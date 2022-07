»Gewaltbereite Neonazis verschwanden vom Radar«

Andreas Arnold/dpa-Pool/dpa Akten über verschwundene Akten: Ordner auf dem Tisch eines Abgeordneten im Lübcke-Untersuchungsausschuss (Wiesbaden, 25.6.2021)

Zum letzten Mal vor der Sommerpause tagte am Mittwoch der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, CDU, durch den Neonazi Stephan Ernst im Juni 2019. Welche Versäumnisse beim Landesamt für Verfassungsschutz, LfV, wurden offenbar?

Erst jetzt erfuhren wir durch die beiden jüngsten Zeugenaussagen, dass der Vorgang des Lübcke-Mörders Ernst im März 2015 im LfV intern gelöscht wurde. Wenige Monate danach hatten wir seinerzeit im NSU-Untersuchungsausschuss noch direkt nach Ernst gefragt. Nur durch unsere damaligen Recherchen wurde der Öffentlichkeit überhaupt bekannt, dass es diese Akte gab. So kam der Lübcke-Untersuchungsausschuss überhaupt erst zustande. Nun wird offenbar, was die Behörden alles unter dem Deckel hielten: etwa, dass der ehemalige LfV-Präsident Alexander Eisvogel den Kasseler Neonazi bereits 2009 für »brandgefährlich« hielt, ihm Gewaltpotential bescheinigte. Die für die internen Löschungen zuständige Sachbearbeiterin sagte aus, dass es einen an die Akte gehefteten Vermerk einer Mitarbeiterin gab, wonach Ernsts Akte nicht gesperrt werden sollte. Der Vermerk ist aber nicht auffindbar. Nachdem Ernst im Juni 2015 im System nicht mehr vorhanden war, konnte er unbeobachtet schalten und walten. Seine Aktivitäten bei Kagida, dem Kasseler Ableger von Pegida, bei der AfD sowie Kontakte zum militanten Thüringer Neonazi Thorsten Heise waren aus dem Blick geraten.

Wie kam es dazu?

2015 sollte es beim Verfassungsschutz ein neues Datensystem geben. Wegen des Moratoriums von 2012, dass Daten mit NSU-Bezug nicht gelöscht werden dürfen, stapelten sich dort 1.345 Personenakten hessischer Rechtsextremisten. Ein sogenanntes »beschleunigtes Verfahren« führte aber dazu, dass die nicht intensiv gesichtet wurden. Gewaltbereite Neonazis wie Ernst verschwanden vom Radar. Jetzt musste die damalige kommissarische Dezernatsleiterin zugeben, dass diese Vorgehensweise ein Verstoß gegen das hessische Verfassungsschutzgesetz war, das eine Einzelfallprüfung zwingend vorschreibt. All das steht unter der Verantwortung von Hessens Innenminister Peter Beuth.

Kann man sagen, dass Ernsts Handlungsspielraum zur Begehung der Tat so erhalten blieb?

Möglicherweise hätte der Mord an Lübcke verhindert werden können, wäre die Bedrohung mit Hassmails und Shitstorm, die Ernst und Markus Hartmann nach der hitzigen Bürgerveranstaltung zur Geflüchtetendebatte in Lohfelden im Herbst 2015 gegen den Regierungspräsidenten lostraten, den Behörden nicht aus dem Blick geraten.

Was ergab die Befragung des ehemaligen hessischen Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas ­Temme im Ausschuss, der schon beim NSU-Mord 2006 an Halit Yozgat eine dubiose Rolle spielte?

Von Temme hatte ich mir von vornherein nicht viel erwartet. Weder bestätigte er private Kontakte in das Neonaziumfeld von Ernst als Motorradfahrer noch als ehemaliger Sportschütze. Seine dienstliche Befassung mit Ernst war im Jahr 2000.

Wie kam es aus Ihrer Kenntnis als ehemaliger Obmann im NSU-Untersuchungsausschuss dazu, dass das nordhessische Nazinetzwerk nicht schon im Jahr 2011 zerschlagen wurde?

Es ist behördliches Versagen, dass das LfV nach dem Mord an Halit Yozgat 2006 in Kassel nicht an der gut vernetzten Kasseler Neonaziszene dranblieb, um diese militante Szene auszutrocknen.

Welches Fazit ziehen Sie, wenn Sie jetzt in den Ruhestand scheiden?

Das Landesamt muss von sich aus alle wichtigen Unterlagen auf den Tisch legen; nicht erst dann, wenn wir durch Zeugenaussagen davon erfahren. Die CDU, assistiert durch die Grünen, macht es den Oppositionsfraktionen schwer, weil für sie offenbar der Schutz des Verfassungsschutzes im Vordergrund steht. Wir kamen dennoch gut voran. Die Unzulänglichkeiten beim Verfassungsschutz und beim Staatsschutz können nun nicht mehr geleugnet werden. Die Wahrheit wird sich durchsetzen.