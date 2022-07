IMAGO/Dominik Bund Erfolgreich gekämpft: Klinikbeschäftigte streiken für einen Tarifvertrag Entlastung am 1. Juni in Köln

Es war der bisher längste Arbeitskampf im Gesundheitswesen in NRW. Nach 77 Streiktagen und mehr als 25 Verhandlungsrunden hat sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit den Leitungen der sechs Universitätskliniken in NRW auf einen Tarifvertrag Entlastung geeinigt. Die Tarifkommission der Gewerkschaft habe dem Abschluss nach intensiven Diskussionen mit den Beschäftigten am Dienstag abend mit großer Mehrheit zugestimmt, meldete Verdi NRW.

Erfolg erkämpft

»Es ist vollbracht: Der erste Flächentarifvertrag für ›Entlastung‹ an Krankenhäusern in Deutschland ist durchgesetzt«, erklärte Katharina Wesenick, Landesfachbereichsleiterin für Gesundheit, Soziales, Bildung und Wissenschaft bei Verdi. Die bisher – etwa an Charité und bei Vivantes in Berlin – abgeschlossenen Entlastungstarifverträge gelten nur für die einzelnen Krankenhausunternehmen. Wesenick betonte, dass die Klinikbeschäftigten in NRW mit ihren Streiks den Erfolg erkämpft hätten. Weder »von juristischen Verbotsversuchen noch von neuen Verhandlungsfinten der Arbeitgeber« hätten sie sich beeindrucken lassen.

Ab Anfang kommenden Jahres soll mit der Umsetzung des Tarifvertrags Entlastung begonnen werden. Für weite Teile der Pflege inklusive psychiatrischer Stationen und Notaufnahmen wird dann schichtgenau das Verhältnis von Beschäftigten- und Patientenzahl festgelegt. Sobald diese Quote unterschritten werde oder es zu anderen Belastungssituationen komme, gebe es Belastungspunkte für die betroffenen Beschäftigten. Jeweils sieben Punkte bringen einen zusätzlichen freien Tag als Belastungsausgleich. Im ersten Jahr der Umsetzung können bis zu elf freie Tage extra zusammenkommen. Im zweiten Jahr sind es 14 und ab dem dritten Jahr maximal 18 zusätzliche freie Tage.

Allerdings bekommen die Kliniken anderthalb Jahre Zeit, die für die Umsetzung der Entlastungsregeln erforderlichen neuen IT-Systeme und Programme an den Start zu bringen. »Das ist uns schwergefallen, denn die Kolleg*innen brauchen schnellstmöglich Entlastung«, so Verdi-Verhandlungsführer Heinz Rech. Für die Übergangszeit sind pauschal fünf Entlastungstage für die Beschäftigten vereinbart worden. Der Tarifvertrag legt auch für Beschäftigtengruppen außerhalb der Pflege Mindestbesetzungen und einen Belastungsausgleich fest. Personalschlüssel, bei deren Unterschreitung Freizeitausgleich gewährt werden muss, gelten für die Radiologie, die Betriebskindertagesstätten sowie Therapeuten. Auch die Auszubildenden sind in den Tarifvertrag einbezogen: Für ihre Praxisanleitung gelten Mindeststandards, und die Zahl der Lehrkräfte wurde festgeschrieben. Bei Unterschreiten wird ein Belastungsausgleich für die Auszubildenden fällig.

Wichtiger Etappensieg

Nicht in die Ausgleichsregelungen einbezogen wurden die Services – etwa Küche und Reinigung –, IT und Technikbereiche sowie die Ambulanzen. Für sie sei der Aufbau von 30 zusätzlichen Vollzeitstellen pro Klinikum vereinbart worden, so Rech. »Das ist bitter und hat in den Belegschaften zu vielen Diskussionen geführt.« Besonders schwierig sei dieser Kompromiss für die Uniklinik Düsseldorf, für die »der Stellenaufbau ein Tropfen auf dem heißen Stein« sei.

»Insgesamt ist der Tarifvertrag ein wichtiger Etappensieg der Beschäftigten. Er dient der eigenen Gesundheit und dem Wohl der Patient*innen und musste gegen die Profitlogik des Krankenhauswesens durchgesetzt werden«, erklärte Verdi-Fachbereichsleiterin Wesenick. Zudem sei in einem Anerkennungstarifvertrag festgelegt worden, dass die Universitätskliniken alle tariflichen Regelungen des öffentlichen Dienstes der Länder in den kommenden sieben Jahren übernehmen.