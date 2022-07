»Welt ohne Mutter«

imago/ZUMA Press Aub eröffnet sein »Labyrinth« mit der Allegorie des Feuerstiers, dem Fackeln aufgesteckt werden, damit er wütend durch die dunklen Gassen irrt. Der Stier erscheint als Symbol des rebellischen ländlichen Proletariats, das für die Großgrundbesitzer Vieh war und nun zur Bestie, zum »Todesstier« wird

Max Aub (1903–1972) war ein erfolgloser Dramatiker: Von seinen gut 40 Theaterstücken schafften es die wenigsten auf die Bühne. Max Aub war auch ein erfolgreicher Dramatiker: Überall da, wo seine Romane zu Dramen werden, bestechen sie. Als Dramen und allein als Dramen sind sie politisch und ästhetisch auf der Höhe ihrer und unserer Zeit, während sie an Interesse verlieren, sobald sie auf Prosa zurückfallen.

Das lässt sich gerade an Aubs Hauptwerk, dem von 1939 bis 1968 geschriebenen, sechsbändigen Hauptwerk »Laberinto mágico« (Das magische Labyrinth), gut erkennen – und nicht nur an seinem fünften Band, der ausschließlich aus Dialogen und Szeneanweisungen besteht. Wann immer das »Labyrinth« vom Sitten-, Kriegs-, Gesellschaftsroman oder vom expressionistischen oder erotischen Lyrismus – die »kleinen Kegelfelsen ihrer Zitronenbrüste« (III, 170; Zitate nach der deutschen Übersetzung) – in »ein ausgeweitetes Theaterstück« (V, 5) übergeht, ja zur offenen Saalschlacht ausartet, wird es heiß.

Alle Theater auf einmal

Aubs Schlacht auf dem Theater ist alle Theater auf einmal: Es ist Dokumentartheater, wenn es Aussprüche etwa des Anarchistenführers Buena­ventura Durruti wortwörtlich wiedergibt. Es ist Konversationsstück, wenn es die hitzigen Wortwechsel zwischen Gefühlssozialisten, Falangisten und Anarchisten ausbreitet: die verstiegene Hoffnung auf Esperanto, die seltsame Ehe von rauhem Machismo und preziöser Lyrik (allen voran der des barocken Ahnherrn Luis de Góngora), das Spintisieren über Gott und Revolution. Es ist Burleske, wenn die Trunkenen und Irren auftrumpfen. Es ist Kasperletheater, wenn auf ihre Worte Schläge folgen, und kann »Theater der Grausamkeit« in der Nachfolge von Antonin Artaud oder »Absurdes Theater« in der Nachfolge von Alfred Jarry werden. Es nähert sich in seinen häufigen inneren und äußeren Monologen dem Monodrama, so wenn der ein wenig an den Doktor aus Djuna Barnes’ unvergesslichem »Nightwood« (Nachtgewächs; 1936) erinnernde El Anacoreta (Der Einsiedler) seine Sprachphilosophie erläutert, wenn der schwermütige »Richter der Republik« José Rivadavia über die »dunkle Macht« der Eitelkeit (II, 261) extemporiert und vor allem, wenn der Archivar Don Leandro die muslimischen Ursprünge der spanischen Zivilisation erörtert. Und es ist sogar ein Lehrstück, wenn auch der Lehren viele sind und sie einander widersprechen.

Ort und Zeit der Handlung ist der Spanische Bürgerkrieg, der von Aub – immerhin für ein halbes Jahr Kulturattaché der Spanischen Republik – nirgendwo moralisch oder auch nur politisch, sondern als eine »aus den Fugen geratene Welt, eine Welt ohne Mutter« gedeutet wird (I, 258). »Ohne Mutter« heißt, dass es keine Prägeform gibt oder keine zu erkennen ist. Die Ursache der jüngsten Verwerfungen – der Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium – ist von den Akteurinnen und Akteuren, zumindest denjenigen von unten, nicht wirklich begriffen. Und Aub unterlässt alles Erklären. Viel eher als von der Agrarreform von 1931, die die Macht der Großgrundbesitzer erheblich beschnitt und sie gegen die Republik aufbrachte – der Franquismus war, ökonomisch gesehen, eine Reprivatisierung –, ist von wilden Gerüchten die Rede: General José Miaja gebe Madrid preis, Francisco Franco sei tot und dergleichen Fake News mehr. Unten und fernab der faschistischen Machtzentralen weiß niemand, weshalb die ungeliebte alte Welt zerfallen und eine allseits gefürchtete neue entstehen muss. Kaum einer weiß auch, welcher der revolutionären Kräfte er sich zugesellen soll.

