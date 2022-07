Ich töte dich später

imago images/Gonzales Photo Aufruf zur Emanzipation der Körper: Petrol Girls (Roskilde, 2019)

Eigentlich will Ren Aldridge, Sängerin von Petrol Girls, auch mal über etwas anderes singen als Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Transpersonen, schrieb sie bereits in ihrem Beitrag zu der feministischen Essaysammlung »Nasty Women« (2017). Aber auch auf dem neuen Album »Baby« ist Gleichberechtigung das bestimmende Thema ihrer Texte. Und das ist gut so.

Denn auch wenn man gerne hören würde, wie sie ihren empathischen Blick auf ein anderes, ihr wichtiges Anliegen richtet, etwa ihren in vielen Interviews geäußerten Antikapitalismus – in der teilweise machohaften Punkszene und der gesellschaftlichen Stimmung als Ganzes (siehe das Abtreibungsurteil des Obersten Gerichts in den USA) muss Aldridge anscheinend immer noch Selbstverständlichkeiten ausbuchstabieren.

Etwa in »Baby I Had an Abortion«: »Blessed is the foetus / But god damn the children in existence« (Gesegnet sei der Fötus / Aber verdammt seien die Kinder, die existieren), singt sie, der Text ist gezielt schlicht und sloganhaft, der Refrain besteht nur aus ihrem Bekenntnis abgetrieben zu haben – und dass es ihr nicht leidtut. Das Gitarrenriff ist mit Octaver-Pedal verzerrt, das Schlagzeug gibt dem Refrain mit einem 16tel-Groove auf der Hi-Hat fast schon ein Discofeeling. Trotzdem bleibt alles herrlicher Punk, nicht zuletzt dank Aldridges zynisch-rotziger Performance, etwa wenn sie ihr Abtreibungsbekenntnis am Schluss mit einem befreiten, provokanten Lachen besiegelt.

Der Song »Preachers« wälzt sich mit einem Drumgroove voran, der die Energie eines Funk-Break-Beats hat, dazu ein schnörkeliges Hammer-on-Gitarrenriff. Das melancholische »Unsettle« hingegen gibt Aldridge den Raum, die sanften Qualitäten ihrer Stimme auszuspielen. Das dritte Album der Band ist wie die Vorgänger »Talk of Violence« (2016) und »Cut & Stitch« (2019) wunderbar wütende Musik. Seit ihrer Gründung 2012 in England spielen die vier Musikerinnen und Musiker klugen, kraftstrotzenden Punk, mischen agitatorische Schlichtheit mit komplexen Post-Hardcore-Grooves. Die Band ist schon vor einigen Jahren nach Graz übergesiedelt, vor allem weil London unbezahlbar geworden ist, aber auch weil der Gitarrist und der Schlagzeuger aus Österreich kommen und dort in der Szene verwurzelt sind.

Daher sind die Petrol Girls schon lange im kontinentaleuropäischen Netzwerk aus autonomen Jugendzentren und besetzten Häusern unterwegs. Ihr Song »Touch Me Again and I’ll Fucking Kill You« vom ersten Album wurde so zu einer feministischen Untergrundhymne. Hier kommt Aldridges stimmliche Spannbreite von sanfter Schönheit zu gänsehautmachendem Geschrei zu voller Geltung. Natürlich ging es auch in dem Song um den weiblichen Körper.

Diese Fixierung auf den individuellen Freiraum sollte man nicht als neoliberale Ablenkung von dem eigentlichen Grundübel abtun – dem Kapitalismus und seiner Ausbeutung von Arbeitskraft. Schließlich haben beide eine gemeinsame Wurzel: Das römische Rechtsverständnis, das der Anthropologe David Graeber aus dem Bedürfnis erklärt, die potenziellen moralischen Dilemmata einzuhegen, die entstehen, wenn die Herrschenden das Eigentum von Dingen und von anderen Menschen (Frauen und Sklaven) als irgendwie rechtens erklären wollen.

Wenn Aldridge also schreit »Touch Me Again and I’ll Fucking Kill You«, kann man dabei getrost mehr spüren: Einen Aufruf zur Emanzipation aller Körper, die Freiheit vor jedem Besitz.