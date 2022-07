»Besuch im Genossenschaftsmuseum«. Besichtigung mit Vortrag. Das Genossenschaftsmuseum im Hamburger Gewerkschaftshaus veranschaulicht durch Tafeln und Sachzeugnisse die Geschichte der Konsumgenossenschaftsbewegung »Produktion« in Hamburg. Heute, 15 Uhr. Ort: Besenbinderhof 60, 11. Etage, Hamburg. Teilnahme nach Anmeldung beim Veranstalter Olmo e. V.: olmo-online@gmx.de

»50 Jahre Radikalenerlass«. Diskussion mit Arnold Schölzel (Tageszeitung junge Welt), Kerem Schamberger (Sozialwissenschaftler) und anderen. Donnerstag, 7.7., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus München, Schwanthalerstr. 80, München, Großer Saal. Veranstalter: junge Welt-Leserinitiative München

»Kubas ökologische Landwirtschaft«. Berichte und Videos. Umweltschutz ist in Kuba gesetzlich festgeschrieben. Es werden Projekte entwickelt, die in anderen lateinamerikanischen Ländern Nachahmung finden. Ein Beispiel: städtische Landwirtschaft. Dr. Edgar Göll (stellvertretender Vorsitzender des Netzwerks Cuba) referiert. Freitag, 8.7., 19 Uhr. Ort: Quartierzentrum Bäckeranlage an der Feldstraße, Zürich. Veranstalter: Vereinigung Schweiz-Cuba

»Bad Freienwalde ist bunt. Für eine solidarische Stadt«. Kundgebung. Organisationen aus Bad Freienwalde sind ehrenamtlich aktiv und machen unsere Stadt zu einem lebenswerteren Ort. Wir laden alle Freienwalder ein. Sonnabend, 9.7., 14 Uhr. Marktplatz in Bad Freienwalde. Veranstalter: Freienwalde ist bunt