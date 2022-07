Bußgeld und Berufsverbot

picture alliance/dpa Zahlreiche Beschäftigte in den Spitälern, in der stationären und ambulanten Pflege verzichten auf die Injektion

Der Schutz von Risikogruppen ist in der Pandemie das wichtigste. Bei der Einführung der »einrichtungsbezogenen Impfpflicht«, die seit Mitte März greift, wurde das Argument besonders oft angeführt. Hingegen hieß es noch Mitte Mai selbst auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts: »Über die Transmission unter Omikron gibt es bisher keine ausreichenden Daten; sie scheint bei Geimpften weiterhin reduziert zu sein, wobei das Ausmaß der Reduktion nicht vollständig geklärt ist.« Zur gleichen Zeit wurden bereits länger diskutierte Modelle einer neuen Arbeitsquarantäne umgesetzt. In Rheinland-Pfalz etwa können seit Anfang April symptomlose Infizierte »nach Absprache mit dem Arbeitgeber« weiter arbeiten. So wurde auf die hohen Ansteckungsquoten und zahlreichen Krankmeldungen insbesondere in der kritischen Infrastruktur reagiert. Die allgemeine Impfpflicht kam Anfang April endgültig zum Erliegen. Gegner nannten sie angesichts der vorherrschenden Omikron-Variante nicht mehr gerechtfertigt und eine Bevormundung. An der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die für das Personal z. B. in medizinischen Einrichtungen gilt, wird trotzdem weiterhin festgehalten.

Wie ist der Stand? ZDF meldete am Freitag, bundesweit hätten bis zu 216.000 Beschäftigte im Gesundheitssektor keinen Nachweis vorgelegt. In Bayern seien rund 57.000 Personen ohne Nachweis, in Sachsen fast 40.000, in Baden-Württemberg rund 22.500. Eine Umfrage des ZDF unter allen Landesministerien habe ergeben, dass in 21 Fällen mittlerweile »Betretungs- und Tätigkeitsverbote« ausgesprochen worden seien. Laut Bild am Sonntag seien es 70 Betretungsverbote in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg.

Was zuvor vermutet wurde, ist eingetreten: Wo Personalmangel herrscht – wie im Pflegebereich –, werden keine Berufsverbote ausgesprochen, denn das würde die Unterversorgung von Pflegebedürftigen weiter verschärfen. Die Gesundheitsämter, die über die Umsetzung der Impfpflicht befinden müssen, können hier nach eigenem Ermessen entscheiden. So teilten die Gesundheitsämter in Potsdam und dem sächsischen Pirna auf jW-Nachfrage mit: »Vordergründig« sei die »Abwägung einer bestehenden Versorgungsgefahr« durch »Nichtbeschäftigung des betroffenen Personenkreises«.

Viel genutztes Instrument zur Durchsetzung der selektiven Impfpflicht ist derzeit die Androhung von Zwangsgeldern. Laut ZDF-Umfrage unter den zuständigen Landesministerien, seien bundesweit 1.612 Bußgeldverfahren eingeleitet worden (Stand Freitag). Doch Widersprüche haben Erfolgsaussichten. Mitte Juni erging am schleswig-holsteinischen Verwaltungsgericht eine Entscheidung von bundesweiter Bedeutung. Demnach können Gesundheitsämter nicht ohne weiteres mit Bußgeldandrohung Impfnachweise fordern, denn im Gesetz sei »keine unmittelbare, notfalls mit Verwaltungszwang durchsetzbare Impfpflicht«, also kein Impfzwang statuiert worden. Es solle vielmehr ein indirekter Impfdruck erzeugt werden, berichtete Focus am 16. Juni.

Unrechtmäßige Bußgelder auf der einen Seite, bereits verhängte Berufsverbote auf der anderen. Der selektive »indirekte Impfdruck« scheint trotz aller Widersprüche die von Regierungsseite gewünschte Wirkung zu entfalten: Von den 3.579 ungeimpften Beschäftigten, die dem Pirnaer Gesundheitsamt gemeldet wurden, seien inzwischen (Stand Freitag morgen) in 1.422 Fällen Immunitätsnachweise erbracht worden. Das können sowohl Genesenen- als auch Impfnachweise sein. Das Magdeburger Gesundheits- und Veterinäramt antwortete auf Nachfrage: Bislang seien ihm 1.542 Personen gemeldet worden. Davon seien 984 Fälle erledigt. Beim Potsdamer Gesundheitsamt seien 692 Meldungen eingegangen und inzwischen in etwa 345 Fällen Immunitätsnachweise erbracht worden. Zugleich ist davon auszugehen, dass viele Einrichtungen die Meldungen über den ungeimpften Teil ihrer Belegschaft gar nicht erbringen. Denn das Potsdamer Gesundheitsamt ergänzte: »Ferner sind alle bekannten ambulanten Arztpraxen in der Landeshauptstadt Potsdam angeschrieben und auf bestehende Meldepflicht hingewiesen worden.«