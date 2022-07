»Stellen uns gegen Militarisierung des Landes«

commons.wikimedia.org/wiki/File:Tamuratomoko-gaisensha-kitasenju-july4-2016.jpg?uselang=de/e.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_für_freie_Dokumentation?uselang=de Wahlkampfkundgebung für die kommunistische Abgeordnete Tomoko Tamura

An diesem Freitag, dem 15. Juli, wird die Kommunistische Partei Japans (KPJ) 100 Jahre alt. Mit welchen Gefühlen gehen Sie dieses Jubiläum an?

Das Interessante ist ja, dass unsere verstorbenen Parteifreunde, die 1922 die KPJ gründeten, die gleichen Ziele verfolgten wie wir heute. Da hat sich wenig verändert.

Wie meinen Sie das?

Damals herrschte das Kaisersystem, alles wurde dem Kaiser untergeordnet. Die KPJ kämpfte für mehr Demokratie. Heute sind es die USA und die großen Unternehmen, die Japan de facto beherrschen. Es ist die KPJ, die diese Missstände am deutlichsten anprangert. Während in den 1920er Jahren Korea eine japanische Kolonie war – als Vorstufe für die Expansion nach China –, kämpfte die Partei für Frieden. Auch heute sind wir eine wichtige Stimme in der Opposition, die sich gegen die Militarisierung der regierenden Liberaldemokraten stellt. Das gleiche gilt etwa für Geschlechtergerechtigkeit oder Arbeitszeitverkürzung, wo immer noch vieles im argen liegt und wir an vorderster Front für Verbesserungen kämpfen. Früher, im alten Familiensystem, war die Japanerin ihrem Mann und sogar ihren Söhnen unterstellt. Am Arbeitsplatz wird sie viel stärker diskriminiert als Frauen in Europa.

Nun hört man immer wieder, die KPJ habe sich in den vergangenen Jahren verändert und einen mehr sozialdemokratischen Weg eingeschlagen. Ist die sozialistische Revolution immer noch eines ihrer Hauptziele?

Aber natürlich! Schritt für Schritt, mit friedlichen Mitteln und auf demokratischem Wege. Wir stellen uns das in zwei Stufen vor. Wie ich bereits sagte, Japan ist keine echte Demokratie, da müssen wir zuerst einhaken. Der US-japanische »Sicherheitsvertrag« muss in einen Freundschaftsvertrag umgewandelt werden, der beide Seiten ebenbürtig behandelt, und die Großunternehmen müssen ihre Macht an das Volk abgeben. Natürlich sind wir auch für den Ausbau des Sozialstaates und die Förderung der Menschenrechte, wie es übrigens die japanische Verfassung vorsieht.

Und der zweite Schritt?

Nachdem dieser erste Schritt vollendet ist, führen wir auf demokratischem Wege eine friedliche Revolution durch.

Wie sähe denn ein neues Japan nach der Revolution aus?

Mit Verstaatlichungen würden wir sehr vorsichtig umgehen. Die führen zum Beamtenstaat, was sich nicht bewährt hat – Beispiel Sowjetunion. Landbesitzer könnten ihr Land behalten, dasselbe gilt für Kleinunternehmer und ihre Firmen. Größere Unternehmen würden wir in öffentliche Körperschaften oder Genossenschaften umwandeln, wo die Angestellten als Kollektiv das Sagen hätten.

Ähnlich dem jugoslawischen Modell also?

Ja. Das Ziel ist es, das Leben der Leute zu verbessern – bei geringerer Arbeitszeit. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Energiewende, die Schonung der Ressourcen und der Klimaschutz. Wir unterstützen den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien und verlangen, dass Atomkraft und fossile Energieträger ausgemustert werden.

Die Mitglieder der KPJ sind bekannt für ihr soziales Engagement. Woher kommt das?

Wir glauben, dass nicht die Partei von oben herab die japanische Politik und Gesellschaft verändern, sondern die Bevölkerung dies tun sollte. Deshalb unterstützen und fördern wir Graswurzelbewegungen. KPJ-Mitglieder kämpfen an vorderster Front, wenn es um Frieden, Armutsbekämpfung oder medizinische Versorgung geht.