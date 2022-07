Nachschlag: Mangelware Wasser

Dario Gambarin/dpa Notruf auf dem Acker des italienischen Künstlers und Landwirtes Dario Gambarin anlässlich der Dürre in Norditalien (Castagnaro, 5.7.2022)

In Brandenburg brauchte es nicht erst Teslas »Gigafactory«, damit das Wasser immer knapper wird. Das machte ein Bericht des ARD-»Morgenmagazins« am Freitag deutlich. Das Problem ist ein globales, wie am Abend zuvor gezeigt wurde. In der italienischen Poebene sinken die Pegelstände, Salzwasser gelangt auf die Reisfelder. Die Bauern fordern, dass Kraftwerke in Südtirol ihre Speicherseen leeren. Doch die sind teils selbst fast leer, weil die Gletscher schon geschmolzen sind. Im US-Bundesstaat Kalifornien wiederum werden Plantagen mit eigenen Quellen zum Spekulationsobjekt fürs Finanzkapital, es geht um die Wasserrechte. In Chile ist Wasser laut Pinochet-Verfassung Privateigentum. Im Atacama-Industriebergbaugebiet sitzen die Siedlungen längst auf dem Trockenen. Die Industrie nutzt das vorhandene Wasser für Lithiumgewinnung, Eukalyptus- und Avocadoplantagen. Und auf der arabischen Halbinsel werden Unsummen für das »Impfen« von Wolken verpulvert, während Landwirtschaft »immer mehr zur Farce« wird. (mb)