Es ließe sich darüber streiten, ob die allgemeine Verwirrung so groß war, wie Aub sie darstellt. Standen nicht die unteren Klassen in ihrer überwältigenden Mehrheit hinter der Republik? Daran gibt es keinen Zweifel, aber ebensowenig daran, dass in Zeiten des Krieges die Verhältnisse unüberschaubar werden. Stendhal hat das zu Beginn seiner »Chartreuse de Parme« (Die Kartause von Parma; 1839) mit der ihm eigenen Feinheit nachgezeichnet. Und wie es möglich war, dass die formal dem Innenministerium unterstehende Guardia Civil, von der zu mancher Zeit nicht sicher war, in welches Lager sie gehört, Republikaner in Hinterhalte lockte, so war es möglich, dass selbstgerechte Komitees der Republikaner Menschen hinrichteten, von denen nicht immer sicher war, ob sie tatsächlich der faschistischen Falange angehörten. »Feierlich pflegte er zu sagen: ›Ich vergebe euch im Namen der Revolution.‹ Dann knallte er sie ab.« (II, 109)

Das aufgewühlte, hin und her gestoßene, von diesem oder jenem verführte, unterjochte und befehligte Proletariat, meist vom Lande kommend und in erbärmlichen Umständen vegetierend, schwankt mitunter wie ein Halm im Wind. Beispielhaft für es steht der Antiheld des ersten Bandes, Rafael Serrador, fast ein Picaro, den die mittelalterliche Tradition seines Dorfes abstößt, der also ausbricht, naiv sich von Meister und vor allem Meisterin ausbeuten lässt, in Barcelona rasch an Selbstbewusstsein und Brutalität gewinnt, aus einem vagen Impuls der Rache zum Mörder von »Verrätern« wird, sich, aber ohne Überzeugung, der Falange anschließt, durchaus in schlaflosen Nächten Reflexion aufblitzen lässt, ohne irgendeine Erleuchtung zu haben, sich wünscht, schießen zu dürfen, weil nur die Schießenden ein Recht auf Dasein zu haben scheinen, und, selbstverständlich, erschossen wird. Aub zeigt, auch wenn er Kleinbürger und Bürger zeigt, meist die reagierenden, nicht die agierenden Kräfte.

Bekenntnisse auf die Probe gestellt

Komisch an der Revolution ist, dass sie Bekenntnisse auf die Probe stellt, die für sie nicht gemacht sind. Dem jungen Radikalsozialisten Jorge Mustieles gefällt »die Ideologie seiner Partei: so liberal, so wenig sozialistisch, so voller guter Absichten, so aufrührerisch, solange es beim Diskutieren blieb« (II, 94). Doch mit dem Krieg wird rücksichtslos alles einer Realitätsprüfung unterworfen, was bislang bloß keck behauptet worden ist. Als er in die Hinrichtung des eigenen Vaters einwilligen soll, stimmt er zwar mit neronischer Geste (Daumen nach unten) zu, betreibt aber dessen Rettung. Gerettet, kündigt der Vater an, er und seinesgleichen würden »diese Brut schon zur Raison bringen«. (II, 140) Nachdem sich alles als falsch erwiesen hat, was er getan hat, ihm aber auch keine andere Wahl blieb, als furchtbare Fehler zu begehen, folgt der radikalsozialistische Sohn dem faschistischen Vater auf dem Weg ins Exil, wird unterwegs geschnappt, misshandelt und ermordet. Die Grausamkeiten der Faschisten zeichnet Aub knapp, aber unbarmherzig nach.

