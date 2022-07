Hilferuf nach Den Haag

ANP/IMAGO Zeichen des Widerstands: Auf dem Kopf stehende niederländische Flaggen bei Mijdrecht (14.7.2022)

Rot-weiß-blau ist die Flagge der Niederlande. Neuerdings hängen überall im Land viele Fahnen, die auf dem Kopf stehen: blau-weiß-rot. Früher, als es noch keinen Funk gab, zeigten Schiffe auf Hoher See damit an, dass sie in Seenot waren. Jetzt sendet die traditionelle Landwirtschaft auf diese Weise SOS.

In der Kleinstadt Losser unweit von Enschede wachten die Einwohnerinnen und Einwohner am 10. Juli verdutzt auf: Unbekannte hatten über Nacht einige hundert Fahnen in luftiger Höhe an Laternenmasten und Ampelanlagen befestigt, berichtete der Regionalsender RTV Oost. Selbst vor dem Rathaus flatterten auf dem Kopf stehende Flaggen. Niemand weiß genau, wie sie das in wenigen Stunden unbemerkt von der Polizei geschafft haben. Ohne Hebebühnen, Kräne und die stillschweigende Zustimmung der Bevölkerung war das kaum zu wuppen.

Andere Branchen zeigen nun ebenfalls ihre Solidarität. Am Sonnabend prangte an der Fassade des Hotels der großen Kette Van der Valk in der Nähe des Flughafens Schiphol von weitem sichtbar eine meterhohe, umgedrehte Fahne und die Aufschrift: »Valk unterstützt die Landwirte.« Die Solidaritätsbekundung war anscheinend nicht mit der Geschäftsführung abgestimmt. Ein Sprecher nannte sie laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP »eine unglückliche Aktion. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen«.

Auch wenn es natürlich nicht verboten ist, die Flagge auf den Kopf zu stellen: Vor dem Rathaus hat die Gemeinde Losser die Protestfahnen schnell entfernt. Nun überlegen die Behörden, wie sie den großen Rest von den Laternenmasten herunter bekommen. Zunächst sind die dran, die eine »akute Gefahr für die Verkehrssicherheit« darstellen – weil sie bei Wind auf die Windschutzscheiben der Autos fallen könnten. Die Aufräumarbeiten werden wohl nicht die letzten sein: »Ich habe gerade 1.000 (Flaggen, jW) neue bestellt«, verriet ein Sympathisant am vergangenen Freitag in der Regionalzeitung Tubantia.

In Losser ist es bis jetzt friedlich geblieben. In Hoogeveen war das am Freitag anders. Als die Stadtverwaltung begann, die Fahnen auf dem Gemeindegebiet zu entfernen, gab es laut RTV Drenthe auf dem Rathausplatz fast einen Aufruhr. Mitarbeiter der Stadt wurden beschimpft und stellten die Aufräumarbeiten schließlich ein.

Die niederländischen Landwirte benutzen das Symbol der umgedrehten Fahnen nicht exklusiv, sie sind Nachahmer. Die sogenannten Gele hesjes (Gelben Westen) benutzten es, und auch bei den Protesten gegen die Coronamaßnahmen war die auf den Kopf stehende Fahne weit verbreitet. Auch bei den in letzter Zeit vermehrt stattfindenden Solidaritätsaktionen der deutschen Landwirte für ihre niederländischen Kolleginnen und Kollegen ist eine umgedrehte Fahne der BRD hier und da zu sehen.

Was häufig in den Medien zu kurz kommt: Längst nicht alle niederländischen Bauern stehen hinter dem Protest. »Für den Teil der Idiotenherde, der (…) die Niederlande mit Fähnchen behängt: Räumt den Müll weg!« schrieb der Biolandwirt John Arink am Freitag auf Twitter. Die Bauern sollten sich nicht vor den Wagen von »Big Agro« spannen lassen und besser für die echten Interessen der Landwirte und Verbraucher streiten.

»Multinationale Unternehmen liefern den Input und den Output des derzeitigen Modells der intensiven Landwirtschaft: Futtermittelhersteller, Stallbauer, Maschinenbauer, Milchverarbeiter, Banken, Chemieunternehmen«, sagte Arink gegenüber jW. Sie alle hätten ein großes finanzielles Interesse, und viele Proteste der Landwirte, die sich für den Erhalt des derzeitigen Agrarmodells einsetzen, würden von diesen Unternehmen finanziert, so Arink. »Die meisten Biobauern denken ähnlich: Der exorbitant hohe Viehbestand in der Landwirtschaft muss reduziert werden und damit automatisch auch der Ausstoß an Stickstoff. Nicht nur in den Niederlanden, sondern in der gesamten EU.«

Wenn von einer Reduzierung der Tierzahlen die Rede sei, würde dies schnell als direkte Bedrohung des Landwirts interpretiert, während es in Wirklichkeit ein Teil des Auswegs aus dem Höfesterben sei, so Arink. »Insbesondere wenn wir dies europaweit mit einer Produktionsbegrenzung und einem entsprechenden Marktschutz tun.« Der Biobauer sieht in der aktuellen Krise deshalb eine »große Chance« für die Landwirte.