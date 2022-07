sma/jw Blick in die Ausstellung: Im Vordergrund »Der Flieger« von Ulf Schüler

Zum 155. Geburtstag von Käthe Kollwitz (1867–1945) ehrt die Maigalerie das Schaffen der sozial engagierten Grafikerin, Malerin und Bildhauerin und einer der bekanntesten deutschen Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. In der Ausstellung mit dem Titel »Inspiration Käthe Kollwitz« werden originale Grafiken von Käthe Kollwitz mit Werken von 22 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern kombiniert.

Bei Käthe Kollwitz fällt mir zuerst ihr bekanntes Zitat »Ich will wirken in dieser Zeit …« ein. Sie schrieb den Satz 1922 in ihr Tagebuch, und er war so etwas wie das Lebensmotto der zeitlebens engagierten Grafikerin und Bildhauerin. Sicher macht nicht nur dieses »Credo« die andauernde Aktualität ihrer Werke etwa zum Thema »Weber­aufstand« oder »Motive aus dem proletarischen Leben« aus. Vor allem ihre ausdrucksstarken Darstellungen menschlichen Leidens berühren uns heute noch genauso unmittelbar wie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Was ist es aus Ihrer Sicht, das Künstlerinnen und Künstler von heute nach wie vor zur Auseinandersetzung mit dem Œuvre von Käthe Kollwitz inspiriert?

»Inspiration Käthe Kollwitz« meint nicht nur die gestandene Künstlerin, auch die junge Käthe Schmidt aus Königsberg ist interessant. Ein schönes Porträtfoto der Kollwitz von Lotte Jacobi aus dem Jahr 1931, das im Museum of Modern Art in New York hängt, hat mich zum Beispiel verführt, es auf Glasscherben zu modellieren. 1996 nahm ich am Wettbewerb »Denkzeichen für das jüdische Bekleidungsviertel, Hausvogteiplatz« teil. Ich modellierte die Skulpturen »Die Fliehenden« und »Die Vertriebenen«. Beide Entwürfe sind in der Ausstellung zu sehen und gehen auf eine Zeichnung zurück, die ich vor Jahren einmal in einer Käthe-Kollwitz-Ausstellung abzeichnete, dann radierte. Es sind die beiden Werke »Brot« und »Gefallen«, die ich für mich verarbeitete. Ich denke, an Käthe Kollwitz kommt man einfach nicht vorbei. Sie ist immer wieder zeitgemäß im Strich, zeitgemäß in ihrer Haltung. Dass Sebastian Paul für diese Ausstellung eine »Julian Assange & Stella Moris«-Medaille eingereicht hat, spricht für die Gegenwärtigkeit unseres Themas. Interessant an der Ausstellung sind die gegensätzlichen Handschriften. So hat jeder Künstler, jede Künstlerin einen anderen Zugang zu Käthe Kollwitz, andere Blickrichtungen.

Wer hatte die Idee zu dieser Ausstellung, und gibt es eine Kooperation mit dem Berliner Käthe-Kollwitz-Museum, das derzeit von seinem langjährigen Stammhaus in der Fasanenstraße in den Theaterbau am Schloss Charlottenburg umzieht?

sma/jw Bild von Heike Ruschmeyer (l.), im Kabinett grafische Werke von Käthe Kollwitz

Zu der Ausstellung »Inspiration Käthe Kollwitz« kam die Maigalerie »wie die Jungfrau zum Kinde«. Es waren die Bildhauerin Eva Backofen und ich, die sich für den 155. Geburtstag von Käthe Kollwitz inmitten der Coronaklausur eine Geburtstagsfeier in Verquickung von acht Käthe-Kollwitz-Stätten ausdachten. Im September 2021 starteten wir dazu einen Aufruf und schrieben, dass wir das Geburtsdatum, den 8. Juli, zum Anlass nehmen wollen, um eine Art »Blumenstrauß« in Form einer mit künstlerischen Medaillen gefüllten Glasvitrine an mehreren Orten gleichzeitig und gleichartig gestaltet aufzustellen. Zumal wir noch immer auf dem Gebiet der Kunstmedaille arbeiten, einem Kunstzweig, den es bald nicht mehr geben wird, da diese Art von Kunst an den Kunsthochschulen und Kunstakademien nicht mehr gelehrt wird. Kunstmedaillen haben zudem den Vorzug, wenig Raum einzunehmen, und sind leicht zu transportieren. Sie können an mehreren Orten gleichzeitig ausgestellt werden. Die Medaillen sind erzählerisch und wirken wie ein Brennpunkt von Geschichten und Geschichte. Dies wollten wir nutzen, um an mehreren Orten Deutschlands parallel solche Vitrinen als »Geburtstagsgruß für Käthe Kollwitz« zu präsentieren. »Inspiration Käthe Kollwitz« lautete unser Arbeitstitel. Angeschrieben wurden die Kollwitz-Museen in Berlin und Köln, das Kunstmuseum Kloster Malchow, die Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow, das Ostpreußische Landesmuseum Lüneburg, die Stiftung Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg und das Gustav-Seitz-Museum Trebnitz. Die drei großen Kollwitz-Museen lehnten sofort ab. Die kleinen meldeten sich nicht. Andreas Wessel erfuhr von unserem Projekt und sagte begeistert: »Dann machen wir das bei uns!«

Nach welchen Kriterien wurden die beteiligten Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise deren Werke ausgewählt?

Wir erarbeiteten ein Anmeldeformular, in dem wir um einen kurzen Text baten, da wir auch einen Begleitkatalog zur Ausstellung herausbringen wollten. Unser Aufruf war keine offizielle Ausschreibung, das meiste geschah über Mundpropaganda. Wir sagten, wer sich bis zum 31. März 2022 meldet, kann mitmachen, und jeder steht mit seiner Kunst für sich ein. Wir haben keine bestimmte Messlatte angelegt. Nur ein Bezug zu Käthe Kollwitz war gefragt.

Inwieweit spielt die Rezeptionsgeschichte in der Ausstellung eine Rolle? Im geteilten Nachkriegsdeutschland wurde das Werk der Kollwitz sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland ideologisch instrumentalisiert. So schickte die BRD beispielsweise Exponate von Käthe Kollwitz für die erste »Woche deutscher Kultur« 1971 nach Israel, im Wissen und mit dem Kalkül, dass die Künstlerin eine »Symbolfigur für das gute Gewissen Deutschlands« verkörperte. In der DDR konnten die proletarischen und pazifistischen Motive im Werk der Kollwitz nahtlos in das Konzept »realsozialistischer Kunst« integriert werden. Wie ist das aus heutiger Sicht zu bewerten?

sma/jw Aufbau der Ausstellung: Werke von Adelheid Fuss, Konstanze Feindt Eißner, Bärbel Dieckmann und Marcus Golter

Ein Künstler ist ein freier Mensch. Ich bin der Auffassung, so wie das Wasser »nass« ist, sonst wäre es kein Wasser, so ist die Kunst frei – auch in Diktaturen. Die Grundeigenschaft der Kunst ist es, frei zu sein. Der Künstler ist unfrei, er muss seiner Natur folgen, vor allem seinem Kunstverständnis. Hat sich das Werk eines Künstlers manifestiert, wird es von denen, die nicht in der Lage sind, so etwas aus sich selbst herauszubringen, benutzt. Jeder möchte sich mit »Freiheit« schmücken. Je mehr Macht oder Geld vorhanden ist, um so dringlicher. Tote Künstler können sich nicht wehren.

Zum Abschluss möchte ich Sie noch bitten zu erläutern, wie Sie persönlich die Aufgabe der Kunst und die Rolle des Künstlers in der heutigen global ausgerichteten und krisengeschüttelten kapitalistischen Gesellschaft sehen?

Es ist die einzige Möglichkeit für mich, diesen »Affentanz« – ach, ich möchte meine schönen Affen nicht beleidigen –, dieses katastrophale imperiale Kriegstreiben auszuhalten.