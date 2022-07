Christian-Ditsch.de

»Zur Arbeit muss man hart sein und das, was man gelebt hat, aus sich heraussetzen«, schrieb Käthe Kollwitz am 22. August 1916 in ihr Tagebuch. Manchmal darf dann aber doch ein wenig Vergnügen hinzukommen. Beinahe 100 Besucher kamen am frühen Freitag abend in die jW-Maigalerie, um die Eröffnung der Ausstellung »Inspiration Käthe Kollwitz« und zugleich den 155. Geburtstag von Käthe Kollwitz zu feiern. Die Ausstellung kombiniert Originalgrafiken von Kollwitz mit Werken von 22 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Auf dem Podium führten die Kuratorin Anna Franziska Schwarzbach und der Leiter der Maigalerie Andreas Wessel in das Ausstellungskonzept ein. Nach der erfolgreichen Eröffnung ist die Schau noch bis zum 24. September in der Maigalerie, Torstr. 6, 10119 Berlin, zu sehen. (jW)