Lustlos gegen den »Putin-Freund«

picture alliance/dpa Die alten Zeiten: Schatten des damaligen Bundeskanzlers und jubelnder Parteifreunde (Berlin, 18.9.2005)

Das war eine Hatz: Im März zählten jene Medien, die den neoliberalen Agenda-Kanzler einst liebevoll gehätschelt hatten, begeistert mit, als ein Ausschlussantrag nach dem anderen gegen Gerhard Schröder bei den zuständigen SPD-Stellen einging. 17 waren es am Ende. Im April legte die Kovorsitzende Saskia Esken Schröder den Parteiaustritt nahe. Die Anklage gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden lautete auf »Nähe zu Russland«, verwiesen wurde in dem Zusammenhang insbesondere auf Aufsichtsratsmandate, die aufzugeben sich Schröder zunächst hartnäckig weigerte.

Am Donnerstag wurde von der dreiköpfigen Schiedskommission beim SPD-Unterbezirk Region Hannover erstmals über die Anträge verhandelt. Im Vorfeld wurde allerdings deutlich, dass im SPD-Apparat in dieser Angelegenheit inzwischen auf die Bremse getreten wird. Der Geschäftsführer des SPD-Bezirks Hannover, Christoph Matterne, sagte, es gehe in dem Verfahren darum, zu klären, »ob Gerhard Schröder in der Partei bleiben kann oder nicht«. Er persönlich sei der Auffassung, dass es für die Antragsteller sehr schwer werde, Schröder eine schwere Schädigung der Partei nachzuweisen. Es gebe viele SPD-Mitglieder, die sich mit Schröder solidarisierten. »Die sagen: Wenn Gerhard Schröder ausgeschlossen wird, dann ist für mich nach 40 Jahren auch Schluss«, sagte Matterne. Die Anträge zum Parteiordnungsverfahren seien kein Spiegelbild der gesamten Partei – deutlicher kann eine Distanzierung von dem Vorgang kaum ausfallen.

Die Schiedskommission will sich am Freitag intern beraten, hieß es am Donnerstag nachmittag. Zuvor waren zweieinhalb Stunden lang die Antragsteller angehört worden. Es sei »intensiv diskutiert« worden, sagte der Vorsitzende der Schiedskommission, Heiger Scholz. Eine Entscheidung wird im Laufe der nächsten drei Wochen erwartet. Schröder selbst erschien zu dem Termin am Donnerstag nicht persönlich und ließ sich auch nicht durch einen Anwalt vertreten.

Vielleicht ja, weil sich in den vergangenen Wochen nicht nur bei Schröder der Eindruck eingestellt haben dürfte, dass man auch im Willy-Brandt-Haus gar nicht so viel Wert auf den Ausschluss legt. Hatte man dort in den ersten Wochen des Krieges unter dem Druck der Medienkampagne den Exvorsitzenden öffentlich angezählt, war es zuletzt merklich ruhiger geworden. Das Ausschlussverfahren wird in Berlin erkennbar lustlos begleitet – sicher auch, weil bei den meisten Leuten in der Parteizentrale inzwischen der Groschen gefallen sein dürfte, dass es bei der Kampagne gegen Schröder nicht nur um die für sich genommen läppische Frage geht, ob der »Putin-Freund« in der Partei bleiben darf oder nicht.

Käme es nämlich zu einem Rauswurf Schröders, dann dürfte der Vorgang von interessierten Akteuren innerhalb und außerhalb der Partei vor allem als endgültiger Bruch mit der alten »Ostpolitik« der SPD interpretiert und politisch verwertet werden. Die politische Funktion einer solchen Wendung in der gegenwärtigen Debatte liegt auf der Hand: Müsste Schröder gehen, dann wäre das ein weiterer Rückschlag für diejenigen in der Partei, die dem Gedanken etwas abgewinnen können, früher oder später wieder »mit Putin« zu reden, also irgendein politisches und ökonomisches Verhältnis zu Moskau unterhalb der offenen Konfrontation zu finden, und die außerdem darauf drängen, den Krieg in der Ukraine zeitnah am Verhandlungstisch zu beenden.

Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass sich Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, am Donnerstag unmittelbar vor Beginn der Schröder-Verhandlung in Hannover via dpa zu Wort gemeldet und betont hat, dass, »wenn Präsident Putin zu einem belastbaren Gespräch mit den Staats- und Regierungschefs der EU beziehungsweise der NATO sowie der Ukraine bereit sein sollte«, man »das nicht grundsätzlich ausschließen« solle. Er, Mützenich, gehe außerdem weiter davon aus, »dass dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld durch einen absoluten Sieg entschieden wird, sondern am Ende nur durch Gespräche, durch Verhandlungen, durch Verabredungen«.

Diese Stellungnahme muss man als indirekte Rückendeckung für Schröder interpretieren, denn substantiell anders hat der sich in den vergangenen Monaten nicht geäußert. Vor wenigen Tagen erst hatte er gegenüber der FAZ erklärt, er wolle seinen Draht zu Putin weiter aufrechterhalten. Er glaube nicht an eine militärische Lösung in der Ukraine. Es sei fragwürdig, sich auf die Lieferung von Waffen zu konzentrieren; der Krieg sei »nur durch diplomatische Verhandlungen zu beenden«.