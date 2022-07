Solidarität nach Anschlag

Roberto Pfeil/dpa Der provisorische Fensterersatz dient auch als Unterschriftenliste (5.7.2022)

Rund eine Woche nach dem Sprengstoffanschlag auf das »Linke Zentrum« im nordrhein-westfälischen Oberhausen sind die Täter noch nicht ermittelt worden. Am Sonnabend bekräftigten mehrere hundert Demonstrantinnen und Demonstranten die Forderung nach Aufklärung. Unter dem Motto »Gemeinsam solidarisch gegen rechten Terror« führte die Wegstrecke der Demonstration durch die Innenstadt. Dass die Attacke von Rechten verübt worden war, daran zweifelten weder die Demonstrationsteilnehmer noch die Nachbarn der seit 2010 bestehenden Einrichtung. Zu eindeutig trägt der Anschlag die Handschrift militanter Neonazis.

Dazu besteht eine zeitliche Nähe zu mindestens zwei weiteren Vorfällen. In der Nacht zum 4. Juli, einen Tag vor dem Angriff auf das »Linke Zentrum«, wurde in Mönchengladbach durch einen Zeugen Feuer am rechten Vorderreifen eines Autos bemerkt. Dies konnte er zusammen mit der Halterin löschen, wobei sie einen Brandsatz entdeckten, der mit einem Hakenkreuz versehen war. Drei Tage später wurde in Erkelenz das Fahrzeug des Grünen-Politikers Manoj Jansen mit einem antisemitischen Schriftzug inklusive Hakenkreuz beschmiert. Mehrere Rednerinnen und Redner auf der Kundgebung am Wochenende in Oberhausen befürchten eine neonazistische Anschlagsserie und verwiesen auf die Morde des rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) oder weitere Anschläge auf Büros von Parteien, Autonome Zentren oder Unterkünfte von Geflüchteten in der Vergangenheit.

Die Linksfraktion im Bundestag stellte am 11. Juli eine Kleine Anfrage zu »Angriffen auf Büros der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien«. Die Bundesregierung soll Fragen nach Häufigkeit von Anschlägen, der Ermittlung von Tatverdächtigen, dem politischen Hintergrund sowie der Art der verwendeten Waffen und Sprengmittel beantworten, inklusive Angriffen auf Privatwohnungen und Pkw von Abgeordneten sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Antwort wird sicherlich von allen Betroffenen mit Spannung erwartet. Allzu oft entsteht der Eindruck, als würde die Aufklärungsrate derartiger Anschläge sehr niedrig sein.

Erfreulich hingegen ist die anhaltende Welle der Solidarität mit dem »Linken Zentrum«. So fällte der frisch in Erfurt neugewählte Parteivorstand einen Beschluss zur Solidarität mit den Genossen in Oberhausen. Dazu gab es eine Social-Media-Aktion mit dem Statement: »Solidarität mit unseren Genoss:innen in Oberhausen, die sich in ihrem Engagement für eine solidarische Gesellschaft, gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung nicht einschüchtern lassen.« Die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan hatten auch ein Grußwort an die antifaschistische Demonstration am Sonnabend gerichtet, in der sie sich solidarisch mit allen Betroffenen rechter Gewalt erklärten. Von der NRW-Landesregierung von CDU und Bündnis 90/Die Grünen fordern sie ein konsequentes Vorgehen gegen Rechtsaußen und die Unterstützung von antifaschistischen Initiativen.

Solidarisch erklärten sich auch weitere Abgeordnete wie Martina Renner, Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion für Innenpolitik und Antifaschismus. Die Steinfurter Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler war während der Demonstration vor Ort und erklärte das »Linke Zentrum« während ihres Redebeitrages zu ihrem vierten Abgeordnetenbüro, was von den Anwesenden als starkes Zeichen der Solidarität gewertet und mit Applaus bedacht wurde.

Auch die lokale Gruppe der »Omas gegen Rechts« teilt die Einschätzung, dass die Tat der rechten Szene zuzuschreiben ist. »Mit großen Sorgen nehmen wir wahr, dass seit Monaten rechte Extremisten und andere Realitätsverweigerer Woche für Woche durch unsere Stadt ziehen, Lügen, Hass und Hetze verbreiten und dies in eurer direkten Nachbarschaft auf dem Friedensplatz«, teilten sie mit. Am Tag vor dem Anschlag berichtete die Lokalpressen, dass wegen antisemitischer Hetze auf einer rechten Kundgebung der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen habe. »Wir würden uns nicht wundern, wenn da ein Zusammenhang zu dem Anschlag auf euch besteht.«