Ist der junge Mustieles also ein Hanswurst? Ja, aber nur, wenn alle, die für ihre vollmundigen Erklärungen aus Friedenszeiten in Zeiten des Krieges nicht einstehen können, Hanswürste sind. Das Gerede vom »Verrat« muss dem, der mit offenen Augen durch Aubs »Labyrinth« geht, schal schmecken. Jeden, der unter dem Eindruck der grausamen Ereignisse von seinen älteren Positionen abweicht, einen Verräter zu nennen, hieße »die Evolution zu leugnen, zu Stein zu werden« (IV, 74). Und wer nie Position bezogen hat, kann sie auch nicht im Stich lassen: Der junge Kommunist Vicente Dalmases nennt den Arzt und Agnostiker Julián Templado einen »Verräter«. Der erwidert: »Weil ich nicht deine Vorstellungen darüber habe, was die Welt bewegt? Um Verräter zu sein, mein lieber Junge, hätte ich meinen Vorstellungen untreu werden müssen.« (VI, 356) Auch fällt es schwer, einen Menschen, der seine Haut retten will, als »Verräter« abzutun. Bei der Lektüre von Aub mag Jean Renoirs Film »This Land Is Mine« (1943) in den Sinn kommen, der dem antifaschistischen Heroismus so viele Steine wie möglich in den Weg legt; zwar entschließt sich der Schulmeister (Charles Laughton) irgendwann zur Résistance, aber seine Versuche, heil davonzukommen und sich seiner moralischen Pflicht zu entwinden, sind nur allzu begreiflich. Eine solche Sicht der Dinge riskiert, bei den üblichen Patrioten und revolutionären Couch-Potatoes nicht gut anzukommen. Sei’s drum.

Aub geht sein Thema oft von der grotesken Seite an. Das belagerte Madrid wird unter anderem verteidigt von einem »Figaro-Bataillon«, bestehend aus 400 unrasierten Friseuren. Der Roman führt seitenlang ihre Namen und ihre Vorlieben auf, vielleicht die am meisten berührende Passage, denn es ist, versteht sich, eine vorgezogene Todesanzeige. Die kaum bewaffneten Friseure werden von faschistischen Maschinengewehren reihenweise niedergemäht.

Über dieser Absurdität darf nicht vergessen werden, dass ein Labyrinth nur darum ein Labyrinth ist, »weil irgendwann jemand aus ihm herausfindet« (VI, 470). Unübersichtlichkeit wird hier von einem beschrieben, der Übersicht gewann. Geschrieben wird, wenn sich der Pulverdampf gelichtet hat und die Hoffnungen zerstoben sind. Aub will sie nicht denunzieren, aber doch festhalten, dass sie mitunter recht grundlos, ja sentimental waren. »Warum hast du gekämpft?« (VI, 137) ist eine Frage, die nirgendwo überzeugend beantwortet werden kann.

imago/United Archives International Max Aub, geboren am 2. Juni 1903 in Paris, gestorben am 22. Juli 1972 in Mexiko-Stadt

Zweifel und Glaube

In den ausgedehnten Dialogen des Romans, in denen sich Versponnenes mit Plattem und Sentenziösem (»Wir alle sind in gewisser Weise Seiltänzer«; II, 259) mischt, drückt sich zuerst und vor allem Zweifel aus, insbesondere Zweifel an all denen, die glauben, sie kennten den Weg oder wüssten den Ausweg. Die Dialoge lassen Glaube und Zweifel aufeinanderprallen. Wer weiß, was kommt? Was kann überhaupt noch gewusst werden? Und da geht es keineswegs nur um die Frage, wo die Faschisten stehen, ob die Franzosen doch noch in den Krieg eingreifen und wann die Nazigeschwader kommen. Vor dem Hintergrund einer untergehenden, mutterlosen Welt, in der an jeder Ecke krepiert wird, spricht es sich zugleich leichter und ernster von den letzten Dingen, von der Metaphysik des Bösen, vom freien Willen und von der Grausamkeit des Spaniers an sich und seiner »Sehnsucht nach einem Caudillo« (III, 119). Neben dem Katholizismus wird hier auch der Kommunismus als Religion gezeichnet; einer kommunistischen Hauptfigur, Juan Fajardo, ist die Partei zum »Himmelreich auf Erden« (III, 247) geworden. In den Wortwechseln zwischen Glauben und Zweifel hat der letzte einen natürlichen Vorteil, denn der Glaube scheut die Widerrede wie der Teufel das Weihwasser.

