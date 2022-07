Dramatische Lage

Michael A. McCoy/REUTERS Die Wut ist riesig: Protest vor dem Weißen Haus in Washington gegen das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen (9.7.2022)

Die Aufhebung des Grundsatzurteils »Roe vs. Wade« Ende Juni stellt Menschen, die eine Schwangerschaft in den USA abbrechen wollen, vor immer größere Hürden. 1973 hatte der US-Supreme Court ein landesweites Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche verankert – ein Bundesgesetz dazu gibt es trotz wiederholter Beteuerungen der Demokratischen Partei bis heute nicht. Faktisch können Bundesstaaten Abbrüche jetzt weitgehend oder komplett verbieten, und zahlreiche konservative Staaten haben das bereits durchgesetzt.

Der jüngste aufsehenerregende Fall ist dabei nur die Spitze des Eisbergs: Im US-Bundesstaat Ohio musste ein zehnjähriges Mädchen, das nach einer Vergewaltigung schwanger geworden war, in den Nachbarstaat Indiana reisen, um dort den Abbruch durchführen zu lassen. In Ohio gibt es zwar Ausnahmen beim Abbruch nach sechs Wochen – jedoch nur bei Gefahr für das Leben der Mutter, nicht aber in Fällen von Vergewaltigung und Inzest. Das Verbot war direkt nach Aufhebung des Grundsatzurteils erlassen worden. Das Mädchen war nach Angaben des Columbus Dispatch zu diesem Zeitpunkt sechs Wochen und drei Tage schwanger. Aber auch in Indiana stehen die Zeichen auf Verbot: Am 25. Juli wird dort die parlamentarische Debatte zum Thema starten. Die Vorsitzenden der beiden Kammern des Bundesstaats erwarteten demnach, dass die Gesetzgeber »Maßnahmen zum Schutz des Lebens und zur Unterstützung neuer und werdender Mütter ergreifen«.

Unterdessen erweisen sich die großen US-Techfirmen offenbar als willfährige Helfer der Republikaner und ihrer erzkonservativen Vertreter im Supreme Court. So forderten zwei US-Senatorinnen der Demokraten diese Woche, dass der Onlinekonzern Meta Stellung zu Berichten über das Entfernen von Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen auf seinen Plattformen Facebook und Instagram beziehen solle. Die Berichte deuteten darauf hin, dass Beiträge mit »genauen Informationen darüber, wie man legal Zugang zu Abtreibungsleistungen erhält, entfernt wurden, oft innerhalb von Minuten« nach deren Veröffentlichung, schrieben am Montag die Senatorinnen Amy Klobuchar und Elizabeth Warren. Sie forderten die Chefs von Meta und Instagram, Mark Zuckerberg und Adam Mosseri, in ihrem Schreiben auf, ihnen bis diesen Freitag unter anderem Informationen zur Zahl der entfernten Beiträge zu Abbrüchen seit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs zu liefern.

Warren gehört auch zu den Unterzeichnenden eines offenen Briefs an die US-Regierung, der Huffpost exklusiv vorlag. Darin wurde am Mittwoch gefordert, »unverzüglich einen nationalen und gesundheitspolitischen Notstand in bezug auf den Zugang der Amerikaner zur reproduktiven Versorgung« zu erklären. Neben der verschärften Gesetzgebung in einzelnen Bundesstaaten wird angeprangert, dass »Ärzte sich bereits gezwungen gesehen, Frauen, die von Fehlgeburten, Infektionen und Sepsis bedroht sind, angesichts drakonischer zivil- und strafrechtlicher Strafen lebensrettende Behandlungen vorzuenthalten«. Gemeinsam mit ihrer Senatskollegin Christine Smith hatte Warren jedoch bereits vor zwei Wochen das gleiche gefordert. Nachdem es zunächst aus Washington geheißen hatte, dass dies »keine gute Option« zu sein scheint, ruderte Präsident Joseph Biden am Sonntag zurück und erklärte, er erwäge die Ausrufung eines Notstands im Bereich der öffentlichen Gesundheit, um Bundesmittel zur Förderung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen freizugeben.