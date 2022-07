Künstler dürfen das

Gonzo: The Life & Work Of Dr. Hunter S. Thompson/EntertainmentPictures/imago Auf der Suche nach dem neuen Hut: Gonzo-Großmeister Hunter S. Thompson

Journalismus und Literatur gehören seit langem zusammen. Schon im 18. Jahrhundert griffen Schriftsteller wie Voltaire ins aktuelle Geschehen ein. Für das 19. genügt es, stellvertretend für viele Émile Zola oder auch Heinrich Heine zu nennen, der als Korrespondent der Augsburger Allgemeinen aus Paris berichtete, und im 20. stand die literarische Reportage dank Egon Erwin Kisch und Joseph Roth, standen anspruchsvolle Zeitsatire und Polemik dank Kurt Tucholsky und Karl Kraus in Blüte. Wenn anderswo, in den USA, in den 1960er, 1970er Jahren der »New Journalism« ausgerufen wurde, und Schriftsteller wie Tom Wolfe (der 1973 die rückblickende Anthologie »The New Journalism« mit herausgab) oder Hunter S. Thompson (der darin vertreten war) die Reportage für sich neu definierten, dann war das in Deutschland und Österreich an sich ein alter Hut.

Bitte mit Stil

Genauer gesagt: wäre ein alter Hut. Denn nach ihrer mörderischen Entgleisung unter den Nazis mussten viele Schreiberlinge ihre 1.000 Jahre alten Meinungen vergessen und fortan sicherheitshalber Objektivität, Sachlichkeit und Neutralität in der Berichterstattung walten lassen. Es brauchte mehr als 20 Jahre, bis neue, unbelastete Generationen hervortraten, für die Namen wie Jörg Fauser, ­Rainald ­Goetz, Wolfgang Welt, Christian Kracht oder Stefanie Sargnagel stehen. Jenem Teil ihres Schaffens, für den man sie mit dem schönen alten Wort »Zeitungsschriftsteller« belegen könnte, widmet sich ein von der Medienhistorikerin Erika Thomalla herausgegebener Band.

Das andere, das die Autoren in die Tagesliteratur einführten oder wiederentdeckten, besteht zuvörderst darin, dass sie nicht mehr bloß beschreiben wollten: Nüchterne, wertfreie, kurz, die scheinbar reine Wiedergabe von Tatsachen leiste dem Positivismus, dem Anschein der Alternativlosigkeit Vorschub und stütze die bestehenden Verhältnisse. Nicht unpersönliche Abbildung der Realität ist das Ziel, sondern mit Subjektivität, Selbstreflexion und Ironie »bringt« der Verfasser »sich ein«. Er darf abschweifen und Nebensachen wichtiger finden, kann seinen journalistischen Text durch epische und dialogische Elemente einer Erzählung anähneln und soll künstlerisches Stil- und Formbewusstsein beweisen. Prägend waren hier Zeitschriften wie Spex, Tempo sowie das SZ-Magazin der Süddeutschen Zeitung, später auch Internetforen wie die Höflichen Paparazzi.

Die Gefahr liegt auf der Hand: Der Kunstwille kann über den Anspruch auf Wahrheit triumphieren, wie es bei Tom Kummer der Fall war. Er bildete sich ein, als Journalist genauso wichtig und bedeutend zu sein wie die Stars, mit denen er in den 1990ern in Hollywood sprach, und peppte die Interviews (so sie überhaupt stattfanden) deshalb mit erfundenen Zitaten auf – denn Künstler dürfen das.

Netter Nebeneffekt

Kummer hatte es übertrieben, weil er den postmodernen Zeitgeist allzu begierig eingeatmet hatte: dass nämlich, wie französische und US-amerikanische Strukturalisten verkündeten, es nicht die eine Wahrheit gebe, sondern viele und letztlich jeder Mensch seine eigene habe; dass deshalb nur das Ich zähle und dessen persönliche Sicht auf die beliebig interpretierbare Welt; und dass der eigene Stil wichtiger sei als die Fakten da draußen.

Netter Nebeneffekt dieser erzbürgerlichen Philosophie: Die Gesellschaft kann bleiben, wie sie ist. Ebenso das Individuum, das »ganz bei sich« ist. »Neue Subjektivität« oder »neue Innerlichkeit« hieß das literarische Pendant des journalistischen Trends. Der große Unterschied ist allerdings: Guter Journalismus wirkt eben doch aus der Welt in die Welt hinein und quillt nicht aus der eigenen Psyche gottweißwohin.

Die Wahrheit dahinter

Die Grenze zur Literatur, zwischen Realität und Fiktion spielerisch zu durchbrechen, kann daher sehr wohl sinnstiftend sein. So berichtet Stefanie Sargnagel über die Festspiele in Bayreuth und decouvriert die »Geniewelt Wagners« und die »sakralen Sphären« der Opernstadt nach und nach als »Orte der unheimlichen Wiederkehr und des Horrors«, wie Rupert Gaderer in seinem Aufsatz über die Reportagen der Österreicherin referiert. »Hitler sitzt als Wiedergänger in seiner Opernloge, belästigt Sargnagel sexuell, winkt kurze Zeit später mit einem Koksröhrchen vom Herren-WC und radelt, von seinem Schäferhund begleitet, durch die Stadt«: Die Autorin lässt ihrer Phantasie freien Lauf, und gerade die, anders als bei Kummer erkennbaren, Erfindungen tragen dazu bei, die Wahrheit hinter der Wirklichkeit kenntlich zu machen.

Zur Wahrheit des fast 240 Seiten starken Sammelbandes gehört freilich auch, dass 40 Jahre DDR keine einzige Silbe wert sind. Dort war Parteilichkeit gefordert und Berichterstattung vom Klassenstandpunkt aus gewünscht oder vorgeschrieben – aber gab es tatsächlich keine Refugien, wo literarisierter Journalismus betrieben, wo Reportagen im Stil und im Geiste des Kommunisten Kisch geschrieben werden konnten? Oder wollte unter den 17 Beiträgern dieses Bandes – zwölf Professoren, drei Dozenten und ganze zwei Schriftsteller, von denen nur einer, Moritz von Uslar, zugleich als Journalist bezeichnet wird – bloß keiner den Blick »nach drüben« werfen?