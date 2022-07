Ein entsorgter Täter

Polizei/dpa Wer hat ihn zuletzt gesehen? Foto von Alois Brunner aus dem Jahr 1940

Es hatte schon etwas Absurdes, als die Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag verkünden ließ, dass die Fahndung nach dem Naziverbrecher Alois Brunner offiziell eingestellt sei. Immerhin wäre Brunner, geboren 1912 im damaligen Österreich-Ungarn, im April 110 Jahre alt geworden. Skandalös war jedoch eine Bemerkung, die Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Rande machte: Das Verfahren gegen Brunner sei seit den frühen 1970er Jahren in Köln anhängig gewesen. 50 Jahre lang also ermittelte die Staatsanwaltschaft – ohne Ergebnis?

Zur Person: Alois Brunner war ohne Übertreibung einer der Mitorganisatoren der faschistischen Massenverbrechen. Schon im November 1938 wurde Brunner der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien zugeteilt, nachdem er zuvor im faschistischen Deutschland in der »österreichischen Legion« den »Anschluss« Österreichs mit vorbereitet hatte. Als Leiter der Zentralstelle organisierte Brunner ab 1941 die Deportation der Wiener Juden in Ghettos und Vernichtungslager im Osten. Am 9. Oktober 1942 meldete er, damals im Rang eines SS-Hauptsturmführers, dass Wien »judenfrei« sei, was bedeutete, dass 180.000 jüdische Wiener entweder geflohen oder bereits in den sicheren Tod geschickt worden waren.

Sein nächster Einsatzort war Paris. Im Juli 1943 wurde er Leiter eines Sonderkommandos der Gestapo im Sammellager Drancy. 22 Transporte jüdischer Menschen gingen unter Brunners Kommando nach Auschwitz. Er leitete die Jagdkommandos, die versteckt lebende Jüdinnen und Juden aufspürten. Mit Unterstützung des Vichy-Regimes setzte Brunner im Herbst 1943 die Verfolgung von Juden im unbesetzten Südfrankreich fort. Als die Wehrmacht schon auf dem Rückzug aus Frankreich war, ließ Brunner in der Zeit vom 20. bis 24. Juli 1944 noch 1.327 jüdische Kinder in Paris verhaften und deportieren. Von September 1944 bis Februar 1945 organisierte er den faschistischen Terror in der Slowakei und leitete das KZ Sered’.

Nach der Befreiung 1945 geriet er in Österreich kurzzeitig unter falschem Namen in amerikanische Kriegsgefangenschaft, lebte aber bereits 1947 in Essen. Nachdem Brunner 1954 von Gerichten in Frankreich wegen der Deportationen in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war, schien es ihm ratsam, Europa zu verlassen. Mit Hilfe von Ernst Otto Remer – Mitglied des Wachbataillons, das den Widerstand vom 20. Juli 1944 niederschlug, und Mitbegründer der Sozialistischen Reichspartei – und Reinhard Gehlen, erster Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), konnte Brunner 1954 als »Dr. Georg Fischer« nach Syrien fliehen.

Dort wurde er Geheimdienstexperte (»Resident«) des BND für diese Region des Nahen Ostens. Seine Residenz befand sich in der Nähe zur deutschen Botschaft. Vor Verfolgungen fühlte er sich so sicher, dass er sogar telefonisch – selbst aus dem Ausland – erreichbar war. Am 10. Oktober 1985 gab er als »Georg Fischer« der Zeitschrift Bunte ein Interview, in dem er seine Nazigesinnung so offen zeigte, dass die Zeitschrift nur Teile des Interviews veröffentlichte. Einem österreichischen Journalisten sagte er 1987: »Junger Freund, lassen Sie mir das schöne Wien grüßen und seien Sie froh, dass ich es für Sie judenfrei gemacht habe.«

Zwar lagen mehrere Auslieferungsanträge Deutschlands und anderer Staaten sowie ein Interpol-Haftbefehl vor, aber Brunners Auslieferung wurde nie ernsthaft betrieben. Unklar ist sein Tod. Es gibt Aussagen, dass er mit der syrischen Regierung in Konflikt geraten sei, so dass diese ihn aus dem Verkehr zog. Vielleicht hoffte Syrien auch auf einen politischen Deal mit Israel, das ja in den 1960er Jahren mittels Verabredungen auch Adolf Eichmann aus Argentinien nach Jerusalem holte und dort vor Gericht gestellt hatte. Diese Option kam nicht zustande. Brunner starb – so die wahrscheinlichste Version – bereits 2001 in Syrien. Eine offizielle Todesnachricht liegt nicht vor. Noch 2007 setzte Österreich eine Belohnung von 50.000 Euro für Informationen aus, die zur Festnahme von Alois Brunner führen sollten.

Waren schon Fluchthilfe und Einbindung in den BND ein politischer Skandal, so wurde dies durch das Verhalten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) noch verstärkt. Als ein Bild-Reporter 2012 Einsicht in die beim BfV vorhandene Akte über Alois Brunner beantragte, bedurfte es eines zehnjährigen Streits mit Klagen bis zum Bundesverwaltungsgericht, bevor im April 2022 endlich Dokumente vom BfV herausgegeben wurden – viele davon geschwärzt. Auf diese Weise bleibt der »Fall Brunner« eine späte Bestätigung des jahrzehntelangen skandalösen Umgangs bundesdeutscher Behörden mit Nazi- und Kriegsverbrechern.