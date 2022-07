Ein Jahrhundert Widerstand

Courtesy Everett Collection/imago images Großes Interesse: Wahlplakat der Kommunistischen Partei Japans in Tokio (16.4.1946)

Die Kommunistische Partei Japans (KPJ) ist bei weitem die älteste Partei des Landes – an diesem Freitag wird sie 100 Jahre alt. Ein wenig stolz sei sie schon darauf, meint Sayaka Usami, Abgeordnete im Stadtparlament von Yokohama und KPJ-Mitglied, gegenüber jW. Wir sitzen in einem Haus der KPJ-Ortsgruppe Kanagawa – etwa 18.000 gibt es davon in ganz Japan, ein flächendeckendes Netz, das das Land überzieht. Usami ist eine von rund 2.600 regionalen und lokalen KPJ-Parlamentariern und eine von knapp 300.000 Parteimitgliedern – ein beachtliches Netzwerk. In der japanischen Parteienlandschaft ist die KPJ deshalb eine ernstzunehmende Größe.

Eine der größten

Immer wieder hätten Parteimitglieder Repressionen ausgestanden, um der KPJ das Überleben zu sichern, sagt Usami. Vor dem Zweiten Weltkrieg bezahlten viele die Mitgliedschaft mit dem Tod. Um 1950 herum wurden sie zudem Opfer einer »roten Säuberung«, und auch danach wurde ihnen in vielen Firmen der Lohn gekürzt, wenn die KPJ-Mitgliedschaft entdeckt wurde. »Diesen Parteimitgliedern bin ich zu Dank verpflichtet«, meint Usami. Heute sei das Parteibuch kein großer Stein des Anstoßes mehr. Trotzdem wird die Partei immer noch von der japanischen Polizei überwacht, die sie als »antisozial« einstuft.

Eine Mitgliedschaft bei der KPJ ist kein Pappenstiel. Von den Mitgliedern wird erwartet, dass sie ein Prozent ihres Lohns der Partei abgeben, die Parteizeitung Akahata (Rote Fahne) lesen, die regelmäßigen Versammlungen ihrer Ortsgruppe besuchen und sich sozial engagieren. KPJ-Angehörige gelten als Japans treueste Parteigänger. Eine vergleichbare Loyalität kennt sonst nur noch die Komeito, der politische Arm der buddhistischen Sekte Soka Gakkai. Morgens nach dem Aufstehen die Akahata austragen gehört für viele zum Alltag. Dieses Engagement hat dazu geführt, dass die KPJ immer noch eine der größten nichtregierenden kommunistischen Parteien der Welt ist.

Ihr Überleben hat sie aber auch der Tatsache zu verdanken, dass sie im Kalten Krieg – anders als es etwa in der BRD der Fall war – nicht gewaltsam aufgelöst wurde. 1950 erwog der damalige japanische Premierminister Shigeru Yoshida zwar ein Verbot. Er wollte damit auf den Linksrutsch in der japanischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und die gewaltsamen Ausschreitungen und Streiks der KPJ und der mit ihr verbundenen Arbeiter reagieren. Doch schlussendlich erachtete er die Wahrscheinlichkeit einer sozialistischen Revolution als zu gering und ließ von seinem Vorhaben ab.

Die KPJ hat ihr Überleben aber auch der Entscheidung zu verdanken, in der Nachkriegszeit relativ früh einen eigenen Weg eingeschlagen zu haben. Anfang der 50er Jahre wollten sowohl die Sowjetunion als auch China, dass sich die Partei nach ihren Vorstellungen entwickelte und den Weg einer gewaltsamen Revolution einschlug. Der Druck aus dem Ausland spaltete die Partei. Nach einigen Jahren der Wirren konnte die KPJ jedoch ihre Zerwürfnisse überwinden und den Einfluss Moskaus und Bejings nach und nach abschütteln. 1955 erfolgte die Entscheidung, die Revolution mit friedlichen Mitteln zu verfolgen. Danach entwickelte sich die KPJ zu einer großen Kritikerin der chinesischen, sowjetischen und später russischen Politik. Das Ende des Kalten Krieges überstand sie relativ unbeschadet.

Sinkender Einfluss

Trotzdem ist ihre Zukunft alles andere als gesichert. Der Schwund an Mitgliedern ist beträchtlich, in den vergangenen 30 Jahren ist deren Zahl um fast die Hälfte zurückgegangen. Noch extremer ist die Zahl der Leserschaft der Akahata gesunken, von rund drei Millionen im Jahr 1990 auf eine Million 2020. Das zunehmende Alter der Mitglieder sowie der Wählerschaft stellt ein Problem für die Zukunft der Partei dar. Auch werden die Risse im »Mitte-links«-Bündnis, das sich Ende 2015 bildete und dessen Teil die KPJ ist, tendenziell größer. Vor allem bezüglich der »Sicherheitspolitik« gehen die Positionen weit auseinander. Und in der Gesellschaft treffen die Kommunisten größtenteils auf Ablehnung; man spricht von einer »KPJ-Allergie«, die vor allem Japaner zwischen 40 und 60 Jahren entwickeln, die in jungen Jahren das Ende der Sowjetunion miterlebten. Im mit 465 Sitzen wichtigeren Unterhaus hat die Partei zur Zeit nur zehn Abgeordnete.