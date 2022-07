»Grüße nach Sylt!«

Axel Heimken/dpa Drei Wochen nachdem er vor »fünf Jahren der Knappheit« gewarnt hat, hat Finanzminister Lindner am Wochenende auf Sylt geheiratet

»Nur die wenigsten von uns wissen, was es bedeutet, wirklich arm zu sein«, erklärte Ottilie Klein von der Berliner CDU am Freitag im Bundestag. »Armut hat viele Gesichter, und leider viel zu oft auch ein Kindergesicht.« Auf dem Höhepunkt ihrer Rede ging es Klein um »Senioren, die ihre Mahlzeiten bei den Lieferdiensten rationieren müssen« und »nur noch wenige Räume beheizen« können. Jeder fünfte Arme sei Rentner, sagte Klein. Betroffene bräuchten zielgerichtete Hilfen, »keine Ratschläge, doch möglichst kurz und kalt zu duschen«.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hatte die »Aktuelle Stunde« zum Thema »13,8 Millionen arme Menschen im Land« nicht vor der Mitteilung eröffnet, dass sich Arbeitsminister Hubertus Heil »krankgemeldet hat und sich nicht auf einer Hochzeit befindet«. Einige Sekunden lang versuchte Bas, sich das Lachen zu verkneifen, dann schüttelte es sie doch. Anschließend erklärte Linke-Chefin Janine Wissler, ihre Fraktion habe die »Aktuelle Stunde« beantragt, »damit sich der Bundestag mit dem Armutsbericht des Paritätischen befasst«, und referierte dessen Eckdaten: 16,6 Prozent sind arm, ein neuer Höchststand, 600.000 mehr als vor der Pandemie, jedes fünfte Kind ist betroffen – und das sind Zahlen von 2021, also noch vor der Teuerungswelle.

Die Vorgeschichte des Antrags ließ Wissler weg. Zunächst hatte am 1. Juli der parlamentarische Geschäftsführer ihrer Fraktion, Jan Korte, den Bericht des Paritätischen zum Anlass genommen, eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu fordern. Ohne Erfolg. Deshalb die »Aktuelle Stunde«, in der Wissler mit einer flehentlichen Geste in Richtung der lichten Reihen daran erinnerte, um welche Beträge die Hartz-IV-Sätze in diesem Jahr erhöht wurden, von 446 auf 449 Euro, bei Kindern von 283 auf 285.

Zu Menschen, die Mahlzeiten ausfallen lassen müssen, um über den Monat zu kommen, spreche Bundesfinanzminister Christian Lindner nun »von fünf Jahren der Knappheit – Grüße nach Sylt in diesem Zusammenhang«. Und dann erzählte Wissler die »Geschichte einer nicht stattgefundenen Hochzeit«: junge Frau, zwei kleine Kinder, muss aufstocken, weil ihr Gehalt nicht reicht, plant Hochzeit, aber dann geht die Waschmaschine kaputt. »Wir reden hier nicht über eine Feier, nicht über ein Kleid«, so Wissler. »Es geht hier um Gebühren für das Standesamt, um Urkunden und die Änderung von Dokumenten – das können sich diese Menschen nicht leisten.«

Die Hartz-IV-Sätze müssten »sofort um 200 Euro erhöht«, die Kindergrundsicherung »jetzt« eingeführt werden, außerdem brauche es eine wirksame Kontrolle der Energiepreise und einen bundesweiten Mietendeckel, bezahlt durch die höhere Besteuerung großer Vermögen.

Folgerednerin Natalie Pawlik (SPD) bedankte sich »bei der Linkspartei für die Gelegenheit, über das wichtige Thema zu sprechen«, und fühlte mit denen, »die entscheiden müssen, ob am Ende des Monats der Kühlschrank oder der Tank leer bleibt«. »Wir müssen das Problem bei der Wurzel packen«, rief Pawlik, kam dann recht unvermittelt auf die »Erwerbsarmut« zu sprechen, und skandierte schließlich fast: »Menschen, die tagtäglich früh aufstehen, hart arbeiten gehen und am Ende von ihrem Lohn doch nicht leben können – das darf nicht sein, Kolleginnen und Kollegen«. Dafür gab es einhelligen Applaus bei SPD und Linkspartei. Wer noch da war, klatschte entspannt mit den anderen. Einigkeit, Harmonie, fast eine stattgefundene Hochzeit. Es konnte einem in diesem Moment kurz bange werden beim Gedanken an all die Armen, die nicht früh genug aufstehen oder hart genug arbeiten.