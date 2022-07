»Kuba in der Pandemie und unter US-Blockade«. Vorträge. Rigoberto Zayas, Leiter der Abteilung Europa des »Kubanischen Instituts für Völkerfreundschaft« in Havanna, wird ein Update zu dem durch Corona und US-Blockade gebeutelten Land geben. Francisco Durán, Chefepidemiologe Kubas, wurde durch seine Fernsehsendung als »Dr. Nasobuco« (Dr. Mund-Nasen-Schutz) bekannt. Dienstag, 19.7., 19.30 Uhr, Ort: Bahnhof Langendreer, Raum 6, Wallbaumweg 108, Bochum. Veranstalter: Humanitären Cubahilfe mit Netzwerk Cuba und FG BRD–Kuba Essen

»Quarantäne und Kritik – Rückblick nach zwei Jahren Pandemie«. Podiumsdiskussion mit Kampagne »Nicht auf unseren Schultern«. Rückschau nach mehr als zwei Jahren Pandemie mit Auswertung der linken politischen Praxis. Welche Strategien waren erfolgreich? Wo hätten die Dinge anders laufen sollen? War die Linke regierungsunkritisch? Und es ergeben sich daraus Fragen für zukünftigen Strategien. Dienstag, 19.7., 19 Uhr. Ort: AZ Conni, Rudolf-Leonhard-Straße 39, Dresden. Veranstalter: AZ Conni

»10 Jahre Rojava«. Kino und Diskussion anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Revolution von Rojava wird der Film »The Other Side of the River« gezeigt. Vor dem Film gibt es eine Diskussion mit Regisseurin Antonia Kilian und Khaled Davrisch, dem Vertreter von Rojava/Nordostsyrien in Berlin, über Geschichte und aktuelle Lage der Selbstverwaltung. Dienstag, 19.7., 20 Uhr. Ort: Hofkino Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Vertretung der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland