Hohe Kosten und kalte Füße

Carsten Hoefer/dpa »Meilenweit entfernt«: Die Neubaupläne der Bundesregierung sind längst noch nicht erfüllt

Die Preissteigerungen halten an: Fortwährend hohe Lebenshaltungskosten dürften den Alltag der Lohnabhängigen künftig zusätzlich erschweren. Besonders Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen werden in diesem Jahr von steigenden Energie- und Mietpreisen getroffen. Angesichts des sozialen Sprengstoffs scheint der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) kalte Füße zu bekommen: Auf seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag wurde die Situation als »dramatisch« beschrieben, der soziale Frieden sei »massiv in Gefahr«. Verbandsvertreter beschworen angeblich deckungsgleiche Interessen von Wohnungseigentümern und Mietern. »Gemeinsam« müsse man künftig »möglichst viel Energie einsparen, damit der eigene Geldbeutel angesichts der Preissteigerungen bestmöglich geschont werden kann«, hieß es dazu in einer GdW-Mitteilung.

Dabei sind es in erster Linie Mieterinnen und Mieter, die von Kostensteigerungen und buchstäblich kalten Füßen betroffen sind oder sein werden. Die Unternehmen hätten Vorauszahlungen für warme Nebenkosten »vielfach in enger Abstimmung mit den Mietern«, meint der GdW, »nach oben angepasst«. Der Verband, der neben Genossenschaften und städtischen Wohnungsunternehmen auch Branchenriesen wie Vonovia vertritt, habe Unternehmen »seit Krisenbeginn informiert und beraten, die Heizungsanlagen in Wohngebäuden zu überprüfen und optimal einzustellen«. Das von Vonovia am Donnerstag angekündigte Absenken der nächtlichen Zimmertemperatur auf 17 Grad Celsius dürfte einen Vorgeschmack auf die »optimale« Einstellung der Heizungsanlagen geben. Der Verband hatte zuvor vorgeschlagen, Vermieter nur noch zur Gewährleistung von tagsüber 18 und nachts 16 Grad Celsius zu verpflichten.

Die zu erwartende Zinsentwicklung und der Anstieg von Bauwerkskosten führten im Neubau zusammengenommen zu einer Steigerung »der notwendigen Nettokaltmiete von 10,62 Euro auf 16,87 Euro pro Quadratmeter«, teilte der GdW mit. Solle Wohnraum unter diesen Umständen bezahlbar bleiben, könnten Unternehmen »Wohnungsbau finanziell nicht umsetzen und erst recht nicht über die Miete finanzieren«, sagte Verbandschef Axel Gedaschko am Donnerstag. Der Sozialwohnungsbau müsse daher mit »fünf Milliarden Euro jährlich, finanziert von Bund und Ländern«, gefördert werden. Die von der Bundesregierung ausgegebenen Ziele für den Bau von 400.000 Wohnungen pro Jahr nannte Gedaschko am Donnerstag »eine Makulatur«.

»Man muss davon ausgehen, dass sich der Neubau verteuert«, erklärte Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt. Eine vom GdW prognostizierte Steigerung um rund 60 Prozent wäre aber »ein ganz schönes Pfund«. Vom Ziel der Bundesregierung, besonders vom Bau der 100.000 öffentlich geförderten Wohnungen sei man angesichts der derzeitigen Entwicklung »meilenweit entfernt«. Zuletzt habe es 2020 bundesweit nur 23.000 neue Sozialwohnungen gegeben – »eine mehr als Vervierfachung in diesem Jahr wäre sehr schwer umsetzbar«, so der DMB-Präsident. Anstatt weitere Vergünstigungen und Förderungen zu fordern, »sollten die Wohnungsunternehmen selbst hingehen und Bauaktivitäten entfalten«. Denn: »Wir brauchen eine Sozialwohnungsbauoffensive mit Kostenbindung.«

Nach Verbandsangaben habe es bei GdW-Unternehmen im vergangenen Jahr noch gut 691.000 Wohnungen mit Mietpreis- oder Belegungsbindung gegeben. Das sind knapp 14.000 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Der Rückgang werde sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Ein »viel stärkerer staatlicher Ankauf von Belegungsbindungen« sei daher notwendig. Der Verband fordert eine Absenkung des Grunderwerbssteuersatzes auf 3,5 Prozent, »warme Betriebskosten« sollten für Mieter auf 40 Prozent der Nettokaltmiete »gedeckelt werden«. Ein sogenannter Treuhandhilfsfonds solle dafür sorgen, die steigenden Energiekosten von Betriebskostenabrechnungen abzuziehen. Die Entnahme aus dem Fonds erfolge nach Vorstellung des GdW »treuhänderisch durch das Unternehmen«.