Doch kann einem der Zweifel, vorgetragen zuerst und vor allem von dem Zyniker Templado, durchaus auf den Zwirn gehen, gerade deshalb, weil die habituelle, gewissermaßen pyrrhonische Skepsis etwas Gleichgültiges, Abgehobenes, ja Blasiertes hat. Von Templado, der wie alle Machos (und im »Labyrinth« gibt es ausschließlich Machos) Frauen für zu erobernde Festungen und »fürs Horizontale gemacht« (IV, 211), Humanisten, Wankelmütige oder Unentschlossene für »Schwuchteln« und den Krieg für ein heilsames Wälzen im Dreck hält, heißt es: »Mit den Jahren bevorzugte er leichte Mädchen und weißen Rum.« (III, 35) Allein und durch die Prosabrille betrachtet, droht die Figur thomasmännisch zu werden und läuft doch zu großer Form auf, sobald sie den dialogischen Zweikampf wagt, ob mit dem Katholiken Paulino Cuartero, mit dem vornehm resignierten Rivadavia oder mit den kommunistischen Hauptmännern Fajardo oder Jesús Herrera. Sowohl Zweifel als auch Glaube sind nur zusammen erträglich.

Wenn sie aber zusammenfinden, fliegen die Funken. Da kann sich Cuartero gegen Gottlosigkeit verwahren, Rivadavia einwenden, sie führten doch den Krieg überhaupt nur deshalb, damit »die Gotteslästerei nicht verboten wird« (III, 90), und Herrera verdrossen ausrufen, seine Freunde wollten sich wohl »am Ewigen besaufen« (III, 119). Nicht nur ihre Gespräche sind Höhepunkte in einem Roman, der ein Konzert der Stimmen ist: »Nur die Ruhe; ich war acht Jahre in Mussolinis Gefängnissen, und meine Frau …« – »Und ich vierundzwanzig Monate in Dachau.« – »Dachau?« – »Ja, eins von Hitlers Konzentrationslagern.« – »Und das war schlimmer als das hier?« – »Kein Vergleich. Aber das hier ist sehr viel idiotischer.« – »Der Krieg bringt Klarheit; die Guten sind auf der einen Seite, die Bösen auf der anderen. Dazwischen gibt es nichts.« – »Nur im Krieg?« – »Savel!« – »Hier.« – »Pack deinen Kram, du gehst. Er hat sich freiwillig gemeldet.« – »Du gehst in den Krieg?« – »Ja, gezwungenermaßen.« – »Warum gezwungenermaßen?« – »Er ist Vegetarier.« (V, 120)

Selber Ort, nachts: »Ich habe mich nie in die Politik eingemischt.« – »Geboren werden ist schon Politik.« – »Ich will einfach nur meine Frau sehen.« – »Sehen? Mit ein bisschen Glück von der obersten Treppenstufe, wenn sie kommt, um Ihnen ein Päckchen zu bringen.« – »Ziehen Sie mich nicht auf. Ich bin ein einfacher Mensch, nichts besonderes, aber so dumm auch wieder nicht … Was mich rasend macht, ist diese Hirnrissigkeit. Ich bin doch nicht mein Bruder! Und wenn mein Bruder sich gestellt hat: Was soll ich dann hier?« – »Genau das fragen sich viele von uns.« – »Aber das ist nicht das gleiche. Du selbst gibst zu, dass du ein Roter bist.« – »Und das, findest du, ist ein Grund?« – »Ja. Zumindest ist es keine Verwechslung.« – »Nun, wenn du dir keinen Grund schaffst, wirst du noch verrückt.« (V, 123 f.)

Wiedergänger des Minotaurus

Theater ist nicht nur Form, sondern auch Thema des »Labyrinths«. Im zweiten Band wird von einer Laientruppe erzählt, die an der Front spielen will. Doch an der Front ist schon genug Theater. Im dritten geht es unter anderem um Cuartero, der wie der Autor ein erfolgloser Dramatiker ist, aber anders als er Theater für einen Gottesbeweis hält, da es den »Geist« offenbart. Der Geist sei nun mal ewig, und am Ewigen kann man sich, wie wir nun wissen, besaufen.

