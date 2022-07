Die Kolibrirevolution

lesleykernochan.com Tourt alle zwei Jahre auch durch Europa: Lesley Kernochan

Vergangenen Donnerstag in Dortmund. Cornel ist gestresst. Seit 30 Jahren macht er den Sound im »Subrosa«, Kultkneipe und Musikclub am Hafen. Noch zwei Tage zuvor war er positiv getestet. Und ohne Sound kein Konzert. Doch wo bleiben zum vereinbarten Zeitpunkt die Musiker? Ohne Bands kein Sound. Natürlich ist trotzdem bis 20 Uhr alles geregelt. Publikum ist auch da – aber es könnte zahlreicher sein. So ist es in vielen kleinen Clubs derzeit. Ohne mehr Publikum, kein Geld. Ohne Geld irgendwann keine kleinen Clubs mehr.

Ein Abend wie dieser macht überdeutlich, wie schade dies wäre, zeigt, wie großartig so ein Clubkonzert sein kann. Ein guter Support Sister Act legt vor (Sissos, zwei in Berlin ansässige australische Schwestern, Georgie Fisher und Steph Grace), mit ansteckend guter Laune und feinem Harmoniegesang, und um 21 Uhr beginnt dann eine 90minütige Sternstunde mit Lesley Kernochan.

Kernochan ist eine 40jährige, in Saxophon, klassischer Komposition und Opernkoloratur ausgebildete Songwriterin aus Los Angeles, deren Alben kleine Meisterwerke sind, zuletzt 2019 das makellose Folk-Blues-Album »The Hummingbird Revolution«. Ein neues ist fast fertig, erzählt sie uns beim Essen vor ihrem Auftritt. Da sie davon nicht leben kann, arbeitet sie als Musiktherapeutin. Alle zwei Jahre tourt sie durch Europa.

Im Auftaktsong »Inside this Kiss« hören wir: Lesleys wunderbar klaren Gesang, ab der zweiten Strophe den lockeren Groove der Begleitband, ein jazziges Mundtrompetensolo, Wechsel des Gesangsfachs von Folk zu Seeräuberbraut und zurück sowie einen Oktavsprung (wenn sie will, kann sie vier Oktaven abdecken). Und das waren nur die ersten gut drei Konzertminuten. In »Kansas Twine« pfeift sie eine Strophe. »Les Petits Mondes Sont Partout« ist ein englischsprachiges Chanson mit französischem Lebensmotto: Die kleinen Welten, sie sind überall.

Diese tiefempfundene Lebensbejahung bekommt in den neuen, noch unveröffentlichten Songs neue Zwischentöne. Die Melodielinien schweben jetzt zwischen Melancholie und harmonischer Auflösung, die Songtitel komplementieren innere Kämpfe (»Messy Best«) mit Hoffnungsanzeichen (»On the Horizon«), der Beschwörung von Gelassenheit (»Take it Easy«) und Zusammenhalt (»Synergy«). Dieses kommende Studioalbum wird wieder mit einer ­»A-List« von Studiomusikern veredelt sein: Meistergitarrist Dean Parks, Aaron Sterling Drums, Jeff Babko Keyboard, Dan Lutz Bass mit Jazz-Feeling.

Für die Tour sind drei vielversprechende junge Musiker dabei: Katharina Wolf mit coolem Groove am Bass (in Dortmund spielte sie das lustigste Bass-Solo ever), Konrad Matheus an den Drums und Marco Silvestri an der E-Gitarre. Die Band verleiht den im Kern intimen Songs einen runden, vollen Sound mit gelegentlichen Rockausbrüchen (fabelhafte Gitarrensoli, Ausreizen der Schlagzeug-Dynamik), spielt aber immer songdienlich. In den leiseren Passagen zeigen Silvestri und Matheus, dass sie auch das atmosphärische, empathische Instrumentenspiel beherrschen. Über allem schwebt Lesley Kernochans Stimme, ihre einnehmende Aura und die schiere Qualität der Songs.

Am Tag darauf spielten sie in Düsseldorf am Rheinufer, organisiert von den rührigen »Stadtklang«-Leuten. In diesem Setting hatten die leisen Töne es schwerer als im »Subrosa«, wo dank des Raums und Cornels Soundkünsten das Laute warm klingt und das Leise jede Ecke streichelt. Im zweiten Teil des Konzerts aber versank die Sonne langsam im Rhein, und selbst die Zufallsflanierer hielten inne und hörten mit zu: »we say our goodbyes / to the pineapple sun«.