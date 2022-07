Papier ist geduldig

imago images/Fotografie73 Afd-Programm in die Tonne (Oberhausen, 5.9.2021)

Es ist nicht neu, dass die Alternative für Deutschland (AfD) sich gern als »Kraft der kleinen Leute« darstellt. Dabei gehen der nach außen getragene Anspruch und die Realität weit auseinander. Anhand eines Flugblatts, das die Partei derzeit im Dresdner Oberbürgermeisterwahlkampf (am 10. Juli ist der zweite Wahlgang) verteilt, wird das einmal mehr deutlich.

Das von der sächsischen Landtagsfraktion der AfD herausgegebene Material fordert »mehr Gehalt und Anerkennung« für Pflegende. Der »Personalschlüssel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen« solle »verbessert«, die Pflege durch Angehörige gestärkt und die »Eigenanteile bei professioneller Pflege« gesenkt werden. Pflegenden Angehörigen wird eine »jährliche Kur« versprochen, und in scheinbar antikapitalistischer Manier wird eine »Erhöhung der Pflegequalität statt der Rendite« gefordert.

Im Gespräch mit jW zeigen sich Aktive aus der Pflege wütend über den Versuch der AfD, sich als Anwältin der Pflegenden aufzuspielen. »Scheinheilig« nennt Anne Pötzsch die Aussagen des Flugblatts. Die gelernte Krankenpflegerin engagiert sich im Dresdner »Bündnis für Pflege«. »Eine Partei«, so Pötzsch weiter, »die in ihrem Wahlprogramm mehr Privatisierungen fordert«, könne »rein logisch« nicht gegen Gewinnmaximierung sein. Pötzschs Äußerung ist eine Anspielung auf das AfD-Programm zur letzten Bundestagswahl. Darin hatte die Partei »eine Begrenzung privater Träger im Krankenhausbereich bei max. 60 Prozent« gefordert. Dem Verkauf von Kliniken wird das keinen Riegel vorschieben. Laut Onlineplattform »Statista« waren 2020 gut 38 Prozent der Krankenhäuser in privatem Besitz. Würde sich die AfD durchsetzen, würden also kräftig weiter Kliniken verkauft werden.

Auch Jonas Leuwer, wie Pötzsch aktiv im »Bündnis für Pflege«, macht der Zynismus des Flugblattes fassungslos. Der »kapitalistische Kurs« der AfD stehe den Bemühungen »um eine menschengerechte Pflege« im Wege, so Leuwer. Zusammen mit dem Bündnis hatte der Krankenpfleger im letzten Jahr gegen die Streichung von 100 Betten und die faktische Schließung eines ganzen Standortes des Städtischen Klinikums protestiert. Auch die AfD hatte diese Maßnahme zunächst begrüßt. Erst nach einer langen Kampagne durch das »Bündnis für Pflege« waren die Befürworter der Kürzung im Stadtrat zurückgerudert.

Die AfD macht Politik zu Lasten der Pflegenden und Patienten. Schon 2017 wollte die dortige Fraktion im Kreistag Darmstadt-Dieburg den Kreisausschuss beauftragen, einen privaten oder gemeinnützigen Betreiber für die Kreiskliniken zu finden, was an der Mehrheit der anderen Abgeordneten scheiterte.

Auch Angelika Teweleit, Sprecherin der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften (VKG), kann nur den Kopf schütteln. Den Pflegenotstand könne man nur lösen, wenn man gegen Privatisierungen, Profitstreben und Effizienzdenken, für mehr Personal und bessere Bezahlung kämpfe, sagte sie gegenüber jW. Dazu müssten sich »Arbeiterinnen und Arbeiter unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht oder Religion organisieren«. Die rassistische Spaltungspolitik der AfD schwäche aber die Beschäftigten, befürchtet Teweleit.

Einzig der Kampf gegen den Kapitalismus im Bereich der Daseinsfürsorge werde die »Qualität der Pflege« sichern. Dazu müssten die Fallpauschalen verschwinden, so Teweleit, und »Pflege und Gesundheitswesen in öffentliche Hand« überführt und demokratisch durch die Beschäftigten kontrolliert werden. Problem sei, dass die Verdi-Führung diesen Kampf oft mit »angezogener Handbremse« führe; das mache es der AfD leichter, sich als »scheinbar soziale Kraft« darzustellen.

Auch Leuwer wünscht sich große, organisierte Kämpfe der Beschäftigten statt »rechter Parolen« von der AfD. Man brauche eine »klare Revolution gegen die Profitmaximierung«, so Leuwer.