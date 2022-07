Warten auf den Ausbruch

Nujin Derik Zahlreiche Kinder müssen in Camp Roj leben, weil ihre Mütter sich der IS-Ideologie unterworfen haben (Derik, 17.7.2022)

Das Mädchen mit den kurzen Locken hält tapfer ihre Tränen zurück, als sie den Behandlungsraum des Geflüchtetencamps Roj in Nordostsyrien betritt. Ihr Knie ist von tischtennisballgroßen Brandblasen übersät. Die Neunjährige hatte versehentlich kochendes Wasser über ihr Bein gegossen. Ihre Mutter und eine andere Frau begleiten sie.

Geführt wird die kleine ambulante Campklinik vom Kurdischen Roten Halbmond Rojava. Die Arzthelferin Sefika Musa setzt die Kleine auf den Behandlungstisch und desinfiziert das Knie mit einer roten Jodlösung. Dann beginnt sie routiniert und schnell die Brandblasen mit einer Schere aufzuschneiden. Wundwasser spritzt heraus, geschickt fängt die 50jährige die Flüssigkeit mit einer Mullbinde auf. Erst als Musa eine dicke weiße Salbe auf das rosa Fleisch der aufgestochenen Blasen aufträgt, beginnt das Kind zu weinen. Ihre Mutter nimmt sie in den Arm und trägt sie heraus. Die Mutter ist eine Ägypterin, die sich dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen hatte. Ihr Ehemann ist bei der Befreiung vom IS entweder gefallen, gefangen genommen worden oder in den Untergrund gegangen.

Hohe Kosten und Aufwand

Im Camp Roj wohnen 780 Familien, ungefähr 3.000 Personen. Das Lager ist in zwei Bereiche aufgeteilt. In dem einen leben 80 Familien, Binnengeflüchtete aus Syrien und dem Irak. Im dem anderen wohnen 700 Familien, alles Frauen, die dem IS angehörten, mit ihren Kindern. Sie kommen aus 50 verschiedenen Ländern und sind seit mehr als fünf Jahren im Camp.

Die Leiterin von Camp Roj darf ihren Namen aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Eine Seite ihres Gesichts ist von einer Brandwunde gezeichnet. »Ist euch in Europa bewusst, dass hier die nächste Generation IS-Dschihadisten heranwächst?« fragt sie. »Es liegt nicht in unserer Hand, wie lange die Frauen und Kinder hier im Camp bleiben.« Die Länder, deren Staatsbürger sie sind, müssten sich ihrer annehmen. »Wir können sie nicht vor Gericht stellen – und wissen nicht, was wir mit ihnen machen sollen. Die IS-Frauen warten auf den Tag, an dem Ankara angreift und sie ausbrechen können. Es ist eine sehr große Last, die die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien trägt, um diese Menschen zu betreuen.« Es gehöre zu den Prinzipien der Selbstverwaltung, die Frauen und Kinder human und nach den Regeln der UN-Flüchtlingskonvention zu behandeln. »Ungeachtet dessen, dass der IS unsere Schwestern und Brüder abgeschlachtet hat, behandeln wir sie menschlich.«

Insgesamt sind ungefähr 10.000 IS-Kämpfer in den Gefängnissen der Autonomen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens inhaftiert. Die Unterhaltung, Versorgung und Bewachung der Gefängnisse ist mit hohen Kosten und Aufwand verbunden. Auch die Unterhaltung der Geflüchtetencamps ist aufwendig. Für die medizinische Versorgung aller Lager ist der Kurdische Rote Halbmond Rojava zuständig.

Nur wenige gehen

In der Region gibt es elf Camps für Geflüchtete, in denen laut offiziellen Zahlen der Selbstverwaltung knapp 300.000 Menschen leben. Wie viele von ihnen schutzbedürftige Binnengeflüchtete sind, und wie viele Frauen, die sich dem IS angeschlossen hatten, mit ihren Kindern, ist schwer zu schätzen. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Selbstverwaltung dokumentiert genau, welche Staaten wann ihre Staatsangehörigen zurückgenommen haben. Die Länder müssen einen Antrag beim Ministerium einreichen, dann wird die Identität der Frauen und Kinder im Camp geprüft, und dann können sie zurückgeführt werden. Eigentlich kein sonderlich komplizierter Prozess, doch werden diese Anträge selten gestellt. Bisher wurden nur sieben männliche Dschihadisten zurückgenommen, 2018 von Indonesien. Seit 2017 bis zum 22. Juni 2022 wurden insgesamt von verschiedenen Staaten 355 Frauen und 822 Kinder zurückgenommen. Die Bundesrepublik hält sich besonders zurück bei der Rückführung ihrer Staatsangehörigen.

Die Pressestelle des Auswärtigen Amtes ließ am Mittwoch gegenüber jW verlauten, dass die Bundesregierung bisher »in fünf sehr aufwendigen Rückholaktionen« 22 Frauen und 69 Kinder aus Nordostsyrien nach Deutschland zurückgeholt hätte. Rückholungen könnten nur erfolgen, wenn die Betroffenen selbst nach Deutschland zurückkehren wollten. »Von den verbliebenen Frauen und Kindern hat bisher nur eine geringe Zahl den Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren, geäußert«, so Pressesprecherin Elisabeth Schwarz. »Die Umstände sind in den jeweiligen Einzelfällen unterschiedlich, so dass wir hier intensiv nach Lösungen suchen.«

Selina lebt mit fünf ihrer Kinder in Camp Roj. Sie ist serbische Staatsbürgerin mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik. Zwei ihrer Töchter aus erster Ehe, eine 17jährige und eine 14jährige, die mit ihr im Camp leben, sind deutsche Staatsbürgerinnen. Selina hat auch noch zwei Söhne, die in der Bundesrepublik leben. Nachdem ihre Ehe scheiterte, verliebte sie sich neu und heiratete zum zweiten Mal. Im Schatten einer Mülltonne erzählt sie, wie ihr zweiter Mann sie unter einem Vorwand in die Türkei lockte und dann in die syrische Stadt Rakka brachte. Er hatte sich dem IS angeschlossen.

Ideologie nicht aufgegeben

Selina trägt keinen Nikab, sondern ein schulterfreies Top und ein schwarzes Glitzerkäppi. In ihrem früheren Leben war sie Piercerin, erzählt sie. Ihr Gesicht zieren zahlreiche Piercings, trotz der sengenden Hitze ist sie stark geschminkt. In Rakka bekam sie zwei weitere Kinder. Als ihr Mann fiel, kam sie in ein Frauenhaus. Sie heiratete wieder und bekam noch ein Kind. Nachdem der IS besiegt und vertrieben worden war, kamen sie und ihre fünf Kinder ins Camp Roj. Seit über fünf Jahren leben sie nun dort. »Meine zwei Töchter haben einen deutschen Pass, warum nimmt die Bundesregierung sie nicht zurück? Ich habe einen Fehler gemacht – nicht sie«, beklagt sich Selina. Sie erzählt, dass sie in der BRD vor Gericht gestellt werden und einen Prozess bekommen möchte. Die 39jährige behauptet, sie habe die islamistische Ideologie des IS abgelegt, viele der anderen Frauen im Camp allerdings nicht. »Sie wollen das Kalifat zurück und würden alles dafür tun.«