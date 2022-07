»Wir erhöhen den Druck auf die Grünen«

Michael Gstettenbauer/imago images Prokurdische Demonstration in Düsseldorf (14.8.2021)

Rund 60 Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative »Defend Kurdistan« haben am Dienstag für etwa zwei Stunden das Büro des Kovorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Omid Nouripour, in Frankfurt am Main besetzt. Sie forderten ein Gespräch mit ihm, damit sich seine Partei als Teil der Bundesregierung entschieden gegen die türkische Aggression in Kurdistan stellt. Was wissen Sie über die derzeitige Lage dort?

Seit dem 17. April führt die türkische AKP/MHP-Regierung einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Südkurdistan. Die türkische Armee greift die Regionen Zap, Avasin und Metina im Nordirak mit chemischen Kampfstoffen an und bombardiert die Bevölkerung vor Ort. Ankara behauptet, sich gegen terroristische Organisationen in ihren Grenzgebieten zu richten. Doch selbst die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags bezweifeln, dass der türkische Angriff mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Für das Vorliegen einer Selbstverteidigungslage für die Türkei fehlten Beweise, heißt es.

Bei unserer Aktion ging es auch um die Vorbereitungen für einen Angriff in Nordsyrien. Die Türkei transportiert Waffen in die von ihr besetzten Gebiete Gire Spi und Afrin. Sie bereitet den Einmarsch in den unter kurdischer Selbstverwaltung stehenden Ort Manbidsch vor.

Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Informationen?

In türkischen Talkshows diskutieren Militärstrategen und Politikwissenschaftler über das Vorgehen. Zudem berichten kurdische Nachrichtenagenturen wie ANF über die Lage. Wir fordern die Grünen auf, sich dafür einzusetzen, dass eine unabhängige Delegation in das Kriegsgebiet in Südkurdistan und im Nordirak reist, dort Bodenproben entnimmt und mit Betroffenen der Angriffe spricht.

Die Grünen sind die Partei, die die deutsche Beteiligung am Jugoslawien-Krieg ermöglicht hat und sich aktuell für Waffenlieferungen in die Ukraine stark macht. Kovorsitzender Nouripour warnte wie Außenministerin Annalena Baerbock zuletzt vor »Kriegsmüdigkeit« hierzulande. Warum setzen Sie noch Hoffnung auf diese Partei?

Zwischen der Realpolitik und dem Image einer Friedenspartei, das die Grünen vor sich her tragen, besteht ein Widerspruch. Die Partei propagiert, sich für Menschenrechte und zivile Konfliktlösungen einzusetzen. In dem Schweigen der Bundesregierung drückt sich aber die Unterstützung der aktuellen Angriffe auf Kurdistan aus. Das muss beendet werden. Wir sehen die Doppelzüngigkeit: Russland wird für seinen Angriffskrieg verurteilt, die Türkei nicht.

Zugesagt wurde Ihnen ein Gespräch mit dem Frankfurter Fraktionsvorsitzenden Dimitrios Bakakis, nicht mit Nouripour. Sind Sie damit zufrieden?

Teilweise. Denn wir fordern ebenfalls, dass Widerstand aus den Kommunen kommt. Konkret: In der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung soll eine Resolution eingebracht werden, die den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei in Kurdistan verurteilt. In Krefeld ist genau das passiert.

Grünen-Vertretern wird es nicht schwer fallen, sich moralisierend gegen die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan zu stellen, ohne etwas gegen die Ursachen von Krieg und kapitalistischen Krisen zu unternehmen. Verschaffen Sie mit Ihrem Protest diesen Politikern eine Bühne?

Nein. Wir erhöhen mit unserem Widerstand den Druck auf die Grünen. Ohne diesen wird sich die Partei nicht für Frieden oder feministische Politik einsetzen. Das Statement des Frankfurter Grünen-Kreisvorstandmitglieds Burkhard Schwetje zeigt, wie weit die Partei sich von ihren ehemaligen Zielen entfernt hat. Er sagte zu, eine der Krefelder ähnliche Resolution für Frankfurt auf den Weg zu bringen. Wir hätten dies aber nicht »durch die Besetzung der Geschäftsstelle erzwingen«, sondern den Weg durch die Institutionen gehen sollen, meinte Schwetje. Nur hat das bisher überhaupt nichts gebracht.