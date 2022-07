Offizielles Opfergedenken

Michael Probst/AP Pool/dpa Bekanntes Ritual: Bundespräsident Steinmeier (2. v. r.)mit Landesinnenminister Roger Lewentz (r., SPD) in Ahrweiler (10.10.2021)

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag offiziell der mehr als 180 durch das Hochwasser im Sommer 2021 getöteten Menschen gedacht worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maria Luise Dreyer (SPD) besuchten Betroffene, Helferinnen und Helfer sowie Kommunalpolitiker im damals schwer getroffenen Ahrtal. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (auch SPD) kündigte als Konsequenz aus dem tödlichen Hochwasser einen »Neustart im Bevölkerungsschutz« an.

Man habe aus der Katastrophe gelernt, sagte Faeser am ersten Jahrestag in Euskirchen bei Bonn: »Wir haben uns in Deutschland viel zu lange in Sicherheit gewogen.« Da Extremwetterlagen zunehmen würden, sei eine Wiederholung einer Flutkatastrophe wie im vergangenen Jahr nicht ausgeschlossen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sekundierte in einer Mitteilung: »Wir müssen uns besser auf solche Großschadensereignisse vorbereiten.« Im Kurpark der stark flutgeschädigten Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler versammelten sich beim öffentlichen Gedenken etwa 2.000 Menschen.

Derweil prüft NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) eine Gesetzesänderung für hochwassersicheres Bauen, wie sie dem Kölner Stadtanzeiger vom Donnerstag sagte. Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 waren mindestens 135 Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz getötet worden – 134 im Ahrtal und ein Mann in der Eifel. Zwei Menschen werden noch vermisst. In Nordrhein-Westfalen starben bei der Flut 49 Menschen. Ein Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag soll mögliche Versäumnisse, Fehleinschätzungen und etwaiges Fehlverhalten der damaligen Landesregierung untersuchen. Der neue Vorsitzende des Gremiums, Sven Wolf (SPD), rechnet für 2023 mit Ergebnissen. »Im Mittelpunkt sollten die Aufklärung und ein echter Erkenntnisgewinn stehen«, sagte er der Rheinischen Post vom Donnerstag.

Auch Belgien war betroffen, weshalb König Philippe und Königin Mathilde am Donnerstag in der wallonischen Stadt Limburg auf geschädigte Geschäftsleute, Vertreter der Rettungsdienste und der Behörden trafen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. In der Stadt war demzufolge vor einem Jahr jedes dritte Haus überschwemmt. Insgesamt starben bei Unwettern im Juli 2021 in Belgien 39 Menschen. (dpa/AFP/jW)