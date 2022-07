Nachschlag: Die Einheit bröckelt

Francois Mori/AP Photo/dpa Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs, Fabien Roussel, vor einem Treffen mit Präsident Macron (21.6.2022)

Noch steht in Frankreich das Linksbündnis NUPES zwischen Mélenchons La France insoumise, Kommunisten, Grünen und Sozialisten. Wie lange die Allianz aber noch hält, ist ungewiss. Denn nicht alle scheinen damit komplett zufrieden zu sein. Fabien Roussel etwa, der am Montag früh bei BFM TV interviewt wurde, wies gleich eingangs die Beschreibung zurück, er sei Abgeordneter der NUPES. »Ich bin Abgeordneter der Kommunisten«, korrigierte er die Journalistin Apolline de Malherbe, die bemerkte: »Ich sehe, Sie haben Schwierigkeiten mit dem Wort NUPES«. Der Generalsekretär der PCF führte sodann aus: »Wir waren immer für die Einheit, aber man muss auch aussprechen, was läuft und was nicht gut läuft. Ich sage zum Beispiel, es wurden Dinge gesagt, die die Franzosen bestürzt haben …« – »Welche Äußerungen meinen Sie damit?« fragte Apolline de Malherbe nach. Roussel: »Wenn Jean-Luc Mélenchon sagt, ›die Polizei tötet‹, dann sind das inakzeptable Äußerungen, die ich nicht teile und nicht mittragen will.« Kein Kommentar. (rsch)