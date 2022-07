»Die sozialen Bewegungen müssen sich zusammentun«

Stefan Boness/IPON Für Frieden, Sozialstaat und bewohnbaren Planeten: Protestdemonstration vor dem Reichstag in Berlin (3.6.2022)

Bei der Europäischen Sommeruniversität in Mönchengladbach vom 17. bis 21. August wollen soziale Bewegungen mit Blick auf den angestrebten sozialökologischen Systemwechsel und eine friedlichere Welt gemeinsame Strategien entwickeln. Wollen auch Sie dazu auffordern, kälter und weniger zu duschen, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen)?

Es geht um die großen Themen Umwelt und Frieden, aber auch um die kleinen Sorgen, wie wir durch einen Winter kommen, der uns durch die Sanktionspolitik eisige Kälte bescheren wird. Zur Regierungspolitik stehen wir in Opposition. Wir mussten erleben, dass sich die Grünen von einer Friedenspartei in eine bellizistische und neoliberale Partei gewandelt haben. Auch die Sozialdemokraten haben sich von ihrer historischen Verpflichtung entfernt, sich um die Ärmsten im Lande zu kümmern.

Was plant die Sommeruni?

Hunderte Teilnehmer werden in Workshops über Klima und Umwelt, Gesundheit und Fürsorge, Krieg und Frieden, Demokratie und zivilgesellschaftliche Mitbestimmung diskutieren. Die Sommeruniversität wird sich in die Versuche einreihen, die verschiedenen Bewegungen in Europa wieder gemeinsam sprechfähig zu machen und zum gemeinsamen Handeln zu bringen. Getragen ist sie von Akteuren wie dem europäischen ATTAC-Netzwerk, dem norwegischen Sozialforum, dem Transnational Institute in Amsterdam, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Stiftung der Linksfraktion im EU-Parlament »Transform! Europe«.

Es gibt Streitpunkte: Einige Kräfte wollen mit Waffen Frieden schaffen, andere militärische Aufrüstung drosseln. Manche sehen den Klimawandel mit Blick auf die Probleme im globalen Süden, während andere den Schwerpunkt darauf legen, dass seine Bekämpfung in der EU sozial verträglich stattfinden muss. Wie ist das unter einen Hut zu bringen?

Auch in den sozialen Bewegungen meinen Menschen, dass mit Waffenlieferungen an die Ukraine eine Lösung gefunden werden kann. Andere insistieren in Tradition der Friedensbewegung, dass verhandelt werden muss, um das Schießen zu beenden. Über Krieg und Frieden wird aktuell kontrovers diskutiert, wir wollen das lösungsorientiert austragen. Das Thema Klimawandel ist dagegen kaum konfliktträchtig. Die UN-Klimakonferenz in Glasgow vergangenes Jahr hat gezeigt, dass eine starke Umweltbewegung Sozialverträglichkeit und Klimawandel als Einheit betrachtet und mit einer Stimme spricht.

Ist die antikapitalistische Bewegung angesichts des aktuellen Kriegsgeschehens leiser geworden? Wie werden Sie das diskutieren?

Selbst wenn die Tagesdebatte in Zeiten des Ukraine-Kriegs und anderer Krisenerscheinungen anders läuft: Nach wie vor verbindet uns in allen sozialen Bewegungen ein Grundanliegen, das marktwirtschaftliche System zu überwinden, da es damit keine gesellschaftlichen Lösungen in unserem Sinn geben kann.

Wird das mit dieser Bundesregierung umsetzbar sein, mit einem Finanzminister Christian Lindner von der FDP?

Diese Regierung treibt die erforderliche sozialökologische Transformation nicht voran. Im Gegenteil. Sie trifft Maßnahmen, die den Klimawandel und die Armut im Land befördern. Sie betreibt das Umverteilen von den unteren Schichten nach oben. Die Sommeruniversität hat dazu zwar keine vorbereiteten Lösungen. Die sozialen europäischen Bewegungen werden aber Strategien debattieren, wie sie sich zusammentun können, um einen gesellschaftlichen Wandel voranbringen, der mit der Überwindung des Kapitalismus einhergeht.

Warum sollte sich dafür jemand nach Mönchengladbach aufmachen?

Die Stadt liegt in der Nähe des rheinischen Braunkohlereviers Lützerath, wo derzeit eines der größten Umweltvergehen in Vorbereitung ist. Am 20. August wollen wir dort zusammen mit allen Teilnehmenden gemeinsam an der Abbruchkante der Kohlegrube eine rote Linie markieren: Bis hierhin und nicht weiter!