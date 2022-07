Akhtar Soomro/REUTERS Kann trotzdem nicht richtig fliegen: Ziegenbock Simba

Armes Ding, hat der böse Mann dir die Ohren aber langgezogen! Warst du wieder nicht artig? Falsch, liebe Leser. 54 Zentimeter zieht kein Mensch Ziegenohren lang, es ist schlimmer: Schon bei der Geburt fiel der pakistanische Ziegenbock Simba durch sehr lange Ohren auf. Einfach ist so was nicht. Wahrscheinlich haben die Ziegen in der Nachbarschaft sich über Simba lustig gemacht: Scheiße, du siehst aus wie ein bescheuerter Hase, haha. – Guck ma’, Dumbo wieder, gleich hebt er ab. Wie Ziegen halt so reden, wenn man sie lässt. Die Ohren indes wuchsen weiter und weiter. Sehr zum Gefallen des Züchters Mohammad Hasan Narejo. Denn inzwischen ist Simba berühmt, wird unter Ziegen – ohhh! – neidvoll angeblickt, hopst über die Bildschirme internationaler Fernsehsender, hat sogar schon einen ersten ­Schönheitswettbewerb gewonnen. Leicht hat Simba es trotzdem nicht. Narejo muss ihm die Ohren auf den Rücken binden, damit er nicht auf sie tritt und stolpert. Schattenseiten des Ruhms. Ob es etwas wird mit einem Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde? Die Kategorie »lange Ziegenohren« gibt es bisher nicht. Liebe ­Ziegenfreunde, wir bleiben dran.