Das Dialogische des »Labyrinths«, seine durchgehende Tendenz zum Weltanschaulichen, seine mythologischen Überhöhungen, auch seine Vielseitigkeit erinnern an den anderen großen Roman über den Spanischen Bürgerkrieg, André Malraux’ »L’Espoir« (Die Hoffnung; 1937), an dessen Verfilmung Aub als Assistent beteiligt war. Aub ist sprunghafter, wilder, wirrer, auch frivoler als Malraux, von einer behäbigen Erzählerposition kann er blitzschnell ins intimste Ich, von einer breiten Beschreibung in einen harten Wortwechsel, von einem zarten in einen brutalen Tonfall wechseln, er schlüpft sogar, wenn auch nur für einen Moment, in den Kopf eines Faschistengenerals und trägt mitunter, auf »blauen Seiten«, persönliche Überlegungen des Autors vor, der sich unversehens in seine Figur Asunción verliebt hat, »trotz ihres Namens, der mir nicht gefällt« (VI, 490; »Asunción« bedeutet »Mariä Himmelfahrt«). Obwohl Aub bei weitem nicht alle Register des modernen Romans zieht, wirkt Malraux gegen ihn konventionell.

Wie bei Malraux ist die mythologische ­Dimension zugleich der am wenigsten moderne und am meisten faszinierende Aspekt des Romans. Sie zieht sich bei Aub durch alle ­Bände, mit Ausnahme des fünften, und betrifft vor allem die Allegorie des Feuerstiers, mit dem das »Labyrinth« eröffnet. Dieser Stier, dem Fackeln aufgesteckt werden, damit er ­wütend durch die dunklen Gassen irrt, ist ein Wiedergänger des Minotaurus, der laut des antiken Mythos in ein Labyrinth eingeschlossen war.

Für den in die Stadt strebenden Rafael Serrador ist der Stierkult ein überkommenes, widerliches Ritual, er bricht aus und findet sich im Labyrinth wieder, ja ist selbst in mancher Hinsicht ein wütender Stier. Der Stier erscheint als Symbol des rebellischen ländlichen Proletariats, das für die Großgrundbesitzer Vieh war und nun zur Bestie, zum »Todesstier« (I, 197) wird. In Don Leandros Gegengeschichte von Spanien als eines von den Arabern und ihren Erben, den Anarchisten, zivilisierten, von der Reconquista gewaltsam angeeigneten Landes, findet sich nicht nur der Stier aus der Gegend von Borja – der Ortsname leitet sich vom arabischen Wort für »Stier« (burj) ab –, der gesamte spanische Süden wird zum »domus tauri« (III, 281), zum Heim des Stiers. Mit der Behauptung, der Stier sei »persisch« (VI, 403), steht Cuartero nicht allein (das alte Ägypten kannte ebenfalls einen Stiergott). Der gejagte Stier kann aber auch eines der Hunderttausenden gequälten Opfer des Franquismus meinen: »Der sozialistische Abgeordnete, der in der Stierkampfarena mit Banderillas gespickt wurde, bevor sie ihn totschlugen.« (VI, 70) Nur die Deutung des Stiers als faschistische Macht – so wie ihn manche Betrachter auf Pablo Picassos (von Aub in Auftrag gegebenem) »Guernica« (1937) sehen wollten – versagt sich der Roman, vielleicht auch deshalb, weil er nicht durch Dämonisierung aufladen will, was einfach eine konzertierte Aktion der europäischen Bourgeoisie war; Italien und Deutschland als Verbündete Francos, der Rest als seine stillen Profiteure.

Der Mythos, nicht nur die Minotauromachie, und das Theater haben gemeinsam, dass sie einem kollektiven Ritual entstammen. Sie sind keine Berichte, keine Märchen, sondern Aufführungen, Beschwörungen, durchaus auch »magische« Beschwörungen, eingedenk Don Leandros Lehre, die Magie sei mit den Arabern nach Spanien gekommen. »In keinem anderen europäischen Land war der Einfluss des Aberglaubens, der Astrologie, der Magie so groß. Persischer Einfluss, durch die Araber.« (III, 312)

Max Aubs »Magisches Labyrinth« empfiehlt sich nicht für diejenigen, die mehr über Gefechte, Stellungen, Manöver des Spanischen Bürgerkriegs erfahren wollen, obwohl die historischen Ereignisse überall mit Tages- und Ortsangaben peinlich genau verzeichnet werden. Der Roman dramatisiert das letzte Gefecht der Weltanschauungen. Weltanschauungen sind eine altmodische Sache, die man, als sie endgültig abgeschafft worden sind, »Große Erzählungen«, wenn nicht Ideologien nannte. Aber es bleibt bestehen: ohne Anschauung keine Welt, ohne Kollektiv kein Zusammenhang, auch wenn er manchmal herzzerreißend ist.