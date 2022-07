Von der Stange

ALEJANDRO GARCIA/EPA/dpa Kein Zauberer: Colm Toibin kann es eigentlich besser

Seit der historische Roman wieder zum literarischen Erfolgsgenre avanciert ist, begegnen einem in fiktionalen Texten vermehrt nicht mehr bloß ausgedachte, sondern auch reale Personen unserer Geschichte. Da war es nur eine Frage der Zeit, wann der bis heute prominente Schriftsteller Thomas Mann selbst zum Gegenstand einer Romanhandlung werden würde. Da es Colm Tóibín ist, der sich in »Der Zauberer« Thomas Manns Werdegang von der Wiege bis zur Bahre vornimmt, schlägt man den dicken Band mit gespannter Erwartung auf. Vor einigen Jahren nämlich hat der Ire es verstanden, den Literaten Henry James zum Hauptdarsteller seines Romans »Porträt des Meisters in mittleren Jahren« (Hanser, 2005) zu machen, der sich so liest, als sei er von James selbst geschrieben worden. Zudem hatte es Tóibín in seinem Buch über die US-amerikanische Dichterin Elizabeth Bishop vollbracht, eine subtile Analyse von deren Stil mit einer subtilen Analyse von deren Seelennöten so miteinander zu verknüpfen, dass dem Leser manches Licht aufgeht.

Tóibíns mimetische Annäherung an Henry James begegnet einem auch in »Der Zauberer«. Etwa, wenn der Thomas Mann des Romans sich zu Zeiten der Pubertät seinem älteren Bruder Heinrich manchmal mit begehrenden und zugleich schamvoll versteckten Blicken zuwendet. Das liest sich, als wäre es eine Passage aus Thomas Manns berühmter Novelle »Der Tod in Venedig«. Mit der charmanten Wendung, dass nun eben, ganz im Unterschied zum »Tod in Venedig«, derjenige, dessen homosexuelles Verlangen einfühlsam und ergreifend geschildert wird, wirklich Thomas Mann heißen darf.

Natürlich wendet sich Tóibín auch den, vorsichtig gesagt, heiklen Beziehungen Manns zu seinen sechs Kindern zu. Immer wieder fordern ihn die politisch-ästhetischen Ansichten und moralischen Tabubrüche von Klaus und Erika Mann heraus, immer wieder muss er ihnen aus finanziellem Schlamassel helfen, immer wieder führen die spezifischen Vater-Kind-Verhältnisse zu starken Zerreißproben für alle Beteiligten. Diese Stellen demonstrieren: Tóibín kennt seinen Thomas Mann, er ist tief in die inzwischen Dutzende von Regalmetern umfassende Sekundärliteratur eingetaucht. Wer noch nie etwas über den Menschen Thomas Mann gehört hat, dem kann »Der Zauberer« zu einer launigen Erstbegegnung verhelfen.

Womit wir bei den Schwachpunkten von Tóibíns Unternehmen angelangt wären. Zum Beispiel jenen unendlich vielen auf der familialen Bühne geführten Gesprächen. Tauschen die Manns sich im Jahre 1934 einige Buchseiten lang über die baldige Ehe der jüngsten Tochter Elisabeth mit dem Literaturprofessor Giuseppe Borgese aus, klingt das so: »›Sobald ich mir die Hände gewaschen habe, können wir uns vielleicht zu einem Glas Wein zusammensetzen, bis Deine Mutter soweit ist‹, flüsterte Thomas Elisabeth zu. ›Der Wein ist schon offen‹, flüsterte sie zurück. ›Ich kann euch beide hören‹, sagte Katia und lachte.«

Das sind Sätze wie aus einem Boulevardtheaterstück von der Stange. Es mag die Form des populären Romans, der Zwang zum Handlungsplot sein, der dazu führt, dass Tóibíns Stil mit der Zeit erschreckend schal wird. Mit anderen Worten: An vielen Stellen ist Tóibíns Roman nicht mehr als Klatsch, der unter Beweis stellt, dass auch das Leben eines bereits lange schon verblichenen bürgerlichen Helden sich dazu eignet, im Ton der Boulevardpresse wiedergegeben zu werden.

Problematisch auch Tóibíns Umgang mit der Psychologie seiner Hauptfigur. Aus welchen Motiven heraus hatte Thomas Mann sich in der mörderischen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in dem über viele Jahre erarbeiteten und immerhin vier Bände umfassenden Roman »Joseph und seine Brüder« einem Stoff aus der jüdischen Mythologie zugewandt? Solche essentiellen Fragen werden von Tóibín nicht einmal gestreift. Bei ihrer Beantwortung hätte einem Thomas Mann als entschiedener Vertreter der Aufklärung gegenübertreten können. Bei Tóibín hingegen verdanken sich Manns politische Haltungen, sein demonstratives Eintreten für die Weimarer Republik in den 20er Jahren oder auch sein klarer Antifaschismus, gar nicht ihm selbst, sondern wurden ihm entweder von seiner Ehefrau Katia oder anderen nahestehenden Mitmenschen aufgedrängt, manchmal sogar eingeflüstert.

Thomas Mann also ein opportunistischer Geist? Die Frage ist durchaus berechtigt. Doch fügt Tóibíns epischer Wälzer dem Nachdenken über Thomas Mann nichts hinzu, was man nicht aus Büchern von etwa Käte Hamburger, Hans Mayer oder Michael Maar schon tiefgründiger erfahren hätte. Vor allem aber mangelt es dem »Zauberer« an eigenständiger ästhetischer Qualität. Wenigstens ist der Roman teils charmant, teils erheiternd geschrieben. Wie die Dinge liegen, vermutlich ein Welterfolg.