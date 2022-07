Warm ums Herz

imago images/Zoonar Onkel Habeck gibt einen aus: Saufen gegen Putins Kältefront

Auf Wladimir Wladimirowitsch ist Verlass. Kaum sind die Rufe der Grünen und der CDU (Röttgen, Merz und andere Energieexperten) nach einem kompletten Öl- und Gasboykott Russlands verhallt, kommt Putin den deutschen Wünschen zuvorkommend nach und dreht den Gashahn zu. Wegen fälliger Routinereparaturen. Über ein solches Entgegenkommen kann man sich nur freuen.

Der Aufschrei über die unerwünschte Wunscherfüllung ist groß, und die Antwort kommt prompt. Sie zeugt von guter Vorbereitung auf alles, was da folgen mag: Wärmehallen gegen den Frost. In NRW befinden sie sich oft direkt neben den Trinkhallen und dienen in Friedenszeiten auch als Coronatestzentren. Das ist ganz praktisch, denn etwas mehr Alkohol könnte nützlich sein, das wärmt bekanntlich von innen. Eine gute Lösung für Menschen, deren Gas- und Heizungsrechnungen durch den Markt geregelt werden.

Dann gibt es noch Plätze zum Wärmen am Bismarck-Denkmal am Hamburger Hafen und unter der Lombardsbrücke. Sie sind zwar auf Jahre von Stammkundschaft belegt, aber was soll man in schlechten Zeiten wie diesen schon machen? Man muss halt zusammenrücken und sich unterhaken. Das schlägt Bundeskanzler Olaf Scholz als Rettungsprogramm vor.

Hoffentlich macht die nächste Coronawelle mit und kommt nicht zur falschen Zeit.