Sven Simon/IMAGO Kaputtgespart und ausgedünnt: Den »Stresstest« hat die Deutsche Bahn nicht bestanden (München, 15.6.2022)

Was kommt nach dem Neun-Euro-Ticket? Zur Halbzeit des voraussichtlich Ende August auslaufenden Sondertarifs zur Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nimmt die Diskussion um eine Anschlussregelung Fahrt auf. Für ein mögliches Modell, eine Jahreskarte für 365 Euro mit Geltung für den gesamten ÖPNV deutschlandweit, hatte am Wochenende Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geworben. Preislich liegt der Vorschlag in der Summe nur unwesentlich über dem der Verbraucherzentralen, die in der Vorwoche für ein Angebot von 29 Euro monatlich plädierten. In der Verlosung steht außerdem eine Fahrkarte zu 69 Euro pro Monat. Dieses Konzept brachte am vergangenen Freitag der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ins Spiel.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigt sich grundsätzlich offen für eine Nachfolgelösung des auf drei Monate angelegten Neun-Euro-Tickets. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe verwies er auf anstehende Gespräche mit den Bundesländern. »Wir werden all das genau prüfen und evaluieren, auch eigene Modelle durchrechnen und (…) beraten«, ließ er sich am Montag zitieren. Ziel sei es, »den Tarifdschungel zu beseitigen und das ÖPNV-Angebot für die Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach und attraktiv zu gestalten«, erklärte der FDP-Politiker. Zustimmung zu einem flächendeckend einheitlichen und dauerhaft vergünstigten Nahverkehrsticket hat der Städte- und Gemeindebund signalisiert. Daran bestehe »ein hohes Interesse«, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Funke-Blättern. Der Bund müsse allerdings einen besseren Ausbau von Bus- und Bahnlinien vorantreiben.

Auf die Bremse tritt der Deutsche Landkreistag. Mit der vergünstigten Offerte sei »viel staatliches Geld verbrannt worden, das wirkungsvoller hätte in Taktung und Ausstattung investiert werden können«, befand dessen Präsident Reinhard Sager (CDU). »Mit massiv rabattierten Tickets werden die Finanzierungsgrundlagen noch weiter geschwächt«, hatte er schon Anfang Juni zu bedenken gegeben. Statt dessen brauche es eine »stabile ÖPNV-Finanzierung und eine deutliche Erhöhung der ÖPNV-Mittel, die die großen Sanierungs- und Ausbaubedarfe auf Straße und Schiene und die massiv gestiegenen Bau-, Personal- und Energiekosten berücksichtigt«. Die Bundestagsfraktion Die Linke hatte dagegen Anfang Juli per Parlamentsantrag eine Verlängerung des Neun-Euro-Ticketangebots bis Jahresende gefordert. Dieses solle anschließend durch einen Nahverkehrstarif zu 365 Euro ersetzt werden.

Deutschlands Energienöte infolge der Sanktions- und Abkopplungspolitik gegen Russland treibt seltsame Blüten. Dass CSU-Chef Söder einen Vorstoß der Linken aufgreift, dürfte ein Novum sein. In Bild am Sonntag sprach er sich neben dem 365-Euro-Ticket für ein Fortwirken des Tankrabatts »über den kompletten Winter« sowie für ein »Winterwohngeld für alle Haushalte, also auch für die Rentnerinnen und Rentner« aus. Nach einer gestern veröffentlichten Kalkulation der Umweltschutzorganisation Greenpeace könnte ein »Klimaticket für maximal einen Euro pro Tag« private Haushalte »um mehrere hundert Euro pro Monat entlasten und gleichzeitig bis zu sechs Millionen Tonnen CO2 einsparen«. Dabei entsprächen die geschätzten Kosten von rund vier Milliarden Euro pro Jahr »einem Bruchteil der von der Bundesregierung gewährten klimaschädlichen Subventionen«, stellte Greenpeace-Verkehrsexpertin Marissa Reiserer in einer Mitteilung klar.

»Der Beitrag des Neun-Euro-Tickets zur Debatte um eine bessere Bahn kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden«, findet der Sprecher des Bündnisses »Bahn für alle«, Carl Waßmuth. »Wenn Autos stehenbleiben, bedeutet das weniger Unfälle und Abgase. Und die Menschen sind mobiler als zuvor«, bemerkte er am Montag im Gespräch mit junge Welt. Die massenhafte Nutzung des Angebots beweise: »Man kann die Bahn steuern, und deshalb muss es verlängert werden, und zwar für genau diese neun Euro, nicht für 29 oder 99 oder noch mehr.« Allerdings bedürfe es einer »Neueinstellungswelle, damit der positive Effekt dauerhaft wird und nicht auf den Knochen der Beschäftigten erfolgt«. Außerdem müsse es ein Comeback der 2006 eingemotteten Zuggattung Interregio geben. Den müsse der Bund nur bei seiner eigenen Bahn bestellen.