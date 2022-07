Nachschlag: Düstere Traumfabrik

Prod.DB/IMAGO L. A. Confidential: Kim Basinger und Russell Crowe

Ein Abgrund an Korruption, Mord und Hybris in den knalligen Bonbonfarben der fünfziger Jahre: In Los Angeles decken drei Polizisten eine Verschwörung der Mafia auf, in die die eigenen Kollegen tief verwickelt sind. Nach einem sechsfachen Mord in einer Bar scheint der karrieregeile Cop Ed Exley (Guy Pearce) rasch die Täter gefasst zu haben. Als er obendrein noch deren Flucht verhindert und die verdächtigen Afroamerikaner erschießt, wird er hochdekoriert. Doch trotzdem kommen ihm Zweifel. Mit dem eitlen Jack Vincennes (Kevin Spacey) und dem impulsiven Bud White (Russell Crowe) nimmt er eigene Ermittlungen im Rotlichtmilieu Hollywoods auf. Spät – zu spät – wird dem ungleichen Trio klar, dass die Strippenzieher in den eigenen Reihen zu suchen sind. Doch die Aufklärung des Falles stellt das Ansehen der Behörden in Frage. Film noir nach dem Buch »The Black Dahlia« von James Ellroy. Wer mehr über die Schattenseiten der Traumfabrik wissen will: Kenneth Anger, »Hollywood Babylon«, lesen! (sc)