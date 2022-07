Nachschlag: Karawane der Frauen

Jasin Boland/Warner Bros./dpa Mitten in der vollen Wucht der Regression

In der postapokalyptischen Wüste mag man sich neoprimitiven Stammesritualen hingeben, das oberste Prinzip aber ist opernhaft, barock. Man zieht in die Schlacht, vergisst jedoch nicht, besonderes Augenmerk auf den Soundtrack zu legen. Für formale Klarheit sorgt die Geradlinigkeit des Westerns. Die Lastwagenfahrerin Furiosa (Charlize Theron) ist auf der Flucht vor dem Herrscher der Wüstenwelt, der sich zum Zweck der Zucht einen Harem hält. Fünf Sexsklavinnen hat sie befreit und im Laderaum ihres Kampflasters versteckt. Mad Max wurde zum Helfer des Frauentrecks degradiert. Weite Teile von »Fury Road« widmen sich dann dem Zug der Frauen durch die unwegsame Landschaft ungefähr wie in dem klassischen Western »Karawane der Frauen« (William A. Wellman, 1951). In diesem Western gibt es allerdings keine Grenze mehr zu erkunden, keinen Staat mehr zu gründen. Er führt von einem Nichts zum anderen und wieder zurück. Wahrscheinlich der allerletzte Filmklassiker. (aha)