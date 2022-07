Kapital braucht Migration

Thomas Banneyer/dpa Lange Schlangen an Flughäfen aufgrund von fehlendem Personal bei Abfertigung und Sicherheit (Köln, 24.6.2022)

Lange Warteschlagen und verschollene Gepäckstücke an deutschen Flughäfen zeigen es in diesen Tagen: Es mangelt an Flughafenpersonal. Nicht anders die Situation in der Gastronomie: Viele Lokale suchen händeringend Kellner und Köchinnen. Prekär ist die Personaldecke schon lange in der Pflege. Auch im Handwerk bleiben viele Jobs unbesetzt. 1,7 Millionen offene Stellen gibt es in Deutschland. Und in den nächsten zehn Jahren gelte es, den demographisch bedingten Wegfall von vier bis fünf Millionen Arbeitskräften zu kompensieren, forderte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Peter Adrian, gegenüber dem Handelsblatt vom Mittwoch ein Nachsteuern der Politik bei der Zuwanderung.

Eckpunkte einer solchen auch von Kapitalseite geforderten Reform des Einwanderungsrechts für ausländische Fachkräfte präsentierten Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) am Mittwoch in einem Gastbeitrag im Handelsblatt. »Zu schleppend, zu bürokratisch, zu abweisen ist unser Einwanderungssystem bis heute«, beklagen die beiden Bundesminister und kündigen an: »Wir räumen auf mit einer von CDU und CSU geprägten Migrationspolitik, die die Realität unseres Einwanderungslands geleugnet und damit unserem Wirtschaftsstandort geschadet hat.« Gemeint ist, dass einzelne von den Unionsparteien in der großen Koalition als ideologische Zugeständnisse an ein rechtskonservatives Wählerspektrum geschaffene Hürden und Abschottungsmechanismen geschliffen werden sollen, da sie nicht im objektiven Interesse der Kapitalverwertung liegen.

Deswegen will die Ampel die Anforderungen für die Einreise senken. So soll die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte, die bislang monatelang oder sogar über ein Jahr auf ihre Anerkennung warten müssen, zukünftig nicht mehr durch Formalia und Bürokratie verzögert werden. Statt dessen sollen Fachkräfte mit Berufserfahrung und einem Abschluss aus ihrem Heimatland, die sich in Deutschland erfolgreich auf eine Stelle beworben haben, ohne Verzögerung einreisen dürfen. Das von Unternehmerseite zu finanzierende Anerkennungsverfahren wird dann parallel zur Arbeitsaufnahme laufen.

Fachkräfte sollen nicht mehr zwingend in dem Bereich tätig werden müssen, für den sie eine berufliche Qualifikation vorweisen können. Eine Sportwissenschaftlerin könne auch im IT-Bereich arbeiten oder ein Schreiner im Vertrieb, führen die Minister als Beispiele an. Auch ohne Arbeitsvertrag sollen Arbeitskräfte mit Berufserfahrung mit einem Einjahresvisum zur Jobsuche nach Deutschland einreisen dürfen, sofern sie sich vorher bestätigen lassen, dass ihr Berufsabschluss zumindest teilweise mit einem deutschen vergleichbar ist, und sie belegen, dass sie ihren Lebensunterhalt während der Suche nach einer Anstellung selbst sichern können.

Es gehe um »gute tarifgebundene Jobs, von denen Menschen gut leben können«, versichern Faeser und Heil. »Wer also hofft, mit Fachkräftezuwanderung Löhne drücken zu können, ist auf dem Holzweg.« Ganz davon überzeugt scheinen die beiden Sozialdemokraten nicht zu sein, denn sie geben noch die unverbindliche Zusicherung ab, Vorsorge zu treffen, dass ausländische Fachkräfte in Deutschland »anständig« bezahlt werden. Für Bereiche wie die Pflege oder die Gastronomie dürfte dies kaum gelten, herrschen doch dort schon für die jetzt Beschäftigten schlechte Arbeitsbedingungen bei miesen Löhnen.

Das Problem des Fachkräftemangels sei nicht allein mit dem Einwanderungsrecht zu beheben, meinte daher Gökay Akbulut, Sprecherin für Migrationspolitik der Fraktion Die Linke, am Mittwoch gegenüber jW. »Genauso wichtig ist es, bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen mit höheren Löhnen für alle Beschäftigten zu schaffen, denn ohne ›gute Arbeit‹ wird es nicht möglich sein, gute Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.«