zu befürchten, was wir im Zusammenhang mit dem DEIG immer befürchtet haben, nämlich dass die Hemmschwelle für den Einsatz immer weiter sinkt.

Thüringen ist in den Zahlen nicht erfasst. Sie unterliegen dort angeblich der Geheimhaltung, für 2020 waren sie noch bekanntgegeben worden. Was, vermuten Sie, sind die Gründe dafür?

Möglicherweise ist man sich dort bewusst, dass die Geräte heikel sind, unter verstärkter Beobachtung stehen, und möchte sich deshalb nicht in die Karten schauen lassen.

Wie gefährlich ist der Taser für eine getroffene Person im Hinblick auf bleibende Schäden?

Die Gefahren sind vielfältig. Die größte ist, dass das Opfer verstirbt. Erste Tote nach DEIG-Einsatz hat es auch schon in Deutschland gegeben. Die US-amerikanische Sektion von Amnesty International hat bis heute Hunderte solcher Fälle registriert. Ein weiteres Problem ist, dass manche Gefahren, auch in bezug auf bleibende Schäden, gar nicht erforscht werden können. Sie können aus naheliegenden ethischen Gründen keine Wirkungsstudien an besonders vulnerablen Gruppen wie beispielsweise psychisch Kranken, schwangeren Frauen, Drogennutzerinnen und -nutzern oder auch Kindern und Jugendlichen durchführen. Aussagekräftig ist in diesem Zusammenhang, dass auch der Hersteller davor warnt, das Gerät bei bestimmten Gruppen einzusetzen. Auch solle man möglichst nicht auf die Brust und die Herzregion zielen.

Bleibende Schäden sind gegebenenfalls auch auf sekundäre Ursachen zurückzuführen. Durch das Gerät verkrampft sich die Muskulatur, die Menschen werden bewegungsunfähig und können einfach umfallen. Wenn sie ungebremst mit dem Kopf aufschlagen, liegen schwere Verletzungen am Gehirn, inklusive bleibender Schäden, nahe. Wenn sie Pech haben, führen diese Verletzungen auch zum Tod.

Mal ganz grundsätzlich: Sind Sie für den Einsatz dieser Waffe, oder gehört sie wieder abgeschafft?

Amnesty International betrachtet das DEIG als sehr problematisches Einsatzmittel. Der Einsatz kann in bestimmten Szenarien durchaus sinnvoll sein. Deshalb sprechen wir uns nicht für ein generelles Verbot der Geräte bei der Polizei aus. Es sollte aber besonders geschulten Einsatzkräften vorbehalten bleiben, was für uns bedeutet: den Kräften der Spezialeinheiten SEK und MEK. Es ist zu befürchten, dass die Hemmschwelle für den Einsatz immer stärker sinkt und Bürgerinnen und Bürger dadurch in Gefahr gebracht werden.

Eine von der niederländischen Sektion von Amnesty International durchgeführte Studie hat im übrigen gezeigt, dass ein häufig vorgebrachtes Argument, das DEIG würde den Schusswaffeneinsatz ersetzen, nicht trägt: Es wurde in der Mehrzahl in Situationen eingesetzt, in denen auch der Schusswaffeneinsatz nicht zulässig gewesen wäre. Dazu kommt die Missbrauchsgefahr durch den »Drive-Stun«-Modus. Das bedeutet, dass das Gerät wie ein Elektroschocker direkt an der Person eingesetzt wird. Insofern sind wir insgesamt der Auffassung, dass die Geräte nicht beim Wach- und Wechseldienst eingeführt werden sollten und dort, wo sie bereits eingeführt worden sind, wieder abgeschafft gehören.