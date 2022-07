Rojava strahlt aus

Markus Scholz/dpa Die Selbstverwaltung in Rojava findet auch in Deutschland Unterstützung (Hamburg, 1.11.2014)

Mit Feiern und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten wurde seit dem Wochenende des als Rojava-Revolution bekannt gewordenen Volksaufstandes in Nordsyrien gedacht. Dieser Aufstand, aus dem die heute rund ein Viertel des syrischen Territoriums umfassende Demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien hervorging, jährte sich am Dienstag zum zehnten Mal. Die Ausstrahlung dieses rätedemokratischen, auf Geschlechtergerechtigkeit und die gleichberechtigte Teilnahme aller ethnischen und religiösen Gemeinschaften setzenden Gesellschaftsmodells auf Linke in aller Welt zeigte sich daran, dass sich an den Veranstaltungen – etwa in Hamburg beim linken Zentrum »Rote Flora« – neben der kurdischen Community auch Vertreter der Partei Die Linke, die feministische Solidaritätsgruppe »Women Defend Rojava«, Anarchisten, Kommunisten aus der Türkei sowie lateinamerikanische Aktivisten beteiligten.

Überschattet wurden die fröhlichen Feiern mit Musik und Tanz allerdings durch die Sorge vor einem vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angekündigten und anscheinend kurz bevorstehenden erneuten Angriffskrieg gegen das nordsyrische Autonomiegebiet. Internationale Solidarität sei mehr denn je gefordert, wenn es um das Überleben der Revolution gehe, betonte so der Oberkommandierende der Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDK), Maslum Abdi, der am Sonntag per Videoschalte der Feier in Berlin-Kreuzberg zugeschaltet war. Zu der Veranstaltung hatte die Berliner Polizei das Zeigen von Fahnen der kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ, die den Kern dieser multiethnischen Militärallianz bilden, verboten. Dahinter stand wohl Rücksichtnahme auf die Türkei, deren Regierung diese Milizen, die den größten Blutzoll im Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) getragen haben, als »Terroristen« ansieht.

Zwar hatte sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) im März 2022 erstmals bei der »kurdischen Selbstverwaltung« bedankt, nachdem eine Gruppe deutscher IS-Anhängerinnen mit ihren Kindern aus Internierungslagern im Osten Syriens zurück nach Deutschland geholt werden konnte. Doch offizielle Kontakte zur Selbstverwaltung scheut die Bundesregierung – mit Blick auf den NATO-Partner Türkei – ebenso wie die meisten im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme von Die Linke. »Die Türen unserer Vertretung stehen offen für Gespräche«, wirbt daher Khaled Davrisch, der die Demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in der Bundesrepublik vertritt. »Wir haben aber in den letzten zehn Jahren viele Freunde und Unterstützer gewonnen«, meinte Davrisch am Dienstag gegenüber jW vor allem mit Blick auf außerparlamentarisch aktive Gruppen und Organisationen. Das Gesellschaftsmodell in Rojava werde zunehmend als Alternative für den Nahen Osten gesehen und biete auch Inspirationen für Europa. Bemerkenswert sei, dass sich insbesondere Frauen für die Entwicklungen interessierten und die Region auch bereisten.

Er wünsche sich, dass mehr deutsche Nichtregierungsorganisationen in Nord- und Ostsyrien aktiv würden, so Davrisch. Dem stehe allerdings entgegen, dass die Bundesregierung – anders als die US-Regierung – das Syrien-Embargo auch gegenüber der Selbstverwaltungsregion aufrechterhalte. Daher könne dort nicht in Infrastrukturprojekte investiert und auch humanitäre Hilfe nur in einem begrenzten Rahmen geleistet werden. Eine gute Unterstützung und Möglichkeit, voneinander zu lernen, seien Städtepartnerschaften, meint Davrisch.

Eine solche besteht seit 2019 zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und der Kleinstadt Derik im äußersten Norden Syriens. Mit großer Mehrheit hatte die Bezirksverordnetenversammlung des Berliner Bezirks bereits Ende Juni eine Resolution beschlossen, in der die Angriffe der Türkei auf Nordsyrien und den Nordirak verurteilt wurden. Zuvor hatte schon der Stadtrat von Krefeld einen entsprechenden Beschluss gefasst. Dagegen scheiterten am Sonnabend in Frankfurt am Main, wo sich ein Städtefreundschaftsverein seit 2016 für eine offizielle Partnerschaft mit der Stadt Kobani in Nordsyrien stark macht, Resolutionsanträge der Fraktionen Die Linke und CDU zur Verurteilung der türkischen Angriffsdrohungen und -kriege im Römer. Da die Anträge nicht fristgerecht zum 14. Juni eingereicht werden konnten, wäre eine Abstimmung nur möglich gewesen, wenn zwei Drittel der Mitglieder des Ältestenrates deren Dringlichkeit bejaht hätte.

Doch Grüne und FDP, die zusammen mit der SPD und Volt die Regierungskoalition im Römer bilden, waren dazu nicht bereit. Der Krieg in Syrien dauere schon zehn Jahre an, verneinte der FDP-Fraktionsvorsitzende Yanki Pürsün nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur ANF die Dringlichkeit der nun auf September vertagten Anträge. Noch am 6. Juli hatten die Frankfurter Grünen nach der Besetzung ihrer Geschäftsstelle durch Aktive der Kurdistan-Solidarität versprochen, sich für die Verabschiedung einer solchen Resolution einzusetzen.