Sra Jerreht Harris/Planetpix/imago images/ZUMA Wire Gemeinsame Patrouille Israels mit einem US-Air-Force-Bomber über dem Mittelmeer (30.10.2021)

Am Mittwoch trifft US-Präsident Joseph Biden zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt in Israel ein. Daneben stehen auch die seit 1967 besetzte palästinensische Westbank und Saudi-Arabien auf seinem Fahrplan.

Mit der Reise, die schon im April verabredet wurde und die zunächst Mitte Juni stattfinden sollte, verbindet die politische und militärische Führung Israels große Erwartungen. Biden soll helfen, der seit Jahren verdeckt praktizierten Annäherung zwischen dem zionistischen Staat und Saudi-Arabien einen starken Schub in Richtung einer offiziellen »Normalisierung« der Beziehungen zu verleihen. Bidens Besuch soll außerdem den Weg zu einer noch intensiveren militärischen Zusammenarbeit öffnen, wobei es auch darum geht, dass die USA Waffensysteme kaufen und sich daran beteiligen sollen, die in Israel entwickelt wurden. Nicht zuletzt erhofft man sich in Israel vom US-Präsidenten ein deutliches Signal, dass die seit April 2021 in Wien und zuletzt im Juni in Katar geführten Verhandlungen mit dem Iran über eine Erneuerung des »Atomdeals« kurz vor dem Abbruch stehen.

Auf der anderen Seite würde Biden seine Reise gern damit krönen, dass die vor fünf Jahren weitgehend eingestellten Kontakte Israels zur palästinensischen Regierung neu belebt werden. Auf diesem schwierigen Gelände ist schon vor Bidens Besuch diplomatische Bewegung zu verzeichnen: Außenminister Jair Lapid, der bis zur Neuwahl am 1. November als Premierminister amtiert, telefonierte am Freitag mit Präsident Mahmud Abbas, um ihm zum Beginn des islamischen Opferfestes Glück zu wünschen. Politisch wichtiger ist die Tatsache, dass Verteidigungsminister Benjamin Gantz am Donnerstag bei Abbas in dessen Regierungssitz in Ramallah zu Gast war. Offizielles Thema war die Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen während Bidens Besuch. Perspektivisch geht es um die Rückkehr zur »Sicherheitskooperation« im früheren Umfang.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass Treffen zwischen Abbas und Lapid sowie Präsident Jitzchak Herzog erst später, aber doch in absehbarer Zukunft stattfinden werden. Hintergrund ist, dass ein Neustart der Beziehungen zur palästinensischen Regierung, auf die Biden angeblich großen Wert legt, in Israel umstritten ist. Naftali Bennett, der bis zur Selbstauflösung der Knesset Premierminister war, hatte ein Zusammentreffen mit Abbas abgelehnt. Innenministerin Ajelet Schaked äußerte am Freitag heftige Kritik an der »Obsession«, mit Abbas sprechen zu wollen. Biden plant indessen, bei seiner Begegnung mit dem Präsidenten in Bethlehem ein ganzes »Paket« von Maßnahmen bekanntzugeben, mit denen die eher unpopuläre Regierung in Ramallah gestärkt werden soll.

Gleich zu Beginn seines Besuchs soll am Mittwoch für Biden eine Waffenschau inszeniert werden, bei der ihm die israelischen Luftabwehrsysteme vorgeführt werden. Dazu wird eine der »Iron Dome«-Batterien gehören, für deren zahlenmäßige Aufstockung die USA gerade wieder 500 Millionen US-Dollar (491 Millionen Euro) zusätzlich lockergemacht haben. Daneben wird das israelische Militär ein lasergestütztes System zur Abwehr kleinerer Raketen und Geschosse präsentieren, an dessen Entwicklung sich die USA beteiligen sollen. Entgegen anders lautenden israelischen Behauptungen wird »Iron Beam« erst in einigen Jahren voll einsatzbereit sein.

In Saudi-Arabien wird Biden am Sonnabend an einem Gipfeltreffen der sechs Staaten des Golfrates teilnehmen, zu dem auch Ägypten, Jordanien und Irak eingeladen sind. Ob Biden in Dschidda auch ein bisschen »Normalisierung« – wie etwa die Aufnahme von Direktflügen zwischen Israel und Saudi-Arabien – verkünden kann, bleibt abzuwarten.

Der Besuch des US-Präsidenten in Dschidda birgt ein besonderes Problem: Biden hatte während des Wahlkampfs und noch zu Beginn seiner Amtszeit versprochen, dass er Saudi-Arabien wegen der Ermordung des Journalisten Dschamal Chaschukdschi (englische Umschrift: Jamal Khashoggi) als Pariastaat behandeln werde. Offenbar hat Biden sich aber dem Drängen Israels gebeugt, das mit Hilfe der USA die »Normalisierung« vorantreiben will. Auch wenn die Propaganda etwas anderes vorspielt: Nur vier Staaten – die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und Sudan – haben seit 2020 ihre Beziehungen zum zionistischen Staat »normalisiert«. Von Fortschritten im Verhältnis zu Saudi-Arabien erhofft Israel sich eine Kettenreaktion in der muslimischen Welt.