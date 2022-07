Nachschlag: Chuck Norris’ Lieblingsrapper

Desirey Minkoh/Afrikimages Agency/imago images Die Rapper Booba (r.) und Akon (l.) bei der Eröffnung des Afrikacups in Libreville am 14. Januar 2017

Als regelmäßiger Besucher der ­Arte-Mediathek musste ich zu meinem Bedauern feststellen, dass sich meine Interessen grundlegend von denen der anderen Zuschauer unterscheiden. Während bei »Meistgesehen« nur die komischsten Videos zu finden sind – derzeit unter anderem »Penissimo«, »Tommy Lee und Pamela« oder »Janet Jacksons Nipplegate« –, schaffen es meine Favourites selten in die Liste. Zum Beispiel die Kurzsendung »Tape«. In nur drei Minuten stellt sie Künstlerinnen und Künstler »alternativ« vor, mit Fakten, die in der Regel nur Insider kennen. Zuletzt ging es um Booba, der den meisten Menschen hierzulande kein Begriff sein dürfte, in der Rapszene allerdings Kultstatus hat. Seit den 90ern liefert der französisch-senegalesische Artist Hits wie am Fließband. Laut Arte ist der Gangsterrapper aber gar nicht so hart, wie er vorgibt, als Jugendlicher soll er unter anderem ein Pony besessen haben. Und wenn schon, was spielt das für eine Rolle? Jeder weiß, dass selbst Chuck Norris Booba hört. Ende der Diskussion. (es)