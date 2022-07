Keine harmlose Person

Arne Dedert/dpa/POOL/dpa Der beschuldigte Franco Albrecht (r.) könnte für mehrere Jahre hinter Gittern wandern (Frankfurt am Main, 24.2.2022)

Nach einem langen Prozess soll nun das Urteil gegen einen rechten Bundeswehroffizier fallen: An diesem Freitag wird nach einer Vertagung die Entscheidung im Prozess gegen Franco Albrecht vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main erwartet. Die Anklage fordert für den Soldaten, der sich unter anderem wegen mutmaßlicher Vorbereitung rechtsterroristischer Anschläge verantworten muss, sechseinhalb Jahre Haft. Albrechts Verteidiger hingegen fordern in dem wichtigsten Anklagepunkt Freispruch.

Im Zentrum des Verfahrens steht die Frage, ob der Beschuldigte ein militanter Neonazi ist, der über mehrere Schusswaffen verfügt und konkrete Anschlagspläne verfolgte. Die Verteidigung bescheinigt ihm ein diffuses Weltbild sowie einige merkwürdige Verhaltensweisen und weist den Terrorverdacht als unbegründet zurück. Albrecht befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Er war im vergangenen Februar festgenommen worden, weil das Gericht Flucht- und Verdunkelungsgefahr sah, was auch mit dem Verbleib dreier Waffen zu tun hat, die der Soldat nach eigenem Eingeständnis besaß, über deren Verbleib er aber nichts sagen wollte. Bei einer Personenkontrolle in Offenbach hatten Beamte bei ihm laut Gericht 23 Abzeichen mit Hakenkreuzen und diverse Waffen sowie Tagebücher gefunden, die Fantasien über einen Militärputsch enthielten. Auch über eine nicht weiter spezifizierte »Endlösung« machte er sich offensichtlich Gedanken. Bis dahin befand sich Albrecht seit November 2017 auf freiem Fuß, es war seine zweite Festnahme im Zusammenhang mit dem Verfahren.

In dem seit Mai vergangenen Jahres laufenden Prozess ging es zunächst darum, dass Albrecht am 27. April 2017 auf dem Wiener Flughafen bei dem Versuch festgenommen worden war, eine geladene und zuvor dort deponierte Pistole aus einer Flughafentoilette abholen zu wollen. Später stellten die Behörden fest, dass der Verhaftete Offizier der Bundeswehr ist. Und: Der Soldat einer deutsch-französischen Einheit im Elsass hatte zu dem Zeitpunkt bereits seit einigen Monaten ein Doppelleben als angeblicher syrischer Geflüchteter geführt. Albrecht wird vorgeworfen, mit seiner Tarnidentität sogenannte False-Flag-Anschläge durchzuführen, um den Verdacht auf Geflüchtete zu lenken und so weitere Gesetzesverschärfungen im Asylrecht oder eine verstärkte rechte Mobilisierung zu erreichen.

Die Anklagebehörde sieht in Franco Albrecht einen »gefährlichen Rechtsextremisten«, der Anschläge plante, Waffen hortete sowie als politische Gegner ausgemachte Personen und Einrichtungen ausspähte. Die Bundesanwaltschaft forderte im Juni in ihrem Plädoyer sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und weiteren Anklagepunkten. Dazu kommen Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Betrug. Denn in seiner Rolle als angeblicher Geflüchteter erhielt Albrecht Sach- und Geldleistungen.

Die Verteidigung hält erwartungsgemäß dagegen. Die Ermittlungen hätten Erkenntnisse zutage gefördert, die »viel mit Gesinnung, aber wenig mit Straftaten« zu tun hätten, erklärte Rechtsanwalt Johannes Hock in seinem Schlussplädoyer in der vergangenen Woche. Den Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sieht er als nicht erwiesen an und forderte einen Freispruch. Die übrigen Vorwürfe der Anklage seien mit Geld- oder Bewährungsstrafe abzugelten.

Mit dem Doppelleben habe Albrecht Missstände im System aufdecken wollen, war in diesem Statement zu vernehmen. Der Besuch des Sitzes der Amadeu-Antonio-Stiftung sei aus Neugier erfolgt und nicht etwa als Ausspähung für einen geplanten Anschlag gedacht gewesen. Nach Berichten des Redaktionsnetzwerks Deutschlands hingegen hatte sich der Offizier vorgenommen, einen Anschlag auf die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Anetta Kahane, zu verüben.

Auch für die bei dem Angeklagten gefundenen Notizen, die auf weitere Anschlagsziele deuten, liefern die Verteidiger harmlose Erklärungen. Ebenso für die Pistole: Nach einem durchzechten Abend habe ihr Mandant die Waffe gefunden, als er sich in einem Gebüsch erleichtern wollte. Erst kurze Zeit vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen sei ihm klar geworden, dass er die Pistole vom Vortag noch in der Jacke hatte. Die Spurensicherung widerlegte allerdings vor Gericht diese Version. Albrechts Fingerabdrücke seien auch im Inneren der Waffe gefunden worden. Die antisemitischen Erzählungen, die Albrecht vor Gericht verbreitete, widerlegen ebenfalls die Darstellung der Verteidigung, der Angeklagte sei eine in seiner Neugier ungewöhnlich vorgehende, aber grundsätzlich harmlose Person.