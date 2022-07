»Wir lehnen jede Kürzung von Fördermitteln ab«

Jan Woitas/dpa Terrorbehörde: Den von täglichen Schikanen Betroffenen dürfte ein schlechter aufgestellter Apparat nicht unwillkommen sein

Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, will laut jüngsten Presseberichten die Mittel für die »Leistungen zur Eingliederung in Arbeit« stark zusammenkürzen. In Etappen rund 600 Millionen Euro, von aktuell 4,8 auf 4,2 Millionen Euro. Eine gute Idee?

Anfangs, als die ersten Meldungen über Lindners Leistungskürzungen bei Langzeiterwerbslosen öffentlich wurden, waren wir bestürzt. In Zeiten enormer Kaufkraftverluste und der zunächst ausgebliebenen Überweisung der doppelten »Bonuszahlung« aus dem »Entlastungspaket« in Höhe von 200 Euro ab Juli sind wir zunehmend über den schwindenden sozialen Zusammenhalt besorgt.

Unsere Aufregung legte sich etwas, als klar war, dass es sich bei den geplanten Einschnitten um die »Leistungen zur Eingliederung in Arbeit« handeln soll. Der Gesamtumfang der Kürzung ist relativ gering, wäre für Betroffene trotzdem einschneidend. Dennoch, politisch sehen wir ein »Abschmelzen« der mehrjährigen Förderprogramme rund um diese Konzeption eines »sozialen Arbeitsmarkts« durchaus als Erfolg an.

Es wäre aber eine partielle Streichung von Mitteln.

Selbstverständlich sind wir prinzipiell gegen jede Kürzung von Fördermitteln aus der Kostenstelle »Hartz IV« des Etats des Bundesarbeitsministeriums. Zumal, wenn diese Mittel einem sozialen und ökonomischen Vorankommen von Langzeitarbeitslosen und allgemein von Bezieherinnen und Beziehern der »Grundsicherung für Arbeitsuchende«, also auch von Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ihren Kindern etwa, gewidmet sind. Das zur Klarstellung.

Und was heißt dies für den »sozialen Arbeitsmarkt«?

Wir fühlen uns der Idee eines sozialen Arbeitsmarkts stark verbunden. In einem Sozialstaat indes, der diesen Namen verdient, müsste der Arbeitsmarkt stets ein sozial gestalteter sein. Ein Beispiel: Ein gesetzlicher Mindestlohn müsste ein Auskommen bei jedem Einkommen bedeuten. Ferner müsste die Arbeitszeit dynamisch dem Arbeitskräftepotential angepasst werden, die Arbeitsbedingungen müssten darüber hinaus entweder dem Konzept guter Arbeit entsprechen oder diesem schleunigst angepasst werden. Und nicht zuletzt hätte eine verbindliche bedarfsgerechte Personalbemessung die Belegschaften vor Überlastung zu schützen.

Aber einen Kreis benachteiligter Menschen überhaupt im Rahmen eines »Marktes« zu denken, halten wir für verfehlt. Schon gar nicht dürfen dabei weiter Daumenschrauben bei Betroffenen angelegt werden. Denn beim obskuren Hartz-IV-Credo von »Fördern und Fordern« ist immer das Fordern vorangestellt.

Betroffen wären aber auch Kolleginnen und Kollegen in den »Eingliederungsstellen«, oder?

Stimmt. Mit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches II im Jahr 2005, das die Grundsicherung für Arbeitsuchende und Teile des deutschen Arbeitsförderungsrechts regelt, entstand eine Bildungs- und Maßnahmenindustrie mit prekär Beschäftigten, die ohnehin schon unter der Arbeitsbelastung ächzen. Sollten die angekündigten Kürzungen von Minister Lindner wahr werden, könnten sich viele von ihnen auf der anderen Seite des Beratungstisches wiederfinden; kurz: erwerbslos werden.

Nur, was könnte ein Rezept gegen massenhafte Erwerbslosigkeit sein?

Wir lassen uns von Unternehmen viel zu viel bieten. Sie sind für die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland verantwortlich. Ihnen müssen wir die gesamten Kosten aufbürden, beispielsweise die Arbeitslosenversicherung zu 100 Prozent. Und: Null Toleranz gegenüber der Absicht, eine industrielle Reservearmee an Arbeitskräften in der Rückhand zu behalten, um Erwerbslose gegen aktuell Erwerbstätige auszuspielen.

Wir brauchen keine sogenannte aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die die Schuld an kurzer oder langer Erwerbslosigkeit bei einzelnen sucht und sie mittels Drohungen und Sanktionierungsängsten zur Aufnahme von Arbeit zwingen will. Wir brauchen, wie vor Hartz IV, nur besser, hingegen eine aktive Arbeitsmarktpolitik, mit der der Staat den Unternehmen die Schaffung von Arbeitsplätzen diktiert, weil der Kapitalismus nun einmal nicht von selbst Arbeitsplätze schafft, sondern wegzurationalisieren versucht. Das wichtigste Instrument bleibt die Arbeitszeitverkürzung, die Verteilung der vorhandenen Arbeit auf mehr Schultern als bislang.