Gedenkstätte geschändet

Philipp Neumann-Thein, Sammlung Gedenkstätte Buchenwald

Unbekannte haben nahe der KZ-Gedenkstätte Buchenwald in Thüringen mehrere zur Erinnerung an die Opfer des Konzentrationslagers der Nazis gepflanzte Bäume abgesägt. Insgesamt wurden sieben Bäume gefällt, wie die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am Mittwoch auf Twitter schrieb. Einer der Bäume war den Angaben zufolge den getöteten Kindern von Buchenwald gewidmet. »Wir sind entsetzt über den gezielten Angriff auf das Gedenken«, erklärte die Stiftung. Sie erstattete Anzeige. (AFP/jW)