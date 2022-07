Lufthansa-Piloten vor Streik

imago images/Bildgehege »Ihr fliegt in den Urlaub – Wir fliegen raus« war das Motto dieser Demo am 2. Juli 2020 in Berlin

Die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) bereitet eine Urabstimmung unter den rund 5.000 Flugkapitänen der Kerngesellschaft Lufthansa und der Frachttochter vor. Bei 70prozentiger Zustimmung könne ab Mitte August unbefristet gestreikt werden, bestätigte die VC am Donnerstag. Die ­Verhandlungen über einen Entgelttarifvertrag sind nach sechs Runden festgefahren. Laut Flugnachrichtendienst Aero.de besteht seit dem Frühjahr ein »tariflicher Schwebezustand« zwischen Lufthansa und VC: Ende März lief der zweite Coronakrisentarifvertrag bei der Fluggesellschaft ersatzlos aus. Cockpit hat die Vergütungs- und Manteltarifverträge in den Kerngesellschaften zum 30. Juni gekündigt.

Der Berufsverband fordert Entgeltsteigerungen von fünf Prozent in diesem Jahr sowie einen automatischen Inflationsausgleich ab 2023. Die Lufthansa-Unternehmensleitung soll bisher kein verhandelbares Angebot vorgelegt haben. Neben Gehaltsfragen geht es bei dem Konflikt um die Konzernstrategie: 2017 hatte sich Cockpit vom Unternehmen eine Mindestflottengröße von 325 Flugzeugen garantieren lassen. Wegen des Einbruchs in der Pandemie kündigte Lufthansa 2021 diese »Perspektivvereinbarung«.

Unter dem Kranichlogo begann der Konzern mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaft, in der schlechtere Tarifbedingungen für die Piloten gelten sollen. Die Flottenstärke der Kerngesellschaft sollte verringert werden, um im Europaverkehr »wettbewerbsfähiger zu werden«, so Aero.de.

Anfang Juli hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr selbstkritisch die Kündigung der Vereinbarung als »nicht nötig« bezeichnet, »wenn man damals ein bisschen optimistischer auf die Flottenplanung geguckt hätte«. Er könne sich einen Kompromiss vorstellen, bei dem zwischen 250 und 325 Flugzeuge herauskämen, die von Kapitänen und Ersten Offizieren geflogen werden dürften, die unter den Lufthansa-Konzerntarifvertrag fallen.

Offenkundig gibt es auch hier keine Annäherung, so dass die VC einen Streik vorbereitet, den sie Anfang Juli noch ausgeschlossen hatte. In der Hochphase der Sommerferien würde ein Arbeitskampf der Lufthansa-Piloten Reisende hart treffen – zumal es seit Wochen zahlreiche Streichungen von Flugverbindungen gibt. Der Personalmangel an den Flughäfen erhöht Wartezeiten bei Abfertigung, Sicherheitskontrollen und Gepäckausgabe. »Alle Ausfälle, die wir gerade erleben, gehen auf Managementfehler zurück«, hatte ein Lufthansa-Insider Anfang Juli gegenüber Aero.de gesagt. »Die Leidtragenden sind Familien, die nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder in den Urlaub wollen – und natürlich die Kolleginnen und Kollegen am Boden.«

Welche Folgen ein Pilotenstreik für Fluggäste haben kann, zeigte sich bei der skandinavischen Airline SAS. 900 SAS-Piloten aus Dänemark, Norwegen und Schweden traten Anfang Juli in den Streik. Hunderte Flüge wurden gestrichen, Tausende Fluggäste konnten ihre Reisen nicht antreten. Der Streik soll SAS nach eigenen Angaben zwischen neun und zwölf Millionen US-Dollar täglich gekostet haben. Die Airline hatte Anfang Juli auch wegen der finanziellen Auswirkungen des Streiks Insolvenz erklärt und in den USA Gläubigerschutz beantragt.